El último vals de Joaquín Sabina en Murcia

Desde el primer acorde, todo sonó a despedida. Y no porque Joaquín Sabina lo dijera con palabras, sino porque cada gesto, cada pausa, cada línea cantada u omitida, hablaba de eso: del irremediable adiós. De un adiós más hondo que literal. De esos que se dan sabiendo que no habrá repetición posible, esta vez el tiempo no concederá segundas oportunidades. Más optimistas fueron aquellos chavales argentinos a los que Sabina admiró desde sus comienzos, Los Rodríguez, cuando titularon Hasta luego a su último disco.

Sabina vuelve a Murcia con su gira Hola y Adiós, y la Condomina respondió este miércoles como corresponde: llena y dispuesta a acompañar con respeto a quien ha estado ahí —canción a canción— en los momentos clave de nuestra vida. No vinimos a descubrir nada nuevo. Veníamos a confirmar lo que ya sabíamos, a reencontrarnos con ese universo íntimo y generacional que Sabina ha tejido con versos punzantes y melodías para el recuerdo.

La liturgia del cansancio

Un momento del concierto de Joaquín Sabina este miércoles en la Plaza de Toros de Murcia / Israel Sánchez

Sabina salió con paso lento, algo tenso, apoyando con dificultad su cuerpo en el taburete desde el que suele cantar. Desde el primer tema fue evidente que algo no marchaba del todo bien.

Se le notaba incómodo. Quizá era el sonido o algún malestar físico invisible al público. A lo largo del concierto, recortó estrofas, dejó de cantar versos completos y salió del escenario más veces de lo habitual. Y, sin embargo, se mantuvo. No con arrogancia, sino con convicción. Con esa forma suya, única, de decir sin palabras: "Aquí estoy. Lo que traigo es esto. Y lo doy".

No improvisó. No alargó discursos ni dejó espacio para anécdotas o bromas, ni siquiera para los chistes autorreferenciales que solía lanzar en giras anteriores.

La primera parte del concierto fue larga, densa, sin apenas pausas. Como quien recita una lección aprendida, no por falta de alma, sino porque ya no hay margen para ensayos ni para probar caminos nuevos.

Un repertorio más reconocible que sorprendente

Hubo pocas sorpresas. Faltó Princesa, un clásico habitual en sus conciertos, pero se agradeció la presencia de Calle Melancolía, un tema que llevaba muchos años fuera de su repertorio.

También recuperó Quién me ha robado el mes de abril, ese himno íntimo al desamor, al vacío, al dolor.

No faltaron 19 días y 500 noches, Una canción para la Magdalena, Peces de ciudad y Por el bulevar de los sueños rotos. Pero esta vez sonaban distinto. Sonaban a liturgia compartida, a testamento sonoro. No era un concierto para la sorpresa, sino un acto de comunión. Un reencuentro con un poeta y con nosotros mismos, con las heridas y las alegrías que sus versos representan.

Como en las tribus: el respeto a la voz que ha vivido

En culturas indígenas de la Amazonía peruana (patria de su salvadora Jimena) —como los awajún—, los ancianos no se miden ni por su fuerza ni por su precisión. Se les escucha por su experiencia y por la memoria que portan. Cuando hablan, se hace el silencio absoluto. No importa si repiten algo. No importa si se equivocan. No importa si su cuerpo no responde como antes. Son los sabios de la comunidad, y se les escucha con respeto, porque en sus palabras está la historia de todos. Como en la tradición awajún, donde los mayores alcanzan su sabiduría a través de rituales de transformación con plantas sagradas que humanizan y fortalecen el espíritu, la vida de Sabina también ha sido un proceso de metamorfosis. Su paso por las drogas, el ictus bautizado por él como el marichalazo o la desgraciada caída en el WiZink Center lo convirtieron en un sabio moderno que, como los ancianos de la Amazonía, entrega su experiencia y verdad con humildad y profundidad. Cuando Sabina habla, los demás nos callamos. Eso fue lo que ocurrió el miércoles en La Condomina. Sabina era el mayor de la tribu. Y miles de personas callaban, aun cantando, para escucharlo, no porque viniera a decir algo nuevo, sino precisamente porque traía lo de siempre. Lo que ya sabemos, pero necesitamos volver a oír de su boca una y otra vez.

Y aunque le faltara aire. Y aunque dudara de un verso. Y aunque una tos interrumpa un estribillo. Seguía siendo él.

El final que dijo más que mil discursos

Sabina suele acabar sus conciertos con Y nos dieron las diez, como un clásico inalterable. Pero el miércoles no. Cerró con Tan joven y tan viejo. Y fue justo. Fue exacto. Porque no se podía decir de otro modo un adiós que con "así que de momento nada de adiós, muchachos".

Este viernes Joaquín Sabina volverá a subirse a ese escenario. Será, esta vez sí, su último concierto en Murcia. Pero no se va del todo quien ha sido parte de nuestra vida durante tanto tiempo.

Y si alguien vino a exigirle potencia, presencia o precisión, ayer comprendió que se equivocaba de gira. No fuimos a ver un espectáculo de Lady Gaga o Coldplay, fuimos a ver a Sabina hacer lo que pueda, y él hizo lo que pudo y sabe: provocarnos sonrisas y lágrimas y pellizcarnos el corazón. Y después el mito nos dijo adiós sobre un escenario para siempre. Con él, y con sus canciones, siempre tendremos una isla en la que naufragar cuando necesitemos huir por un rato de nuestra vida.