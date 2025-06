King Diamond y Airbourne abren la cuarta edición del Rock Imperium

Un icono como King Diamond, que visita Cartagena por primera vez. Una banda legendaria como Scorpions, que repiten tras ser protagonistas de la edición inaugural del festival. Los responsables del resurgir del hard rock en los ochenta, The Cult. Y el vocalista de una de las bandas de metal más importantes del presente siglo, Till Lindemann, de Rammstein. Con cuatro cabezas de cartel internacionales y de primer nivel se presenta la cuarta edición del Rock Imperium, que arranca hoy en el parque de El Batel con cuatro jornadas por delante y la previsión de que reunirá allí a cerca de 50.000 personas, buena parte de ellos venidos de fuera.

Reparto por días del cartel. / L. O.

Porque según anunció este miércoles el Ayuntamiento de Cartagena –colaborador necesario de Madness Live! en la organización del festival–, por la ciudad portuaria pasará público español de prácticamente todas las comunidades, así como metalheads de «más de diez países». Hablamos de asistentes procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega..., y también del otro lado del charco (Argentina, Brasil, Chile e incluso Estados Unidos y Canadá) y hasta de Japón, aprovechando la visita de los nipones Far East Groove, el nuevo proyecto de Yasuharu Takanashi, y Head Phones President.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, subrayaba ayer desde el recinto del Rock Imperium que el festival tendrá «un impacto económico de 15 millones de euros», lo que «beneficia a toda la ciudad, que va a convertirse en la capital mundial del rock y del heavy metal» durante este fin de semana (con el permiso de Viveiro y Barcelona, donde tendrán lugar el Resurrection Fest y el BCN Rock Fest). De hecho, la organización asegura que esta cita se ha consolidado ya como una de las tres principales del género en nuestro país, así como una de las más destacadas dentro del circuito europeo.

El cartel

Y lo es por su cartel, por supuesto, que reunirá a cerca de medio centenar de bandas, repartidas en cuatro días. Serán diez u once conciertos por día, en dos escenarios y sin solapamientos, para mayor comodidad de los asistentes. La apertura de puertas está programada a las 13.00 horas, y hoy el citado King Diamond –quien fuera vocalista de Black Rose y Mercyful Fate– y los australianos Airbourne serán los grandes protagonistas. Gun, Satan y los mencionados Far East Groove también están citados hoy en la cuesta de El Batel, al igual que Kissin’ Dynamite y Triumph of Death, que cerrarán el recinto hasta mañana a eso de las dos y media de la madrugada. Antes, Crummy, Diabulus in Musica, Iron Cutain y Hellripper serán los encargados de abrir fuego desde las dos de la tarde.

Mañana, viernes, será el turno de Scorpions y, también, de los norteamericanos Stryper, leyendas del glam de temática cristiana. Además, será un gran día para descubrir a los suecos Amaranthe y disfrutar de dos de las bandas regionales más respetadas en el amplio mundo del rock y el heavy: 91 Suite y Hitten. Antes, de nuevo a partir de las dos, desfilarán por los escenarios ‘Estrella de Levante’ y ‘Thunder Bitch’ Drunkskull, Oniric Prison, Head Phones President y Secret Rule, para cerrar la noche con Gloryhammer y Decapitated.

El sábado, el día de The Cult, también actuarán en Cartagena dos de las bandas más importantes de un subgénero muy querido como es el power metal: Blind Guardian y Rhapsody of Fire. También vuelven ese día los noruegos Leprous, referentes del progresivo, y también desde las tierras del norte de Europa –en concreto, desde Finlandia– visitará la ciudad portuaria el icónico Michael Monroe. Punto y Final, Inxight, Mind, Strangers y FM se encargarán de los primeros conciertos del día, mientras que Manticora cerrará a la espera de la traca final.

Y ésta vendrá protagonizada por el citado Lindemann y dos bandas suecas que forman parte de la primera línea del metal internacional desde hace año: In Flames y Soen. El domingo también será el día de los daneses D-A-D y los estadounidenses Municipal Waste, aunque las primeras horas serán para Acrónica, Lampr3a, Vendetta FM y Death Angel, mientras que el cierre de esta edición correrá a cargo de los españoles Mind Driller.

A continuación, la tabla con los horarios detallados: