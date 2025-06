Palomo Palomo: consagrado en Belluga por el CreaMurcia

Murcia acogió a los dieciocho añitos a un alicantino con unas ganas desbordantes de influir y engrandecer el panorama artístico, un chaval que llegó a cursar los estudios de Interpretación a la ESAD y que, en muy poco tiempo, saldrá de la honorable escuela convertido, además, en director escénico. De sus dotes y capacidad para ello, el público se da cuenta al tercer segundo, cuando Palomo Palomo pisa un escenario.

La energía que el nuevo miembro de mi banda transmite es algo irracional: lejos de adherirse a un estilo único, resalta y muestra influencias de diversas fuentes, creando para ello composiciones originales y fusionando lo clásico con la actualidad, lo tradicional con lo contemporáneo, mientras alguien de entre el público grita: «¡Eso que hace es poesía pura!».

La primera vez que lo vi actuar sentí que nada tenía explicación, salvo que Bowie, Tino Casal, Hendrix e Ian Curtis hubiesen tramado un conjuro para traspasar su esencia a ese ser, que solo, acompañado de una guitarra, dejaba boquiabierto a un público absorto y satisfecho por volver a creer que nada está perdido mientras sigan apareciendo artistas de esta índole.

Nada es gratuito en esto del show business, a veces hay que jugársela, pero echar la partida colmado de una profusa imaginación, tablas, talento y disciplina, parece que allana la tarea. Y ¿por qué no gritarlo alto y claro?, tal y como afirma mi invitado. Crecer en un hogar donde se respetan y cuidan los oficios artísticos y sentir el respaldo incondicional de unos padres que apoyan decisiones menos convencionales a las que se esperan es esencial. Vaya desde aquí, por tanto, mi agradecimiento infinito a Vicente y Natacha, un informático y una profesora de castellano y artes escénicas, por brindar la seguridad emocional y la confianza necesaria a su hijo para perseguir su pasión y desarrollar su carrera de la bonita manera que lo está haciendo.

Palomo apoya firmemente la decisión como músico de que no es necesario salir de ciudades pequeñas para trabajar bien y duro de cara a la escena; confía para ello en la descentralización de la cultura y en poder vivir creando en un lugar que no resulte insostenible. Por y para ello, anda rodeado de referentes a los que no quería dejar de agradecer el compromiso que tienen con la cultura en esta ciudad, además de ser amigos e inspiración: Natita Cruz, Caracazador, Guille Solano, Perdón, Mireya, Caray! y Ave Alcaparra, por mencionar a unos pocos.

De 'Artes Escénicas' a 'Pop-Rock'

Ya todas sabemos cuánto cuesta y cómo están las cosas, pero siempre –y me incluyo como parte del equipo– proponemos un oasis en el que los jóvenes puedan parar a tomar aliento para continuar. Y si, hablo de nuevo del certamen CreaMurcia, un pequeño milagro en el que Palomo Palomo ha participado en el apartado de ‘Artes Escénicas’ en pasadas ediciones, pero que este año ha ganado en la modalidad de ‘Pop-Rock’. Cómo miembro del jurado en esta sección, les diré que no tuvimos ni media duda al seleccionarlo como finalista: tanto Claudia Orellana, Ángel H. Sopena y Jam Albarracín, como servidora, supimos reconocer la aptitud y el talento de Palomo Palomo sobre el escenario. Y es que, a pesar del insoportable calor, se marcó un show tremendo junto a Álvaro Twenty. Dos, si quieren, pueden transmitir mucho sobre un escenario.

Espero, con este pequeño homenaje que me he permitido hacia un prometedor artista, contribuir a la promoción de su primer vídeoclip, Dorada y plateada, que se estrena en julio, así como a la de su EP Mi familia y otros animales, que verá la luz en septiembre. Será un disco inspirado en la novela homónima de Gerald Durrell, grabado con una interpretación y perspectiva muy personal, ya que desafortunadamente fue el último libro recomendado por su padre antes de fallecer.

Dejando a un lado los planes de un futuro inminente en esta bendita locura que es la música, le pedimos fervientemente otro directo muy pronto. Es complicado descubrir artistas sublimes, y su actuación del pasado jueves en la Plaza del Cardenal Belluga como lugar de excepción por la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad, para toda una final del CreaMurcia, nos supo a poco. ¡Felicidades!