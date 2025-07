Antonio Orozco: "Cuando bajo del escenario siento un vacío asqueroso"

Decía en una entrevista que 'Eres importante para alguien cuando ese alguien te dedica su tiempo'. ¿Solo valoramos el tiempo cuando no lo tenemos?

Lo has dicho tú. Tal cual. No hay conciencia sobre el tiempo. Solo con la edad le vas prestando más atención y eres consciente de todo eso. Por eso, quizá en este momento, he escrito las canciones que he escrito. Tengo una especie de máxima que he aprendido en este tiempo y es que, si tu vida pasa muy despacio, te lo tienes que plantear; si realmente va más rápido de lo que tú esperarías, es que todo va bien. Lo bueno suele durar poco y lo que no es tan bueno se hace eterno.

En una sociedad de usar y tirar, todos somos esclavos del tiempo.

Ya lo dice la frase y como la canción 'El tiempo no es oro y ya le gustaría al oro ser tiempo'. Si el tiempo se pudiese comprar..., Vivimos en un mundo esclavo, pero en todos los aspectos.

Solo pensar en el tiempo, permitame, ya es un lujo.

Lo mío ha sido una cuestión de conciencia, de más de un año de trabajo y prácticamente de retiro, y de una búsqueda absoluta, intentando encontrar la canción más bonita del mundo. De esa búsqueda salen todas estas preguntas que todos nos hacemos pero que yo he tenido la suerte de poder desarrollar. Creo que musicalmente este es con bastante diferencia el mejor disco de mi vida, también desde un punto de vista, no sé, filosófico o existencial, también tiene mucho hilo del que tirar. Y eso es interesante. Hoy por hoy, hay una cantidad abrumadora de canciones que nacen muertas. Te explico. Hay canciones que nacen y, antes de nacer, ya saben que no van a sonar en ningún sitio porque no van a tener oportunidades. Hoy estamos hablando de un disco que se presentó en octubre y que una de sus canciones se ha convertido en una de las más importantes de mi vida, que suena en la radio como una exhalación y que ha tenido muchas oportunidades a nivel digital. Una canción que da lugar a un segundo sencillo, que va a ser la canción que acompañe a la Vuelta de Ciclista a España, que es uno de los eventos deportivos más importantes del año. Créeme, 25 años después de haber empezado en esto, siento que algo está pasando y algo está yendo bien.

Antonio Orozco actuará dos noches en València / Levante-EMV

Sus canciones están presentes en la vida de muchas personas. ¿Cómo se consigue?

No sé cómo se consigue, pero te puedo decir que he sido súper metodista a la hora de escribir este disco, no he hecho ninguna concesión y he trabajado como el que se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo. He creado un método que me ha llevado hasta esta solución con la certeza de que estaba haciendo todo lo mejor que lo podía hacer. En el mundo de la creatividad todo está donde tú te lo creas. Lo que pasa es que yo, en esta ocasión, he intentado que además que se lo crean todos los que trabajan conmigo, para ir consiguiendo escribir el mejor disco.

¿25 años es, siguiendo esta teoría, mucho o nada?

Pues en este momento, con una hija de 3 años, te tengo que contestar que pocos. Tengo demasiadas cosas por hacer y un montón por aprender.

¿Esta gira, bautizada como La gira de mi vida, es un punto de inflexión?

Sí. Siento que lo es. Cuando empecé en esto, soñé que algún día podría elegir los sitios y lugares donde cantar. Y lo he hecho. También, el repertorio que podría interpretar y lo he hecho. Hay muchos sueños que se van amontonando por no haber alcanzado las metas, pero ya lo estoy logrando. En la Fonteta voy a cantar dos noches, quedan poquísimas entradas y casi me parece mentira, pero lo estoy consiguiendo.

Antonio Orozco actúa viernes y sábado en La Fonteta / Levante-EMV

¿Sentia que era el momento de quitarse máscaras y ser más libre?

He sido siempre muy libre. Ese es mi problema. Si hubiese estado un poquito más agarrado a las tendencias, a lo mejor hubiese ido más rápido. Siempre he ido por mi cuenta y, cuando eliges el camino largo y seguro, al final llegan las cosas.

¿Confesar, o compartir, libera?

Libera confesar, compartir y no competir.

¿Libera tanto como plantarse ante 7.000 personas dos noches en València?

Eso es una improvisación controlada. Hemos trabajado muchísimo para lograr nuestro mejor espectáculo y que nadie se quede indiferente. Si has oído mis canciones, este es el concierto de tu vida.

¿Qué siente cuando acaba un concierto?

Un vacío asqueroso. Siento que lo dejo todo atrás y cuando dejo el escenario me encuento con la soledad que me deja el público. Eso es así.

¿Preparado para tanto tute?

Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida.

¿Lo último siempre es lo mejor?

No, hace dos años estaba en el peor. Estoy en el mejor momento de mi vida porque me he preparado mucho para esto, física y emocionalmente. Me siento listo para todo. No te voy a decir que también para el fracaso, porque para eso no está listo nadie. Hemos trabajado mucho para que las cosas vayan bien, créeme. Te lo digo de todo corazón. No tengo por qué contarte películas. Nunca había soñado poder trabajar con tantos y tan buenos profesionales, a todos los niveles, y el resultado es espectacular.

¿Sientes que tras el documental El método Orozco, el público empatiza más contigo?

A juzgar por lo que la gente me saluda por la calle y todo lo me que pasa, siento que estoy más cerca que nunca. Yo todo lo hago con el corazón y la gente eso lo ve.

¿Cómo elige la playlist de un concierto?

Antes era mucho más complicado antes. Hoy existe el metadato y hay una serie de lugares a los que si te asomas ves de forma concreta lo que la gente escucha más de ti. Es cuestión de preguntar y es lo que hemos hecho. Si te fijas y dejas a un lado tu ego, puedes conseguir dar el mejor concierto que la gente quiere escuchar.

