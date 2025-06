SABADO 19 DE JULIO / 21:30 HORAS / 20 euros / Auditorio Municipal Parque Almansa

BRANDON GOLDBERG TRÍO & SHENEL JOHNS

Un talento precoz sin miedo al éxito

Con solo 19 años, el pianista Brandon Goldberg se ha revelado como uno de los mas brillantes talentos del nuevo jazz estadounidense.

De él ha dicho David Foster que “es uno de los mas grandes jóvenes músicos que nunca he tenido el privilegio de tratar” y la revista Downbeat elogia “su profundo sentido del swing y una forma de tocar clara y pletórica de ideas, ejecutadas cerca de la perfección”.

Tras una primera parte instrumental con su trío, Brandon presentará a su invitada especial, la brillantísima cantante Shenel Johns, una de las estrellas en ascenso en el jazz vocal de los Estados Unidos.

Desde los 14 años, Shenel ha trabajado en conseguir un estilo propio, que la acerca a sus dos mas admiradas referencias: Sarah Vaughan y Abbey Lincoln.

Formación

Brandon Goldberg: piano.

Doug Weiss: contrabajo.

Aaron Kimmel: batería.

Shenel Johns: cantante.

DONNY'S BLACK SHOES

Virtuosismo y creatividad

El joven pianista y compositor Daniel “Donny” López es uno de los mas brillantes talentos de nuestro país en el ámbito del Funk y el Soul.

Ganador del Premio Enlace Funk al mejor nuevo grupo en el año 2021 y nominado de nuevo este año, Daniel ha sido alumno destacado de ilustres pianistas como Pepe Rivero, Iñaki Salvador o Mauricio Vallina.

Dominando todo el espectro de la música negra, desde el Soul, el Funk, el Jazz, el R&B o el Neo Soul y los sonidos latinos de calidad, Daniel presenta en Jazz San Javier un proyecto especial con 8 músicos y 3 cantantes, mucho groove y arreglos que nos recuerdan a los mejores años del funk de los 70/80, y destellos del Neo Soul.

Un repertorio de composiciones propias y nuevos y potentes arreglos de clásicos de Sly & The Family Stone, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Real Thing, Earth Wind & Fire o The Isley Brothers, entre otros.

Formación

Daniel "Donny" López: piano.

Iván Álvarez: batería.

Nicolas Cañete: bajo.

Víctor Villa: guitarra.

Miguel Velasco: saxofón.

Ander Caro: trombón.

Curro Caballero: trompeta.

Amos Obasohan: voz.

Xiluva Tomás: voz.

Astrid Jones: voz.

Fabian Reyes: percusión.

