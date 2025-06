Despega el 27 Jazz San Javier con puro swing, jazz manouche y la quintaesencia del funk

El 27º Festival Internacional de Jazz de San Javier (Jazz San Javier) se celebra este año entre el 27 de junio y el 22 de julio, con un total de 23 conciertos -tres de ellos gratuitos- en 15 noches. El ritmo de Pink Turtle inundará la plaza de España este viernes viernes para inaugurarlo.

Así, con Pink Turtle arranca en la calle el Jazz de San Javier, donde estos franceses ya han mostrado sus virtudes en al menos un par de ocasiones. El conjunto parisino lo componen siete músicos, todos instrumentistas y cantantes. Su música desinhibida y sin complejos renuncia a los standards del jazz para revisar clásicos del rock y del pop en clave jazz-swing; esa es su especialidad. Utilizan el ingenio del jazz y la eficacia del swing añadiendo armonías jazzísticas que enriquecen conocidas melodías. Su repertorio incluye versiones de Simon & Garfunkel, AC/DC, Stevie Wonder, Michael Jackson, Supertramp, los Bee Gees... Walk on the wild side de Lou Reed, Hotel California de los Eagles, Logical song de Supertramp, Highway to hell de AC/DC, We are the champions de Queen, Money de Pink Floyd...

Entre 2008 y 2012, Pink Turtle publicaron tres álbumes de puro swing. Ahora, una antología, Best Of (2024), extrae lo mejor de aquellos tres álbumes que traducían al lenguaje jazzístico bailable piezas del pop internacional de los sesenta, setenta y ochenta. De los arreglos se encargan Christophe Davot, guitarrista y cantante principal, y -en menor medida- el trompetista Michel Bonnet.

Le dan la vuelta a todo y lo reinventan. Son capaces de animar hasta al más soso: hacen participar al público, juegan con él, gastan bromas… Es un acierto abrir la primera jornada del Jazz San Javier con esta refrescante propuesta; una sesión amena y familiar.

Viernes 27 de junio. Plaza de España (San Javier). 22.00 h.

Eva Slongo

Eva Slongo / L. O.

La violinista y vocalista suiza Eva Slongo es una de las más esperanzadoras incorporaciones al violín en el jazz de las últimas décadas. Tras grabar su primer disco, Inspiraciones, sintió la necesidad de volver al mundo de la música clásica del que procedía, con el deseo de combinarlo con el jazz. Su encuentro con el pianista italiano afincado en París Giovanni Mirabassi fue providencial: después de haberlo invitado a tocar varias veces en Suiza, pensó que su toque y musicalidad encajarían a la perfección con esta idea.

Comenzó a componer canciones que resaltan un lado más lírico y virtuoso del violín, sin renunciar al estilo jazzístico que tanto le apasiona y que le enseñó Didier Lockwood, especializándose en jazz y manouche, y ganando el premio a la mejor improvisación en el Concurso Internacional de Violín Stéphane Grappelli en 2011. En su nueva obra, Souffle, fusiona por primera vez jazz con música clásica, improvisación con rigor, aventura con estabilidad… Es conocida como 'la Benson del violín', por su originalidad al combinar voz y violín en las improvisaciones.

Eva ha logrado armonizar sus dos universos musicales, los dos pilares de su personalidad. Para expresar esa riqueza, ha formado un cuarteto con Giovanni Mirabassi, bien conocido del público de Jazz San Javier: prestigiosos pianistas de jazz al que siempre vale la pena escuchar (cuida mucho sus directos y ha editado en disco varios de ellos), y los hermanos franceses François (contrabajo) y Louis (batería) Moutin.

Brooklyn Funk Essentials

La segunda parte del programa presenta a Brooklyn Funk Essentials, un innovador colectivo que fusiona soul, jazz, hip-hop, house, dub, música latina y funk con precisión milimétrica. Durante más de 30 años se han afianzado como una de las propuestas en vivo más dinámicas, sin mostrar signos de desaceleración.

Con siete aclamados álbumes y más de 50 millones de reproducciones, el catálogo de la banda abarca desde la escena club neoyorquina de los 90 hasta colaboraciones con músicos folk turcos y el ícono del house Frankie Knuckles; sus canciones han sido banda sonora de anuncios, películas y series como The Sopranos, Starsky y Hutch o The Blacklist.

Surgidos en Nueva York en 1993 por iniciativa del productor Arthur Baker y la bajista Latija Kronlund, tras sesiones informales improvisando en el estudio con músicos locales, poetas y un equipo de DJs de diferentes partes del mundo, Brooklyn Funk Essentials se perfilaron desde el principio sublimando el multiculturalismo y el cosmopolitismo a través de la expresión funk contemporánea, creando una original fusión de ritmos profundos, rica en arreglos y con una química excepcional. Han compartido escenario con leyendas como James Brown, The Fugees y Erykah Badu. La quintaesencia del funk, una auténtica factoría de ritmo.

Sábado 28 de junio. Auditorio Parque Almansa. 21.30h. 20 €

