The Lemon Twigs: "Brian Wilson es mi mayor inspiración; el mundo fue con él un lugar mejor"

The Lemon Twigs –los hermanos Michael y Brian D’Addario, dúo neoyorquino generador de una gran expectación– vienen por primera vez a Murcia con una increíble colección de canciones irresistibles. Traen bajo el brazo A dream is all we know (2024), su universo pop de los años sesenta. Al escuchar algunas de sus canciones uno se imagina que de niños cayeron en una marmita sónica llena de melodías, estribillos y guitarras de los Beach Boys, los Beatles, los Kinks, Zombies, Simon y Garfunkel... El caso es que llevan varios años encandilando a cualquier aficionado al pop, además de ganarse elogios de artistas consagrados como Iggy Pop y Elton John.

Descaradamente jóvenes, llevan en torno a diez años lanzando discos como Do Hollywood (2016), Go to school (2018) y Songs for the general public (2020), cálidamente acogidos entre un pequeño sector melómano, pero fue realmente con el aclamado Everything harmony (2023), su delicado quinto álbum, inspirado en el soft rock de los sesenta y los setenta, con el que llegaron a un público más amplio. Ahora, A dream is all we know también retrotrae a aquella época. Ellos han acuñado el término ‘Merseybeach’ (que evoca a Liverpool y a los Beach Boys) para referirse a su propia música. The Lemon Twigs son de otro planeta.

A los hermanos D’Addario les acompaña en su visita Germán Salto, otro que tal. Tres discos han consolidado al madrileño, enraizado en la historia de la música popular partiendo directamente de las fuentes originales: NRBQ, Bacharach, Nilsson, Dylan, Honeybush... Con su banda interpreta esa psicodelia suave y sedosa, esa elegancia y fragilidad de su pop clásico con divagaciones folk–rock y aires de country alternativo.

Pero hoy los protagonistas con Michel y Brian, y con el segundo charlamos.

En España tenéis una respuesta mucho más entusiasta que en otros países. ¿Cuál es la clave? He leído que os encantan Los Brincos...

Sí, nos encantan Los Brincos. Pues... ¡no sé por qué! Pero parece que en España hay amor verdadero por el rock and roll y un gran mercado para él. ¡Es genial!

A dream is all we know suena como una culminación de vuestro sonido hasta la fecha, con fuerte énfasis en la melodía, y esos arreglos tan característicos. ¿Qué queríais lograr con este álbum? ¿Cómo ha evolucionado vuestra música desde Everything harmony?

Queríamos hacer un álbum enérgico. Simplemente escribimos lo que escribimos; no tenemos unos objetivos conscientes. Pero cuando decidimos qué canciones grabar primero, pensamos en el tono que queremos imprimir al disco. Everything harmony estaba lleno de baladas, así que queríamos que el siguiente tuviera canciones de ritmo rápido. Pero eso es prácticamente todo lo que pensábamos al respecto.

¿Cuándo? Mañana, 22.00 horas ¿Dónde? Auditorio Murcia Parque, Murcia ¿Precio? 30 euros

Vuestras letras a menudo hablan de melancolía y añoranza con melodías alegres. ¿Cómo equilibráis esa dualidad? ¿Algún concepto subyacente conecta las canciones de este álbum?

No hay ningún concepto. Es solo tomar cada canción como viene y hacer lo mejor para ella. Es natural escribir una canción melancólica si quieres reflejar cómo es vivir en el mundo, pero la música no debería resultar arisca o dura al oído. Queremos que las canciones sean agradables cuando se escuchan y cuando se cantan.

Golden years parece la mezcla perfecta entre los grupos de la Invasión Británica y los Beach Boys. ¿Cómo surgió esa canción? ¿Estáis viviendo vuestros años dorados?

Esa canción es de Michael, aunque expresa algo con lo que me identifico: lo rápida que va la vida, y no darla por hecho durmiéndote en los laureles. Ambos sentimos que somos buenos en lo que hacemos, pero también sentimos la necesidad de hacerlo mejor y seguir avanzando.

Vuestra habilidad para evocar la era dorada del pop de los sesenta es innegable, siempre con un toque fresco y original. ¿Cómo abordáis la tarea de honrar a vuestros ídolos sin sonar como una imitación?

Sabemos que somos nosotros mismos y que no hay nada malo en que otra música te inspire. Sería un error ir contra nuestras tendencias naturales en un esfuerzo por hacer algo conscientemente moderno o único. Escuchamos lo que queremos y hacemos la música que nos suena bien.

Quizá el mundo nos lleve a escribir letras melancólicas, pero la música no debería resultar arisca o dura al oído

El uso de armonías vocales es un sello distintivo vuestro. ¿Cómo es el proceso para crearlas? ¿Está muy planificado o surge de manera más espontánea en el estudio?

Es planeado, pero con nosotros dos alrededor de un micro. Las grabamos en capas de dos voces a la vez, y normalmente reservamos al menos de cuatro a seis pistas para ellas; así podemos tener al menos cuatro partes con sus dobles. A menudo conlleva algo de prueba y error, pero puede ser un proceso bastante espontáneo.

En un panorama donde predominan otros géneros, ¿qué os atrae tanto del sonido pop clásico, y por qué creéis que sigue gustando hoy en día? ¿Por qué es algo tan fascinante para vosotros?

Lo fascinante es que se me ocurran combinaciones melódicas y de acordes que no había escuchado antes, y conseguir un arreglo que resalte las propiedades esenciales de la canción y traslade con claridad su sentimiento para que pueda llegar a cualquiera.

Sois dos hermanos trabajando estrechamente. ¿Manejáis bien las diferencias creativas? ¿Tenéis roles definidos o depende de la canción?

Michael se encarga de gran parte de la ingeniería y de conseguir sonidos, yo arreglo la mayoría de orquestaciones y armonías. Por otro lado, ambos tocamos todos los instrumentos principales de la banda y los dos cantamos en cada canción. Las diferencias creativas van y vienen, pero normalmente son constructivas.

Más allá de la música, ¿qué otras formas de arte o experiencias os inspiran en vuestro día a día y cómo se filtran en vuestra creatividad?

Nos gusta mucho el cine. Te ayuda a escapar de tu propia vida. Es algo tan ambicioso hacer una película..., no puedo imaginarlo. La música es muy fácil en comparación. ¡Puede bastar con tener simplemente una melodía bonita!

Nuestro anterior disco estaba lleno de baladas, así que queríamos para éste canciones con ritmo rápido

Imagino que os apasiona descubrir lo que hace perfecta una canción pop. ¿Cuál es vuestro disco pluscuamperfecto?

Cuando pienso en álbumes de pop perfectos, pienso en Studio (1967), de Tages, o en Begin (1968), de The Millennium, pero me gustan muchos discos que no son totalmente pop, como Daughters of Albion (1968) o en Southern nights (1975), de Allen Toussaint, y Curtis (1970), de Curtis Mayfield.

¿Habéis visto la película Yesterday (2019), de Danny Boyle? ¿Haríais lo mismo que el protagonista?

Solo he visto la escena en la que John Lennon está vivo. Pensé que era extraño, pero no he visto la película entera, así que no puedo juzgar.

¿Cómo definirías vuestra música en tres palabras?

Melódica, armónica, ¡pop!

Hemos despedido recientemente a Brian Wilson. ¿Cómo os cayó la noticia? ¿Qué representó él para vosotros?

Fue triste, por supuesto, para su familia y amigos míos que lo conocían bien. Representó alguna de la mejor música del siglo, ¡y con su voz me siento tan conectado que no podría comunicarlo verbalmente! Es mi mayor inspiración en la música, y el mundo fue con él un lugar mejor.

Vuestros conciertos tienen fama de muy enérgicos. ¿Cómo trasladáis la complejidad de vuestras grabaciones de estudio al escenario, y qué podemos esperar de vuestro concierto en Murcia?

¡Mucha energía! Cantamos todos, y aunque solo hay cuatro personas en el escenario, con nuestras voces normalmente podemos cubrir todas las partes de arreglos necesarias. Nos entusiasma tocar, va a ser divertido.