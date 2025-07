Consulta la nueva programación del Teatro Villa de Molina

El Teatro Villa de Molina de Segura celebra este año su vigésimo aniversario, efeméride que marca la primera parte de la programación del próximo curso. Así lo explicaron este jueves en la Sala Dos del propio teatro el coordinador de este espacio, Juan Antonio Cerón; la concejala de Cultura, María Hernández, y el alcalde, José Ángel Alfonso. Aunque hubo un cuarto protagonista: el actor Toni Cantó, que presentará en otoño la obra Parejas imperfectas.

El valenciano será, por tanto, uno de los protagonistas de un programa que incluye también a otros importantes nombres de la escena como Ainhoa Arteta, Juan Echanove, Carmen Morales, Goyo Jiménez, Juanjo Artero y Joaquín Climent. Aunque el Villa, una vez más, también permitirá a los aficionados conocer el trabajo de compañías, artistas e intérpretes murcianos y molinenses, tal y como apuntó el regidor local.

La programación

La temporada arranca el día 17 de octubre de la mano de la presentadora e influencer murciana Kika Frutos, que presentará, de la mano del festival ‘Murcia Sonríe’, su primer espectáculo de comedia, La tele que me parió. Y al día siguiente, una de las obras de teatro más destacadas del curso: la adaptación de Asesinato en el Orient Express, el clásico de Agatha Christie, con Juanjo Artero en el papel del detective Hércules Poirot.

Al fin de semana siguiente, la Asociación Pro Música de Molina ofrecerá el día 23 su concierto de apertura, a cargo de la orquesta sinfónica del Hochsauerlandkreis (Alemania) y la Coral Diatessaron, y Atrezzo Teatro inaugurará el ciclo de ‘Teatro Aficionado’ con Caos en la escena (día 24), para dejar a Alquibla las tablas el 25 y que cierren el mes con Lo más hermoso todavía, una de las obras de su aclamada ‘Trilogía del Camino’.

La programación de noviembre está marcada por la celebración del vigésimo aniversario del Villa, que se extenderá del 15 al 30. Pero, antes, por el escenario molinense pasarán Fabrizio Azara, de Teatro Silfo, que ofrecerá un taller-exposición de esculturas de arte reciclado (día 6); la prestigiosa compañía Ron Lalá, que con 4x4 (día 7) recupera escenas de algunas de sus obras más emblemáticas, y el festival Titeremurcia, que presentará allí Adelina y Hop (día 8), de Txo Titelles. También recibirán estas tablas al cómico Goyo Jiménez, que viene con su monólogo Misery class (día 12), y otra cita del ciclo de ‘Teatro Aficiona’: La verdad, ¿a quién le importa? (día 14), de Teatro Avesco.

En cuanto a la celebración del aniversario, arrancará el 15 de noviembre con Entrevista con mi hija Mari, un monólogo de Antonia San Juan. Continuará los días 21 y 22 con la obra Esencia, protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, y el concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda Municipal de Molina de Segura, y finalizará los días 28, 29 y 30 con: la citada Parejas imperfectas, de Triple F, con Toni Cantó en el reparto; un recital lírico de Ainhoa Arteta, acompañada por Pedro Valero, y un musical para disfrutar en familia, El reino del león.

Ya en diciembre, el día 11 tendrá lugar la vigésimo novena edición del Certamen de Villancicos de Molina de Segura, a cargo de la Coral Kodály y la Orquesta Bach, y el 12 llega al Villa la obra Querida Agatha, otra pieza dedicada a la maestra del suspense, esta vez con Carmen Morales y el murciano Juan Meseguer como protagonistas. El concierto de Navidad de Pro Música será el día 18 –con la orquesta de cuerda Hims Mola y solistas de piano–, mientras que el 19 los aficionados podrán disfrutar de la tercera cita del ciclo ‘Teatro Aficionado’: El crédito: ¿Y tú, qué estarías dispuesto a perder?, de La Cómica. La última cita antes de las fiestas será la quinta Gala de Magia de Molina de Segura, con Carlos Adriano y Murphy.

Durante la Navidad, reinarán los musicales para niños: La bella durmiente podrá verse el 27 de diciembre y Caperucita y Feroz, el 28. Y ya en 2026 se celebrará, el 9 de enero, el Gran Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Orquesta de Jóvenes ‘Ciudad de Murcia’. Pero hay programación hasta final de mes: Cosas que caen del cielo, de Dora Cantero, llegará el día 10; el 16, la banda francesa Exonvaldes ofrecerá un concierto –el único del curso en lo que respecta a música contemporánea–, y el 17, Producciones Faraute y la compañía Miguel Narros presentan Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Y, para cerrar la programación, otros dos musicales (uno para niños y otro para más mayores): Blancanieves (23 de enero) y Farra (24 de enero), de la Cía. Lucas Escobedo.

Polémica

La rueda de prensa, no obstante, no ha estado exenta de polémica. Y es que el Grupo Municipal Socialista ha criticado la decisión del Gobierno municipal, de PP y Vox, de gastar 1.210 euros de dinero público en la contratación de Cantó para la presentación, al margen de su actuación de finales de noviembre. «Es la primera vez en la historia de este Ayuntamiento que se gasta dinero público en contratar a alguien exclusivamente para desvelar un programa cultural», señaló la portavoz socialista, Isabel Gadea, quien aseguró que «el problema no es el profesional contratado». Cabe recordar que el actor ha desempeñado cargos políticos y de representación en los últimos años, pasando por las filas de UPyD, Ciudadanos y el propio Partido Popular.