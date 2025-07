"En el Conga hay una apuesta firme por el presente y futuro de la música alternativa"

Águilas acoge este fin de semana (viernes y sábado) la primera edición del Conga Festival, una de las propuestas más divertidas y desenfrenadas de la temporada, ¡y con acceso libre hasta completar aforo! Nacido por iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento local, su programación apuesta por las bandas independientes más punteras de la escena nacional y regional, con un total de diez conciertos.

El cartel es obra de Isa Muguruza, una de las ilustradoras más importantes de habla hispana. La ubicación, entre playas maravillosas, es la Plaza Antonio Cortijos, mientras que la Plaza Dr. Fortún acogerá un segundo escenario dedicado a sesiones de DJ’s. Y por esta primera edición pasarán los cordobeses Viva Belgrado, consagrados como uno de los grupos españoles más importantes; los valencianos La Plata (melodías indies, estética nostálgica synthwave, agresividad punk, enérgicos ritmos hardcore...), y Tatuaje [TTJ], proyecto valenciano-sevillano afincado en Barcelona constituido por dos diseñadores, que arrancan la gira de su disco Niños perdidos (2025). También valencianos son Neura (marcado estilo retrofuturista, influencias synth pop ochenteras, texturas electrónicas urbanas contemporáneas) y Gazella, innovadora banda que combina shoegaze y dream pop con ritmos motorik.

Además, por el Conga se pasarán así mismo los madrileños Toldos Verdes, cuya actitud punk con sonidos garajeros y ritmos frenéticos contrasta con sus melodías bailongas y pegadizas: sus directos son auténticas fiestas. Pero destaca también la participación murciana: Marcelo Criminal expondrá sus canciones lo-fi que hablan de lo cotidiano; Airin.Wav evocará el sonido de artistas como The Marías, Men I Trust, _juno y Zahara, y, con varios componentes murcianos, Me Acuerdo de Todo proponen una caricia en el alma y presentan Lo que dejamos al irnos (2024). Por último, la cantautora Paula Felices mostrará su fusión de elementos pop y folk con arte y sensibilidad.

El formidable cartel del Conga merece la continuidad, y se distancia de los clónicos festivales al uso. De todo ello hablamos con Javier Sierra, su director, que también forma parte del equipo organizador del Costera Sur. Que los vientos les sean propicios.

A pocas horas del despegue, ¿cómo van los preparativos? ¿Alguna novedad?

A priori todo va según lo previsto. Los momentos previos siempre generan cierta incertidumbre por si se me ha pasado algo; ahora mismo no recuerdo si he cerrado el coche... Pero, fuera bromas, todo va genial y tenemos muchísimas ganas de que arranque el festival.

¿Sois los mismos del Costera Sur? ¿Cuál ha sido vuestro principal proyecto? ¿Cómo os embarcáis en esta historia?

Sí que has estado ágil, sí: somos el mismo equipo que organiza el festival Costera Sur. Por eso no podemos decantarnos por un solo proyecto. El Conga y el Costera Sur son nuestros hijos y los queremos por igual, lo que pasa es que uno es más de mar y el otro, de montaña; literal. Esta historia nace de una apuesta personal por llevar a cabo eventos culturales y musicales cien por cien accesibles y gratuitos para el público en rincones especiales de la Región. Debo ser un romántico y, desde luego, soy una persona profundamente enamorada de mi tierra. Llevo diez años dedicándome al ámbito cultural y mi máxima siempre es curar las programaciones para ofrecer algo único en sitios donde nunca antes se habían celebrado festivales. Es muy difícil sacarlo todo adelante, pero muy satisfactorio.

¿A qué tipo de público está enfocado el Conga? ¿Cuál es la idiosincrasia del festival?

Está enfocado a todas aquellas personas que valoran la cultura, la música y que quieren apoyar que estos eventos sucedan en la Región. Es ciertamente complicado remar para conseguir sacar festivales como este, y lo hago por el público. Siempre he ansiado que este tipo de propuestas existieran en mi tierra, y no tener que irme a 600 kilómetros para experimentar algo parecido. Partiendo de esta exposición, el festival pone en valor el corazón de Águilas: sus barrios, su gente, su cultura y su tierra. No es solo un evento, es una declaración de amor al territorio y a esta maravillosa ciudad costera que tanto tiene que ofrecernos. El insight principal es convertir el Conga en una palanca de innovación social y cultural que revalorice los límites regionales como espacios de progreso inclusivo, en cuanto a música y cultura se refiere.

¿Cuáles son las características de esta primera edición? ¿ Qué habéis preparado? ¿Huíais de hacer un festival clónico?

Es un festival de acceso libre hasta completar aforo que se celebra el 4 y 5 de julio en la Plaza Antonio Cortijos de Águilas, un emplazamiento chulísimo al lado del mar. Hemos preparado muchísimas sorpresas, y no es lo típico que se dice para tirarse el pisto: de verdad hemos preparado una cosa muy emocionante y divertida. Pero no huíamos de esos carteles porque nunca ha estado contemplado hacer una programación clónica. Para mí no tiene sentido aglutinar en dos días los mismos grupos que puedes ver en todos los festivales o los que la gente pide constantemente. En el Conga hay una apuesta firme por el presente y futuro de la música alternativa; de hecho hay grupos en el cartel que no han tocado aquí en su vida.

¿Cómo habéis elaborado la selección de artistas? ¿Cuándo empezasteis a trabajar el cartel de esta primera edición?

Este festival empezó a gestarse hace alrededor de tres años, pero por avatares del destino no ha sido hasta 2025 cuando hemos podido sacarlo adelante; los designios de Dios son inescrutables. La selección pasa por la emoción y lo genuino. Creo que es necesario tener una programación que conduzca al asistente por diferentes sendas, pero siempre dentro del mismo camino. Por ponerte un ejemplo en este aspecto, La última casa de apuestas (2023) de Marcelo Criminal; el Cancionero de los cielos (2024), de Viva Belgrado; Interzona (2025), de La Plata; 22:22 (2024), de Neura, y Vías (2025), de Gazella, son discos atemporales e inabarcables, justos merecedores de estar en un festival como el Conga. Además, el cartel del festival lo ha ilustrado Isa Muguruza, que es una de las ilustradoras más importantes de habla hispana: ha sido un honor que haya querido sumarse al proyecto haciendo toda la imagen, algo muy emocionante.

Tratándose de un festival público, ¿os habéis permitido ciertas cosas que para un festival privado sería más complicado? Por ejemplo, la gratuidad del evento. ¿La independencia y hacer lo que te da la gana les gusta a los patrocinadores?

Sí. Sobre todo en la programación, siento que puedo hacer valer mi criterio, y eso es impagable. Si dependiéramos cien por cien de una tasa de retorno económico como la venta de entradas, sería muy complicado sacarlo adelante; una mezcla entre latencias y experiencias pasadas me hace verlo de ese modo. Yo no quiero sufrir con estas cosas más de lo necesario: o lo hago de acceso libre o no lo hago. Quiero que todo el mundo disfrute de sus actuales o próximos grupos favoritos sin que tengan que estar pagando por respirar, cosa que pasa en un altísimo porcentaje de festivales de España. Para mi no hay nada más placentero que organizar un evento de este calado y ver que viene gente de varios puntos de la Región, incluso de otras provincias, que disfruta de la música con sus amigos y que apoya estas propuestas. Sin esa gente no seríamos nada.

¿Qué tal es trabajar con las nuevas generaciones de managers, agencias, producción, gestores...?

Yo también me incluyo en esa hornada, ¿eh?, que soy ciertamente joven. Sí que es verdad que noto que en las nuevas generaciones, no sé si por imposiciones de la industria o por cadencia del sistema, se guían mucho por los streams, y es algo engañoso. He gestionado conciertos de artistas con millones de reproducciones en Spotify y que no venden ni un tercio de la sala. De los espejismos también se sale. Creo que se está complicando todo un poco más, pero tengo la suerte de tener compañeros y compañeras de profesión que tienen una visión parecida a la mía, y es un gustazo poder trabajar con gente así: hay esperanza.

Por darle una vuelta de tuerca a la ya típica cuestión de si existe una burbuja y una sobreinflación de cachés en los festivales españoles, ¿el Conga paga bien?

El Conga paga lo que puede pagar. Somos un festival ínfimo que acaba de ver la luz, y hemos conseguido reunir a una serie de artistas que considero importantes para nuestro tamaño. Dentro de nuestras posibilidades, pagamos lo máximo para que los artistas puedan estar aquí, dar su show y disfruten de un fin de semana de playa y rock and roll. Pero puedo confirmar que hay burbuja de cachés; yo mismo me he sorprendido en algunos casos... Y eso complica muchísimo el asunto porque no somos un festival grande, no tenemos venta de entradas…

¿Cómo está distribuida la representación de artistas murcianos en el cartel?

Hay bastante presencia murciana; es imperativo apoyar proyectos de la Región. El viernes abren el festival los DJ’s de Black Tag, uno de los locales más importantes de música alternativa en Murcia. Además estarán Airin.Waw y Marcelo Criminal. El sábado está Me Acuerdo de Todo, que tiene integrantes murcianos, etc.

¿Recomendáis algún artista por descubrir?

Todos son importantísimos y recomendadisimos. Apelo a todo el mundo a venir al festival aunque no conozca ningún grupo, porque estoy seguro de que habrá bandas que les emocionen, que les diviertan, que les hagan sonreír. ¡Venid a bailar la conga! También te digo que creo que Gazella, Tatuaje, Neura y Viva Belgrado les van a flipar a quien no los conozca.

¿Hacía dónde os gustaría que siguiera caminando el festival?

Ya estoy manejando cosas para 2026. Tengo entre ceja y ceja hacer del Conga uno de los festivales más especiales de la Región de Murcia. Puedo asegurarte que no descansaré hasta conseguirlo.