José Abellán: "La falta de actividad física es uno de los errores más ignorados"

Hoy en mi pantalla aparece… José Abellán, el cardiólogo murciano que ha logrado algo insólito: hacer que miles de personas se enganchen a vídeos sobre colesterol, infartos y hábitos saludables. Lo hace con rigor, pero también con un toque de humor y humanidad que traspasa la pantalla. Ha pisado platós como El Hormiguero, ha sobrevivido a la presión de MasterChef, ha escrito un libro mientras estaba lesionado y sigue recibiendo decenas de analíticas por mensaje privado como si su consulta fuera 24/7. Pero, sobre todo, ha demostrado que cuidarse no es hacerlo perfecto, sino aprender a elegir. Así es José cuando se apagan los focos.

¿Quién es José Abellán cuando se apagan las cámaras y no está hablando de salud ni corazones?

Yo diría que soy un chico normal, amante del ejercicio, de reírme por cualquier cosa, del ocio. Me encanta el mundo audiovisual desde siempre: el cine, los videojuegos, el arte... todo eso me apasiona.

¿En qué momento decidiste crear contenido de salud en redes sociales?

Fue entre 2018 y 2019, cuando conocí a personas que me decían cosas como que comer huevos era saludable o que los yogures debían ser enteros y no desnatados. Eso chocaba con lo que había aprendido en la carrera. Me di cuenta de que algunas de esas afirmaciones tenían sentido, y que faltaba un referente que hablara de salud desde dentro del sistema sanitario. La pandemia fue el empujón definitivo.

Has salido en El Hormiguero... ¿Qué no vimos en pantalla?

Algo que no se vio fue que una persona del público se desmayó al ver las imágenes de infarto. Fue en directo, no se podía cortar, pero fue muy impactante. También impresiona ver la cantidad de personas que hay trabajando detrás del programa. Ensayé esa intervención cuatro veces antes de salir en directo.

¿Te arrepientes de haber dicho sí a MasterChef? ¿Qué te llevas de esa experiencia?

No me arrepiento en absoluto. Fue una experiencia muy intensa, pero maravillosa. Se crean lazos muy fuertes con los compañeros y también con los jueces. Jordi Cruz escribió el prólogo de mi libro. Me llevo amigos y muy buenos recuerdos.

¿Qué vídeo tuyo te ha sorprendido más por su repercusión?

Los vídeos hablando de café. No sé por qué, pero cada vez que publico algo sobre el café, se viraliza. Es un tema que genera mucho interés.

¿Alguna vez te han pedido diagnósticos absurdos por mensaje directo? ¿Cuál ha sido el más loco o peligroso?

Recibo entre 30 y 50 mensajes diarios, y si hablo de análisis, me mandan decenas. Algunos me piden diagnóstico por una foto del pie. Es imposible responder todo eso, y además no es profesional. En medicina valoramos pacientes, no números.

Si solo pudieras dar tres consejos para tener un corazón sano este verano, ¿cuáles serían?

Comer comida natural, mantenerse activo haciendo ejercicio, y sincronizarte con el día y la noche, es decir, descansar bien y rodearte de gente que te haga reír.

¿Qué no contaste en tu libro que te guardaste para una segunda parte?

No conté que lo escribí mientras estaba en cama, convaleciente por una lesión que me dejó la pierna izquierda sin movilidad. Lo escribí con un teclado para iPad, para que los días no fueran solo abrir y cerrar los ojos.

¿Qué hábito poco saludable está más normalizado de lo que debería?

Papear sin control y no hacer ejercicio. La falta de actividad física es uno de los errores más ignorados.

¿Crees que hay divulgadores de salud que cruzan la línea para volverse virales?

Sí, algunos lo hacen. Hay gente que hace contenido en contra de la salud solo por dinero o notoriedad. Eso va contra la ética profesional.

¿Te han roto alguna vez el corazón o lo has roto tú?

Sí, me lo han roto más de lo que me hubiera gustado. Pero también he aprendido a expresar mis emociones, a hablarlas. Ahora mismo estoy en una etapa preciosa.

¿Te han tirado la caña más veces en consulta o por TikTok?

Sin duda, por redes sociales. Aunque en consulta también han pasado situaciones graciosas, pero los números en redes son mucho más altos.

¿Sientes presión por tener que estar siempre explicando cosas en redes? ¿Dónde pones el límite?

No siento presión externa, me presiono yo. Me gusta explicar cosas. Si sé que algo puede generar polémica, estoy más pendiente, pero intento no dejar que eso me condicione.

¿Hay algún influencer de salud que consideres una referencia... y alguno que consideres un peligro?

Admiro a Doctor Mau (Mauricio), Gonzalo Pizarra (El dato es la ciencia), Marcos Vázquez (Fitness revolucionario), Toni Hernández, Ismael Aranz, y otros médicos que divulgamos desde la evidencia. Como peligro, sin problema digo que el Dr. Maestre es uno de ellos.

Has sanado corazones, has salido en televisión... ¿qué sueño te queda por cumplir?

Formar una familia. Es mi sueño personal y algo por lo que estoy dispuesto a trabajar.

¿Qué te gustaría que la gente entendiera de una vez por todas sobre el colesterol?

Que es esencial para la vida, pero que sus niveles elevados son perjudiciales. Y que nuestros hábitos son claves para controlarlo.

¿Qué hábito poco saludable no estás dispuesto a dejar, aunque no sea el mejor para ti?

No voy a dejar de disfrutar de una comida con amigos o una copa de vino en fin de semana. La salud también está en lo social.

¿Algún famoso te ha pedido consejo médico por privado (sin decir nombres... o sí)?

Sí, bastantes. De todas las edades. Pero por respeto no diré quiénes.

¿Qué mensaje te gustaría que se le quedara grabado a quien te sigue?

Cuidarte no es hacerlo todo perfecto, sino saber qué priorizar y dejar las excepciones para momentos excepcionales. Si llenas tu vida de excepciones, no esperes una salud excepcional.

¿Y si mañana desaparecieran los hospitales y las redes... a qué te dedicarías?

De pequeño quería ser piloto, pero soy miope. Si no existiera la medicina, lo volvería a intentar.