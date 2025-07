James Rhodes, pianista: "La educación musical es un derecho, no un lujo"

-¿Hay sitio para la escucha de la música clásica en este mundo tan acelerado?

La música es una manera de escapar, de buscar el duende, esta palabra maravillosa que en inglés no existe, pero que es todo. Vivimos en un mundo con tanto estrés, con tanta estimulación, con tantas preocupaciones... Mira cómo se comportan en el Congreso. Mira lo que está pasando en el mundo. Un concierto es una manera de recargarnos. Por eso la de Tui va a ser una noche especial, una noche para cerrar los ojos y escapar del ruido de las redes sociales, la publicidad y los realities.

-La música clásica suscita mucho respeto al profano. ¿Es una cuestión de educación?

-Me da rabia que se diga que solo puedes pertenecer al mundo de la música clásica si tienes dinero y eres superculto. Esto son patrañas. Para disfrutar de la música clásica solo necesitas dos orejas. No hay reglas en la música clásica, aunque quieran que creamos que sí no sé por qué. ¿Para evitar a gente que no quieren en sus salas supersagradas? La educación musical tiene problemas y no solo aquí, sino en todo el mundo y esto que me da mucha rabia. La educación musical es un derecho fundamental, no un lujo. Todos los niños tendrían que poder tener clases de piano y escuchar una orquesta en directo, y no solo los que pertenecen a familias con pasta. Y como músico, siento que tengo que actuar para que no esté tan denostada.

-¿Habría que acercar la música clásica al público en general?

-Claro. Por eso toco en festivales que no solo son de música clásica. La música clásica me deja boquiabierto, pero tenemos que cambiar su presentación. Estoy cansado de tanta segregación, de que se diga que solo es para unos pocos. La música es un idioma universal y es para todos. Es como lo que pasa con el gallego, un idioma tan musical, con una cadencia tan bella y aún así hay gente que dice: "Bueno, ‘mellor falemos’ castellano". Esto me da mucha tristeza porque estas son cosas que tenemos que cuidar con nuestra vida porque forman parte de nuestras raíces.

-Usted habla sin tapujos de sus problemas de salud mental y de los abusos que sufrió en la infancia. ¿Los niños de hoy son más infelices que los de antes?

-Me da vergüenza decir que pertenezco a la primera generación de la historia que ha empeorado el mundo para la siguiente. Hemos jodido el mundo, desde la sanidad pública a la economía. Los adolescentes hoy están luchando por sus vidas cuando tendría que estar disfrutando al máximo. Se están autolesionado, pero para que lo atiendan 15 minutos, tienen que esperar 9 meses a que les den cita. Pero los niños no pagan impuestos, no votan. Son invisibles. No existen para los políticos. Todo es una cuestión de dinero.

