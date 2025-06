Alan Parsons: El alquimista del sonido

En la última noche calurosa de primavera, asistimos a uno de los más fastuosos conciertos ofrecidos en el coso taurino de la capital del Segura. Un show que ofreció con un sonido cristalino y casi perfecto, con siete músicos que acompañaron a un convaleciente Alan Parsons, al que una reciente operación le obligó a permanecer todo el concierto sentado.

Los ocho músicos ejecutaron delicadas notas grabadas en la memoria colectiva de un aforo casi lleno y que pasaba, en su mayoría, la cincuentena. Sorpresivamente, también algunos jóvenes asistieron gratamente a este brillantísimo concierto.

Y es que el del pasado viernes fue un concierto de grandes éxitos de The Alan Parsons Project que cautivó y emocionó con temas de los primeros álbumes del proyecto, intercalados con verdaderas joyas musicales de los años ochenta. La puesta en escena tuvo lugar sobre una sencilla escenografía con algunas imágenes de su famoso álbum Eye in the sky (1982), mientras los músicos hacían juegos con las luces de colores que bañaban las primeras filas de los entusiasmados espectadores.

El concierto de Alan Parsons en Murcia, en imágenes / Israel Sánchez

El sonido potente abrió este concierto con un instrumental que dio paso a Standing on higher ground, del álbum Gaudi (1987), cantada por P. J. Olsson. El show continuó con la balada Don’t answer me, la primera canción que cantó en solitario el propio Alan Parsons, que hizo gala de su voz sedosa; voz también se dejó notar en los coros de Time, de nuevo con Olsson como cantante principal de uno de los más bellos temas de aquel álbum de la vidriera en la portada, The turn of a friendly card (1980), que abría una década llena de éxitos para Parsons.

Las diecinueve canciones que constituyeron el concierto, repartidas en una hora y cuarenta y cinco minutos, fueron interpretadas de manera continua y sin descanso para el público, que estuvo pegado a sus asientos durante todo el concierto; sobre todo con la canción La Sagrada Familia, que Alan presentó hablando sobre el "famoso arquitecto catalán" cuya obra descubrió en su juventud durante un viaje desde Mallorca a Barcelona.

Un guiño al público español

Y, como había anunciado y prometido en estas mismas páginas, la sorpresa de la noche fue la interpretación por primera vez en Murcia -y tan solo por segunda vez en esta gira por España- de Let’s talk about me, que hizo al respetable moverse en sus asientos.

A partir de aquí el concierto fue más movido, con solos de bajo y punzantes guitarras eléctricas, dando paso a baladas como Don’t let it show y Day after day (The show must go on), con Parsons a la voz cantante en estos dos temas de aquel álbum I robot (1977), inspirado en la obra del mismo título de Isaac Asimov.

Tras todo ello, llegamos a lo que todo el mundo esperaba: la suite instrumental de Sirius que daba paso a la tremebunda Eye in the sky, ya con el público de pie y cantando a coro este ‘Ojo en el cielo’ que emocionó a más de uno. Hay que hacer notar que este álbum de 1982 llegó al número uno vendiendo más de cien mil copias solamente en nuestro país.

El animado y bailongo Games people play cerró este concierto con todo el público puesto en pie y saludando fogosamente a los músicos.

Para terminar está crónica, y creo que es la primera vez que se comenta de un concierto, a petición de una parte del público y amistades -algunos de los cuales aprovecharon la visita de Parsons para volver a disfrutar de la música en vivo después de muchos años-, cabe resaltar la profesionalidad de todo el equipo de Ibolele Producciones, que en este recién estrenado verano nos deleitará, a buen seguro, con inolvidables conciertos en el mismo centro de la ciudad.