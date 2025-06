Swing para atrapar a nuevos públicos

En San Javier no solo llevan años empeñados en traer a la localidad a algunas de las mayores estrellas del jazz internacional, sino que quieren hacer cantera. Por todos es sabida la cercanía del Conservatorio de la localidad con el festival que cada mes de julio ocupa las noches de música del Parque Almansa, pero es que la voluntad de sus responsables –el equipo del concejal de Cultura, David Martínez– va más allá: no solo se pretende enseñar; también hacer disfrutar, te guste más o menos este género y puedas o no permitirte la entrada para el auditorio.

Por eso, cada nueva edición incluye tres conciertos gratuitos, tres citas con las que abordar al vecino –y al visitante– y presentarle las bondades de un género que es mucho menos estirado de lo que algunos piensa. Y sí, es cierto: algunos de sus grandes representantes pueden llegar a dar síntomas de cierto elitismo y, cuando no, es obvio que no todos los músicos que se adscriben a la categoría de ‘jazz’ hacen música sencilla para el oído, pero eso no significa que no haya propuestas capaces de hacer bailar a los menos avezados e, incluso, a los más pequeños. Y el ejemplo perfecto son Pink Turtle.

El numeroso combo francés, que ya había pisado con anterioridad los escenarios del Festival Internacional de Jazz de San Javier –en 2011 y 2014, para ser exactos–, hizo disfrutar de lo lindo a todos los que anoche se acercaron al concierto inaugural de esta vigésimo séptima edición, y también a los que, sin pretenderlo inicialmente, pasaron por la Plaza de España y se dieron de bruces con el colorido y enérgico grupo, quedándose a degustar algunos de sus temas. Porque lo cierto es que no es difícil que Michel Bonnet y los suyos te enganchen y atrapen con sus interpretaciones...

Y no lo es, principalmente, porque su propuesta es tan sencilla como efectiva: recrear los grandes éxitos del rock y el pop universal pero desde el jazz o, más concretamente, desde el swing, y lo hacen de maravilla... Bonnet (trompeta), acompañado por Patrick Bacqueville al trombón, Pierre-Louis Cas al saxo, Felix Hunot a la guitarra, Jean-Marc Montaut al piano, Patricia Lebeugle al contrabajo y Stéphane Roger a la batería, exprime al máximo las melodías originales y les confiere, además, nuevos valores con un swing fabulosamente arreglado e interpretado, pero también increíblemente divertido. Y es así, desde el gozo –y a través del puro empirismo– desde donde se atrapa a los nuevos públicos. Por eso la de ayer fue una de las aperturas, si no más memorables del festival, sí de las más inteligentes y, a buen seguro, fructíferas entre cuantas ha programado la Concejalía de Cultura.