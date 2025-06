Depedro, la frontera y la utopía en el Auditorio Murcia Parque

Depedro, el proyecto musical de Jairo Zavala, estará en Las Noches del Malecón presentando las canciones de su nuevo álbum, “Un lugar perfecto”, que explora temas como la memoria, el amor y la esperanza fusionando géneros tan diversos como el desert blues, el folclore latinoamericano y el rock. Arrancaron 2025 con un rotundo éxito: en INVERFEST agotaron entradas dos noches consecutivas (10 y 11 de enero en La Riviera de Madrid), acompañados por Luz Casal, Rozalén, Coque Malla, Xoel López, Nina y Chuches de Morgan, Annie B Sweet o Jero Romero.

Jairo Zavala comenzó como miembro del grupo de rock Vacazul, pero desde hace más de 15 años desarrolla su carrera y colabora con artistas como Amparanoia, Los Coronas o los norteamericanos Calexico, en cuyo estudio de Arizona grabó su primer álbum, editado en 2008, que, con un estilo híbrido (músicas del Norte y el Sur de América, africanas, rock...), revelaba una fuerte personalidad afianzada en cada disco, con los que ha recorrido el mundo entero junto a su banda. Su propuesta trasciende fronteras.

¿Cuándo? Viernes, 27. 21.15 horas. ¿Dónde? Auditorio Murcia Parque. ¿Precio? 30€

“Un Lugar Perfecto”, séptimo álbum de Depedro, muestra que aunque nada tengamos claro, la vida se queda en donde sentimos, no en donde pensamos; ahí está "Un lugar perfecto", que captura los sentimientos más humanos atravesando distintos paisajes musicales, envuelto en arreglos sencillos y bonitos para unas canciones preciosas, reafirmándose como uno de los músicos más creativos de la escena. La frontera y la utopía.

Oh Bro! -la banda de Miguel Bañón (Los Marañones), Carlos Vudú (Carlos Vudú y el Clan Jukebox) y Pito Hervás (Vencejo)- abrirá este concierto. Hacen rock de raíces, ‘Americana music’, a la manera de los músicos que a finales de los sesenta se reunían en supergrupos como Crosby, Stills, Nash & Young, The Band o Travelling Willburys. Empezaron como una ‘folk cover band’, pero han grabado un gran primer disco con temas propios: “Move into the country” (2022). Su sonido se asienta en un toque clásico y puro de guitarras con llamativos ritmos y arreglos. La época de Woodstock es palpable en su repertorio clásico de soft rock y folk rock: Dylan, los Stones, Beatles, John Denver, Buffalo Springfield..., con algún trazo psicodélico.