Corto, intenso e histórico: el paso de Cypress Hill por Murcia

Era difícil de entender. O de asimilar. Pasada la hora de concierto, todavía muchos se frotaban los ojos cuando miraban al escenario y veían a B-Real y Sen Dog brincando sobre algunos de los beats más icónicos de la historia del hip-hop. Pero aquello no era una alucinación: los norteamericanos Cypress Hill estaban en Murcia, en la Plaza de Toros de La Condomina, y ofrecieron en la noche de este jueves un show que quedará para el recuerdo y para la historia musical de la ciudad.

Porque hablar de ellos es hacerlo de una de las bandas más importantes de aquellos años dorados del rap, de los de la eclosión definitiva del género y la guerra de costas. También de una de las formaciones más influyentes del hop-hop mundial, capaz de cruzar las fronteras estilísticas y de acercarse, además de a los ritmos latinos –señas de identidad–, incluso al metal. Y, sobre todo, de uno de los pocos grupos de aquella estimulante escena que sigue en pie; y, no solo en pie, sino facturando a su vez nueva música cada poco: su último álbum de estudio, más que notable, es Back in black, de 2022, y según han confirmado ellos mismos en algunas entrevistas, están trabajando ya en material original.

Aunque para esta pequeña gira por España –pasaron el miércoles por Sevilla y anoche estuvieron en Madrid– los de South Gate no parecían interesados en hacer experimentos. Tras una pequeña sesión introductoria a cargo de DJ Lord –en sustitución del legendario DJ Muggs–, B-Real, Sen Dog y el genial baterista y percusionista Eric ‘Bobo’ Correa saltaron al escenario del ‘Murcia On’, el ciclo de Ibolele Producciones, con un objetivo claro: repasar los grandes éxitos de la intensa trayectoria de Cypress Hill sin espacio para grandes florituras. Solo un pequeño impasse para el lucimiento personal del veterano instrumentista y un juego de los MC’s con el público previo a How I could just kill a man interrumpieron la voraz máquina de hits que los californianos habían engrasado para el público.

De hecho, si hubo alguna queja entre el público fue que quizá el bolo se sintió algo corto, pues no llegó a la hora y media, tal vez porque el set está preparado para festivales (el de Murcia fue el único concierto exclusivo del grupo, cuya actuación en Sevilla se enmarcaba dentro del Icónica Santalucía Fest y, la de Madrid, dentro del Río Babel). Pero lo cierto es que poco o nada se dejaron los Cypress en el tintero: sonaron –algunas en spanglish– temas como When the shit goes down, I wanna get high, Dr. Greenthumb, Hits from the bong, Tequila Sunrise, I ain’t goin’ out like that, Cook the hammer... O, lo que es lo mismo: clásicos y el monumental Black Sunday (1993) casi al completo. Se nota que el grupo viene de celebrar el trigésimo aniversario del lanzamiento del que es, quizá, su disco más aclamado, y el publico lo agradeció.

Y sí, también tocaron Insane in the brain, como no podía ser de otra manera, provocando un éxtasis colectivo que se sentía difícil de superar por los cuatro sobre el escenario. Porque eso parecía ser un problema: el universal e indiscutible gran éxito de Cypress Hill sonó demasiado pronto –se presume condenado a cerrar las actuaciones del grupo–, pero B-Real, Sen Dog y compañía tenían un as bajo la manga. Porque aquello dio paso a una última sección de carácter menos noventero y más ‘metalero’, acorde con los últimos movimientos creativos de la banda –temas como el también muy celebrado (rock) Superestar–; cosa que a muchos no convenció de entrada, o no hasta que la banda empezó a regalar algunas versiones rompecuellos, especialmente dos.

Primero sonó el contundente Bombtrack de Rage Against the Machine, en una suerte de recordatorio de que tanto DJ Lord como el propio B-Real formaron parte de aquella efímera resurrección de la banda de Tom Morello bautizada como Prophets of Rage (2016-2019). Fue, sin duda, una más que agradable sorpresa para esa parte del público –muy numerosa– que se acercó a Cypress Hill en su día por sus flirteos con el rock y otras músicas más pesadas. Pero cuando realmente rompieron la tarima fue con su último tema de la noche: una cover del que quizá sea el único tema de rap de aquellos primeros noventa que puede rivalizar con Insane in the brain en lo que respecta a sintetizar el sonido de una época y de todo un movimiento. Por supuesto, hablamos de Jump around, de House of Pain, producido por el propio DJ Muggs.

La reinterpretación, muy fiel, del mastodóntico hit de Everlast, Danny Boy y Lethal DJ, que comenzó con el público arrodillado –para romper tras las trompetas de apertura cuando el beat echó a correr– fue corta pero intensa, en un resumen perfecto de lo que fue el –insistimos– histórico paso de Cypress Hill por la capital del Segura. Porque al margen del espectáculo –reducido a mucho humo y una selección de visuales más propias de un edit de YouTube que de una banda de su calibre– y de la actuación de los protagonistas –rondando los 60, se mostraron en plena forma, con una performance a la altura de su leyenda–, el mero hecho de tener a B-Real, Sen Dog, Eric ‘Bobo’ e incluso de DJ Lord (ex Public Enemy) a orillas del Segura es algo que escapa a toda lógica. Es más: igual que a la hora de concierto algunos se frotaban los ojos, seguro que hay hoy alguno que todavía mira incrédulo sus stories de Instagram y que mañana podrá decir, orgulloso, aquello de: «Yo vi a Cupress Hill en Murcia».