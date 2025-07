Esto no lo predijeron los Simpson: Cypress Hill, hoy en Murcia

Cypress Hill, el influyente grupo de rap nacido en Los Ángeles en 1991 y revolucionó la escena del hip-hop global con su particular mezcla de influencias latinas y underground, aterriza hoy en la capital del Segura de la mano del ‘Murcia On’. Esto no lo predijeron los Simpson, pero constituye una grata sorpresa, especialmente para los fumetas.

La banda formada por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs lleva desde 1988 haciendo un hip-hop que convence tanto a los militantes acérrimos del género como a los que no les gusta ningún otro grupo de rap; una de las razones es su falta de miedo a fusionarlo con rock, metal y lo que pinte. Irrumpieron en 1991 con su primer álbum (epónimo), que incluyó éxitos como How I could just kill a man, pero con su segundo disco, Black sunday (1993), consiguieron hacer historia al debutar en el número uno del Billboard 200 y conseguir la certificación triple platino en Estados Unidos: fue el primer grupo de hip-hop latino en alcanzar este nivel de éxito.

En ese momento germinal ya estaban sentadas las bases de dos constantes en la carrera de Cypress Hil: su relación con el mundo cannábico y un estilo fresco y directo, con un uso icónico de los sampleos. Las otras dos marcas de la casa se fraguaron al mismo tiempo: por un lado, la huella latina no solo de sus canciones en castellano o spanglish (compiladas en su álbum Los grandes éxitos en español, de 1999), sino en la totalidad de su obra; por otro, la incorporación de Eric ‘Bobo’ Correa, que venía de ser percusionista con Beastie Boys. A partir de ahí se movieron por terrenos distintos sin abandonar sus señas de identidad.

Ello les llevó, a lo largo de los años, a grabar y colaborar con artistas tan diversos como A Tribe Called Quest, RZA, U-God, Eminem, Tom Morello, Tim Armstrong (Rancid), Mike Shinoda (Linkin Park), The Alchemist e incluso Pitbull, entre muchos otros, pero Cypress Hill son grandes por sí solos. Además, con cada rima y cada beat, han mantenido intacta la intensidad y la profundidad de sus mensajes, llevando su voz desde las calles de Los Ángeles hasta escenarios de todo el mundo. Porque su música no solo es un reflejo de sus raíces latinas, sino un grito cargado de conciencia social que sigue resonando con fuerza en generaciones de oyentes.

Del Royal Albert Hall a La Condomina

Como ejemplo de su estatus, la cinta que en mayo se estrenó en cines, Cypress Hill & The London Symphony Orchestra: ‘Black Sunday’ live at the Royal Albert Hall. Los Simpson lo predijeron hace casi treinta años, y se hizo realidad: la banda dio un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Londres en el más icónico de los escenarios de la capital británica. Los concertinos respondieron citando la frase de aquel capítulo de Matt Groening –«Principalmente tocamos música clásica, pero lo intentaremos»– para reinterpretar los éxitos del gran álbum del grupo, que vendió más de tres millones de copias en Estados Unidos y se mantuvo un año en las listas del Reino Unido.

Además, los californianos tienen su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una reconocimiento a la altura de muy pocos pero que tiene todo el sentido del mundo. Originarios de South Gate, una ciudad al sur de Los Ángeles con mucha población latina, Cypress Hill se convirtieron rápidamente en estrellas del rap con canciones tan populares como Insane in the brain, todo un himno, y todavía siguen produciendo nueva música. Hasta la fecha, su último disco es Back in black (2022), pero han reconocido estar trabajando en nuevo material.

Por todo ello, Cypress Hill merecen el reconocimiento del público. Renovaron el hip-hop de la Costa Oeste estadounidense mezclando las bases del DJ con instrumentos orgánicos, y alternaban con igual desvergüenza el español y las congas, reivindicando el origen latino de tres de sus miembros y dando voz a la minoría hispana. En la última década del siglo pasado encabezaron carteles de importantes festivales, compartiendo cumbre con grupos ajenos al rap como Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam, y enarbolaron la bandera de la legalización de la marihuana, lo que consiguieron en California y otros estados. Son uno de los grandes supervivientes de los años dorados del hip-hop y no solo porque han dejado huella, si no también porque lo han transformado por completo. Y hoy están en Murcia. Lo dicho: ni los Simpson se atrevieron a tanto.