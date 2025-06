"Buscamos obras que, si bien pueden ser diferentes entre sí, reten a las narrativas tradicionales"

Un viejo anhelo, una ilusión guardada en secreto. Eso era para el periodista y crítico ciezano Daniel J. Rodríguez la edición literaria. Y así había permanecido ese sueño, latente, durante años. Sin embargo, descorrer ese velo durante una noche con amigos fue suficiente para que su compañera de vida y proyectos, María de los Llanos Carrillo, recogiera el guante y empezaran, juntos, a darle forma a Adel.

Recientemente, y tras dos años de trabajo, la pareja, residente actualmente en Segovia, ha presentado en sociedad el proyecto, tan particular como lo es su forma de entender la literatura. Pero no pretenden romper con nada, solo dar cabida en su editorial a los textos que les emocionan como lectores. Y, de momento, ya han encontrado dos: 0. Elisa / Sofía., de fjromero, y Yo ya estoy muerta, de Ana Luisa Jacinto; el primero, presentado hace unas semanas en la Murcia, mientras que el segundo se encuentra a la espera de que su autora, mexicana, pueda visitar España y, por supuesto, la Región. Porque esta tierra, para ellos, sigue siendo «casa».

«Un paso natural que tenía que llegar antes o después», decían en la presentación de Adel Editores. ¿Cómo ha procesado –o está procesando– el cuerpo este paso tras tres meses de actividad? ¿Cómo se sienten ahora que, después de dos años de trabajo, este proyecto ya es una realidad?

María de los Llanos Carrillo: Estamos felices y muy ilusionados. Que por fin los libros salgan a la luz y lleguen a los lectores y que estén en librerías y eventos como la Feria del Libro de Madrid es, para nosotros, un sueño que empieza a cumplirse.

Daniel J. Rodríguez: Han sido dos años de preparación porque no queríamos dar pasos en falso, y eso requería formarnos en maquetación, diseño... Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está ahí.

Se lo pregunto también porque creo que, de algún modo, alumbrar un proyecto editorial era un viejo anhelo de ambos; o, al menos, de Daniel, que ha tenido experiencias..., si no idénticas, sí similares, como La Galla Ciencia. ¿Es así? ¿Lanzar un sello era un sueño para ustedes o, incluso, una espinita que había que sacarse?

D. J. R.: Sin duda. Durante años había guardado, en secreto, está ilusión por volver a hacer algo. La experiencia de La Galla Ciencia fue muy especial, pero por lo frenético del proyecto no pude disfrutarlo como hubiese querido. Ahora nos estamos regalando el placer del tempo lento.

¿Y cuándo nace esta pulsión (la que os lleva a crear Adel Editores)?

D. J. R.: Como te digo, tenía ese anhelo escondido. Un día, ya muy a la noche, charlábamos con amigos sobre el futuro y se me ocurrió decir que me gustaría editar algo.

M. L. C.: Pensé que no había mejor momento que ese mismo día y comenzamos a darle forma a la editorial.

Y... ¿por qué? Porque sí, sé que ambos son grandes lectores, pero de ahí a querer editar a otros autores hay un mundo...

M. L. C.: No solo somos lectores, sino amantes de lo que supone el libro como objeto. Buscamos ediciones especiales, nos gusta tocar el papel, valoramos las tipografías o ese detalle especial de las guardas.

D. J. R.: Además, pensamos que editar es otra forma de ‘crear’ una obra literaria; a través de la voz de otros autores, sí, pero unificados bajo un mismo criterio que pueda convencer al lector.

¿Todo esto puede tener también que ver con sentir que nos estamos perdiendo a grandes autores? Porque tanto fjromero como Ana Luisa Jacinto son debutantes.

M. L. C.: No necesariamente. Nos hace muy felices que grandes autores como son fjromero y Ana Luisa Jacinto hayan encontrado su espacio en Adel, pero para nosotros esta no es una condición indispensable o un fin que persigamos.

No obstante, en su web (adeleditores.com) cuentan con un apartado para que, el que quiera, pueda enviarles sus ‘manuscritos’ y, eventualmente, publicar con ustedes. Pero insisten mucho en que, antes de nada, es importante que la obra en cuestión se adapte al estilo editorial. Pues bien, cuéntenme cuáles son las claves de su sello.

M. L. C.: Buscamos propuestas que miren al mundo desde la inclusividad y el respeto, aunque no necesariamente los libros tienen que hablar de ello. La literatura es, como todo, un posicionamiento social, y ahí tenemos unos lineamientos claros. En cuanto a la estética, nos interesa una escritura reflexiva, que se libere de las ataduras formales y que conecte con nuestra idea de belleza.

Este estilo editorial está representado (y divido) en dos colecciones: ‘La enciclopedia inabarcable’ y ‘La estirpe alada’. El primero, para textos «a medio camino» de todo, distintos; el segundo, dedicado a la familia. Ya de entrada es una compartimentación muy poco habitual, ajena a los géneros. Ahora les preguntaré por ambas, pero esta forma de trabajar tan diferente... ¿es una forma de diferenciarse o hay algo más? ¿Se rebelan contra la clásica separación por ‘prosa’, ‘poesía’, ‘ensayo’...?

D. J. R.: No, no hay ningún interés por revolucionar el canon. En realidad, se trata de un proyecto muy personal y esas dos colecciones responden a nuestros intereses lectores, al tipo de libros que entran en casa, a las cosas que nos emocionan.

De acuerdo, pues hablemos de ellas. ‘La enciclopedia inabarcable’ dicen que busca «perspectivas únicas» sobre cuestiones que hagan reflexionar a los lectores; y, sobre todo, que sean textos breves. ¿Una vuelta de tuerca al ensayo?

M. L. C.: Sí y no. Es difícil para nosotros mismos poner en palabras lo que queremos, pero lo tenemos muy claro: más que textos breves o ensayos distintos, lo que buscamos son obras que, si bien pueden ser muy diferentes entre sí, siempre reten a las narrativas tradicionales.

D. J. R.: Podríamos hablar de libros difíciles de clasificar, donde la realidad y la ficción convivan o donde la forma sea tan importante como lo que se narra.

Y sobre ‘La estirpe alada’…, ¿de dónde nace esa fijación por la familia?

D. J. R.: Esta segunda colección nació de una reflexión individual de ambos. Nos dimos unos días para pensar algo que complementara a ‘La enciclopedia inabarcable’ y regresamos con la misma idea.

M. L. C.: Es un tema que nos obsesiona en todas sus variantes. Sabemos que hacen daño, pero también que son soporte y esperanza. Y que hay una definición de familia para cada persona. Eso es lo que nos interesa. Porque, por supuesto, creemos en todos los tipos de familia y queremos reflejar esa riqueza.

De momento, tienen dos libros: 0. Elisa / Sofía. y Yo ya estoy muerta, de los ya citados fjromero y Ana Luisa Jacinto, respectivamente. ¿Qué me pueden contar de ellos?

D. J. R.: 0. Elisa / Sofía. es mi ‘niña bonita’. Que fjromero confiara en nosotros con un texto como este fue un regalo. Es un libro brevísimo con párrafos frenéticos y sin nombres propios donde se narra lo que es crecer en un pequeño pueblo siendo mujer.

M. L. C.: Yo ya estoy muerta es otro pequeño tesoro. Una potente reflexión sobre los vínculos familiares y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por ellos.

¿Hay intención de presentar este último en la Región? El primero ya lo trajeron a Libros Traperos.

M. L. C.: Sí. Murcia es nuestra casa y siempre querremos volver. Ana Luisa Jacinto es mexicana y planea viajar a España en los próximos meses. Hemos aplazado la cita porque no queremos que la actualidad editorial vaya enterrando nuestros títulos previos y, por supuesto, porque pensamos que el libro siempre se presentará mejor con la voz de su autora.

La idea era publicar cuatro libros al año... ¿se mantiene? Porque van dos en tres meses.

D. J. R.: Cuatro títulos es el máximo que nos permitimos publicar y así pretendemos mantenerlo. Hasta la fecha hemos publicado un libro por trimestre, que era el objetivo.

¿Algún avance sobre lo que queda por venir en este 2025 de la mano de Adel Editores? ¿Seguiremos descubriendo, por ejemplo, a autores inéditos?

M. L. C.: Estamos trabajando con varios autores de cara a los próximos meses. Entre ellos hay personas con primera obra, propuestas performáticas y escritoras que ya cuentan con una trayectoria más asentada.

¿Es como se lo imaginaban? La edición, digo, el mercado editorial. ¿O son más bien outsiders?

D. J. R.: Por tamaño, somos outsiders, como dices. Y eso nos parece bien y nos gusta, no nos preocupa. En cuanto al mercado, nos centramos en crear libros hermosos…, aunque hasta ahora hemos tenido mucha suerte con nuestra imprenta, distribuidora, librerías, etc.

Una última pregunta: ¿por qué ‘Adel’?

M. L. C.: Océano mar (1993), de Alessandro Baricco, es un libro que nos lleva acompañando quince años. En él, extraños personajes se reúnen en una posada al borde del mar y Adel es el nombre del barco que lleva a uno de los protagonistas hasta allí.

D. J. R.: Queremos ser ese barco que lleva a los lectores a un punto de encuentro con la lectura. Ojalá podamos conseguirlo.