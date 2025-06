"No soy ‘woke’, no soy borrego, no voy a serlo nunca"

A sus 69 años, Miguel Bosé acaba de volver a los escenarios tras un parón de siete años causado por una serie de problemas vocales y aderezado con un buen puñado de polémicas. Lo ha hecho con una gira de grandes éxitos, Importante Tour, que arrancó en México en febrero y que hoy le trae de nuevo a nuestro país y a Murcia, donde le espera el escenario de la Plaza de Toros de La Condomina.

Se encuentra inmerso en la que es su primera gira desde 2018. ¿Cómo se ha sentido, empezando por su voz?

Jamás había pasado más de seis meses sin conciertos, pero tuve que parar porque tuve un problema vocal. Pero nada más recuperar mis facultades, en pocos meses ya me puse en la carretera, donde me siento como en casa.

¿Qué fue entonces lo que tuvo, una infección en una muela que le afectó a las cuerdas vocales?

Bueno, es más complicado que eso. Eso llevó a otra cosa, y hubo mucho quirófano, y tratamiento, y rehabilitación… Ha sido largo. Pero eso ya está en la historia.

Viene de una época en la que ha publicado dos libros, ha auspiciado una serie documental y un serial y, ahora, esta gira centrada en sus éxitos. Tiene aspecto de operación de resituación de su figura.

Era importante deshacerse de muchos lastres, quitarte peso. En la serie hubo esa gran confesión, un vómito de las cosas acumuladas. Yo antes me decía: «No, eso no se puede contar, es muy privado»; parecía que ese halo de misterio que siempre ha tenido Bosé se iba a romper, pero no se ha roto. Ha sido una deconstrucción para una reconstrucción, después de estos años ingratos, en que no solo ha habido problemas físicos, sino pérdidas de seres queridos, con una pandemia desgraciada, anticonstitucional y horrorosa, en la que se me atacó mucho. Ahora estamos en una etapa desencebollada: solo queda el núcleo.

El Miguel Bosé artista, finalmente.

Una persona que como único patrimonio tiene las ideas, al que la vida le ha aportado cosas que han renovado su creatividad, y que ha vuelto cambiado por los efectos de las cosas que le han pasado.

Sus opiniones sobre la pandemia o la dana generaron debates inflamados. ¿No pensó que eso podía hacerle perder público?

¿Cómo que podía? ¡Pudo! No es una suposición. Yo dije lo que pensaba en un país que, consideraba, tenía libertad de expresión, porque era algo que, a partir de la Transición, siempre fue a más (hasta que empezó a ir a menos). No es un problema mío, sino de la gente que quiere poner muros al pensamiento. Yo voy a seguir siendo políticamente incorrecto. No soy woke, no soy borrego, no voy a serlo nunca. Pero eso tampoco debería extrañar lo que digo. Siempre he sido así y no voy a cambiar.

¿Siente que hoy la izquierda pone más límites que la derecha?

Lo que sí te digo es que en los setenta y ochenta había más libertades, en general, que las que hay hoy.

Después de la autobiografía de su niñez y del volumen sobre sus canciones, ¿habrá más libros?

Seguramente, pero será una novela. Me han empujado mucho para que escriba. Estoy con un par de ideas en paralelo. A ver cuál germina antes.

Ser novelista, ¿formaba parte de sus planes?

No, no. Esas cosas no las conoces bien del todo. No sabes cuál es el alcance de tu relato hasta que se convierte en una cosa u otra. Yo soy lector, no era escritor. Bueno, he escrito seiscientas letras, pero ese es un género aparte. Ahora puede surgir esta forma de relato, que se llama novela, y lo estoy siguiendo con mucho gusto.

Preparando esta gira de regreso, ¿ha tomado perspectiva respecto a su obra, identificando en qué períodos o aspectos está su esencia?

Hay el binomio ‘Bandido-Salamandra’, que va del ‘83 al ‘87: el nacimiento del verdadero Bosé. Ese período es clave para mí y llega hasta hoy. Luego están Bajo el signo de Caín (1993) y Laberinto (1995), que los escuchas y parece que se hicieron ayer. Y todos los discos experimentales, que tuvieron poco éxito, pero que para mí son los más inspirados, como Velvetina (2005) y Cardio (2010).

Pocas carreras largas han tenido tantos altibajos como la suya, con éxitos enormes y notables batacazos.

Lo del mercado es algo que no entendía mucho; eso de que hay que estar siempre ahí arriba, digo. Vamos a ver, si una persona no está siempre del mismo humor, tiene altos y bajos, pues así será el reflejo de mi carrera, ¿no? Lo que me apetecía, de vez en cuando, era explorar. Hay cosas que tengo que hacer, si no, me dan ganas de dejar la música.

El imperativo de estar siempre ahí arriba tal vez tenga que ver con querer dar siempre al público lo que crees que espera de ti.

Pero yo tengo solo una vida, una carrera. Si mi vida la tiene que regir la sociedad, y mi carrera, el público… No, la vida de un creativo es hacer las cosas por necesidad, con honestidad, urgencia y absoluta coherencia. Si no, ¿qué vida vives? ¿La de los demás? ¿Y si no aciertas?

En otros tiempos se habló de usted como de un Bowie español.

¡Era equivocado! Con Bandido apareció un artista español que hacía una música como la que se hacía en inglés, y dijeron «es el Bowie español». Pero Bowie no tenía un padre torero, ni una madre que había sido Miss Italia.

En su nueva gira recupera Amiga, la canción que Luis Gómez-Escolar dedicó a su pareja, que acababa de fallecer en accidente, la cantautora Cecilia, y que usted grabó en su primer álbum.

Fui amigo de Cecilia, sí. Una pérdida terrible... Y hoy, en este espectáculo, le hago un homenaje. Eva, Evangelina, así se llamaba, yo no sé dónde hubiese llegado de no haber muerto. Lo reunía todo. Tenía una inmensa cultura, hecha en embajadas, y lo notabas. Era algo que pasaba con determinadas familias de aquella época; como nosotros, que podíamos viajar. Buscabas en la cultura cosas que luego se integraban en tu manera de ser, y se creaba un halo, una diferencia, un misterio. Eso lo tenía Eva.

¿Cómo está el Miguel Bosé creador? ¿Hay un álbum en el horizonte, once años después del último, Amo (2014)?

Mira, tengo cerca de treinta piezas que he hecho en estos años. No todas terminadas, pero sí estructuradas. Estuve a punto de sacar un single, pero luego me dije: «¿Y dónde lo vendo?». En Spotify, Apple Music y demás te dan cuatro mierdas. Son las culpables de haberse cargado la música. Cuando hago un concierto, la gente quiere escuchar primero las veinticinco canciones que son la banda sonora de sus vidas; si no se las canto, me matan, me queman. Mi carrera ya está hecha.

¿Entonces, no va a publicar música original nunca más?

Tal vez sí, pero no ligada a los tiempos del mercado. Primero ha sido arrancar la gira, y cuando hayamos entrado a revivir el catálogo de Bosé, entonces sacaré una canción o dos, sueltas, por el placer de cazarlas al vuelo como una mosca.