Ruth Lorenzo amadrina la final del CreaMurcia ‘Pop-Rock’: conoce a los finalistas

Ruth Lorenzo será la madrina de los finalistas del la trigésimo tercera edición del CreaMurcia de ‘Pop-Rock’ que organiza la Concejalía de Juventud. Probablemente es uno de los nombres más adecuados para esta labor. Ruth es el epítome de una estrella de rock, y este va a ser su primer concierto en abierto, y en un lugar muy especial de su ciudad, con la Catedral de fondo, celebrando los 1.200 años de la fundación de Murcia. Un certero disparo al centro de la diana.

Aunque muchos la asocian a Eurovisión, Ruth Lorenzo ha dado un giro radical a su carrera, y se ha reinventado como cantante de una banda de rock llamada como ella: Ruth; un renacer para la artista, que se muestra más auténtica y audaz que nunca, y marca el regreso a sus raíces en el rock, género siempre presente en su vida desde que comenzó con el grupo La Saga (fue pipa, montadora, asistenta técnico de sonido y, luego, cantante) hasta su colaboración con Jeff Beck.

Ruth presentó este nuevo proyecto durante el Benidorm Fest 2025, donde interpretó Dirty love, dejando al público sorprendido y generando gran expectación entre sus seguidores. El tema formará parte de Blacksheep, cuyo título connota rebeldía y autenticidad, y que será su primer disco como Ruth. Grabado de forma analógica en los Real World Studios del Reino Unido, está producido por la propia Ruth y Emilio Esteban con el ingeniero de sonido Rafa Sardina, y mezclado por Silvia Massy. Actualmente, su dirección artística la lleva Nicolás Martínez de la Fuente, reconocido por su trabajo con Madonna, Snoop Dogg, Rihanna y Dua Lipa, entre otros.

Además, durante este próximo mes de julio Ruth Lorenzo se pondrá en la piel de Tina Turner, acompañada por los músicos de su nuevo proyecto y la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE con el proyecto Ruth canta Tina, un homenaje a la legendaria artista norteamericana cuando se cumple el cuarenta aniversario de su álbum multiplatino Private dancer (1984).

Los finalistas

Con una participación récord –casi medio centenar de bandas se han presentado en esta convocatoria de la categoría ‘Pop-Rock’–, el CreaMurcia es una de las grandes plataformas para bandas emergentes en España; su contribución al desarrollo de la escena musical murciana es indiscutible. Tras unas intensas semifinales celebradas en Garaje Beat Club, las tres bandas seleccionadas para disputar la final de este jueves –a partir de las 19.00 horas en la Plaza del Cardenal Belluga– son Querido Diablo, Wakame y Palomo Palomo. «From Murcia to the World», que dice Ruth.

Para conocer mejor a los finalistas les dispensamos un breve cuestionario:

Preguntas: ¿Quién eres? ¿De dónde vienen tus influencias musicales y el nombre? Comenta las dos canciones que presentaste al concurso, señalando una frase significativa de alguna de ellas. ¿Qué canción marcó tu vida y te habría gustado componer? ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Querido Diablo

La banda murciana Querido Diablo. / L. O.

1. Querido Diablo es un grupo de rock moderno, con la energía del rock de toda la vida, pero con el sonido de las bandas de hoy. Hemos mamado de todos los clásicos, pero somos hijos de nuestro tiempo. El nombre es un juego de palabras entre «querido diario» y la mascota del grupo, como si le contaras tus problemas a la persona menos indicada.

2. Somos un grupo reciente, y cada canción nueva se acerca más a nuestra idea de sonido. Por eso presentamos Mejor sin ti, que es la última que hemos escrito, y Guerra santa, que es la que presentamos ahora. Si tuviese que destacar una frase, destacaría la que le da nombre a esta última: «Con un nudo en la garganta, contando los minutos esperando mi avión, preparábamos todo para la guerra santa y dar la batalla a los ateos del corazón», para todas esas relaciones que tienen que enfrentar el reto de vivir lejos el uno del otro.

3. Dependiendo de a cuál de los cuatro preguntes, las respuestas irán desde clásicos como Thunder road, de Bruce Springsteen, pasando por españolas como Si te vas…, de Extremoduro, o algunas más recientes como Cuarteles de invierno, de Vetusta Morla.

4. A final de año sacaremos nuestro primer álbum. Es algo que está en proceso y que estamos deseando publicar. Creemos que el rock está tomando un rumbo muy bueno, en parte capitaneado por artistas murcianos, y consideramos que tenemos mucho que aportar en ese camino.

Wakame

El cuarteto local Wakame, formado por Toni Bastida, Lolo Walls, Álvaro Sánchez y Lex Serrano. / L. O.

1. Somos Wakame, un grupo ya de amigos que desde 2022 estamos intentando hacernos un hueco en el panorama del rock alternativo. Nuestras influencias han sido muy variadas durante estos años. Al principio poníamos mucha atención a grupos como The Killers y Kasabian, pero con el tiempo nos hemos ido acercando más a Interpol, Placebo, Biffy Clyro, etc. Y todo eso ha influido en la evolución de nuestra música, claro. Últimamente dicen que sonamos un poco a los primeros discos de Viva Suecia, que fueron, durante esa etapa, nuestra principal influencia nacional. Con respecto al nombre, surgió un poco de la nada, cuando tras meses buscando uno, Toni [voz y compositor principal] tuvo una revelación cenando comida japonesa. El resto es historia.

2. La primera de ellas es Tus naves, y es un tema a medio tempo en el que intentamos revelar pensamientos introspectivos y complejos para entender mejor nuestro ‘yo’. La frase que más nos llega es: «Mi relación con la santería es tan fría que no se va a derretir». La segunda no tiene nombre, ni fecha de salida, ni nada de nada, y eso nos encanta. Quizá la frase que más nos pega es la de: «Los turistas huyen de los turistas», fiel reflejo de lo que no queremos cuando viajamos (siendo nosotros unos de ellos).

3. Fluorescent adolescent, de los Arctic Monkeys. Es un temazo, y marcó un antes y un después en el grupo. Por cierto, también de nuestros favoritos [por Favourite worst nightmare, de 2007].

4. Pues nuestra dinámica es seguir sacando temas. De aquí a verano acabaremos de lanzar nuestro segundo EP. Y después nos esperan semanas muy entretenidas con varios conciertos, entre ellos en Almería y Soria, por lo que nos tocará echar algún finde divertido de carretera. Después del verano repetimos con Carlos Hernández y vamos a por otra tanda de temas, a ver qué tal se nos da el 2026. Y en el último trimestre del año anunciaremos un concierto superimportante para nosotros. Ya revelaremos más detalles.

Palomo Palomo

Daniel Vicente Carrillo, alias ‘Palomo Palomo’. / L. O.

1. Soy Daniel Vicente Carrillo Palomo, por eso lo de Palomo Palomo. Nací en Alicante y desde 2017 vivo en Murcia, estudiando Primero de Interpretación y, ahora, Dirección en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD). Mis principales referencias son los cantautores y bandas catalanas de finales del siglo XX y de los dosmil.

2. Presenté El castillo de Santa Bárbara, que es un homenaje al castillo de Alicante, y Dorada y plateada, canción en la que juego con muchos versos de mis principales referentes musicales en inglés, como Big Thief, Lou Reed, Patti Smith y Daniel Johnston. De la primera hay un verso que dice: «Muerto el rey, Santa Bárbara enseña la cara», que es exactamente la leyenda de la cara que se le puede intuir en el castillo, y en la segunda creo una especie de dogma que dice: «¡Vida en vena! ¡Química total!», como grito de hedonismo efervescente y algo desesperado de una juventud precaria que, a muchos, nos rodea en nuestras relaciones sociales y amorosas.

3. Una canción solamente no puedo elegir, pero siempre me acuerdo de Extraterrestre (Recital del Robot I L’Astronauta IV), de Antònia Font, como la primera que creo haberme aprendido cantándola en el coche de pequeñito.

4. Tocar tanto como pueda. Lo que me encantaría hacer con este proyecto es conseguir la oportunidad de seguir tocando y subir la música que se me ocurre en mi cuarto a un escenario, y de hacerlo cuantas más veces, mejor.