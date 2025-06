Sandra Moñino: "Pasar hambre no es necesario para perder peso; al revés, lo impide a largo plazo"

¿Quién es Sandra cuando no lleva bata blanca ni está delante de un micro o una cámara?

Sandra es exactamente la misma persona que se muestra en redes y en consulta con sus pacientes. Me considero una persona muy cercana, muy sociable, familiar y amiga de mis amigos. Igual en redes puedo parecer más segura de mi misma, pero detrás hay una persona normal con sus inseguridades como todo el mundo. Eso sí, considero que soy demasiado exigente y perfeccionista conmigo misma, pero creo que en parte es lo que me ayuda a ir cumpliendo mis metas.

Eres murciana de adopción, pero tu comunidad es gigante en toda España. Con más de 1 millón de seguidores entre tus redes ¿Cómo empezaste a crear contenido y cuándo te diste cuenta de que esto iba en serio?

Empecé a crear contenido en 2019-2020 con las primeras stories y post, pero lo tenía como un hobby. Pese a ser una persona más extrovertida en la actualidad, en esta época era muy vergonzosa y lo pasaba fatal cada vez que tenía que compartir algo en redes, además, mi familia siempre me animaba a dejarlo porque sabían que el estrés que me generaba, me estaba afectando, pero yo seguí adelante y en el boom del COVID empecé a ver que a la gente le ayudaba todo lo que compartía y cada vez mis seguidores iban subiendo de forma progresiva, así que ahí le pegué un empujón a las redes y empecé a hacerlas más profesionales, que fue también cuando fundé mi empresa Nutriciónate, la clínica de nutrición donde a día de hoy somos 10 nutricionistas tratando a nuestros pacientes de una forma integrativa y, pese a ser online, de una forma muy cercana. En 2023 contaba con una comunidad en Instagram de 200mil seguidores, pero el éxito total en redes fue a raíz del lanzamiento de mi libro Adiós a la inflamación en marzo de 2024 cuando me centré en compartir mucho más contenido para el lanzamiento de mi libro y a día de hoy, la cuenta ha crecido a más de 900 mil seguidores en Instagram, más de 200 mil en Tiktok, más de 75 mil suscriptores en mi canal de Youtube y más de 100 mil en Facebook.

Publicaste “Adiós a la inflamación” y ha sido un auténtico éxito. ¿Qué tiene ese libro para que miles de personas lo recomienden?

Adiós a la inflamación ha sido un bestseller en España vendiendo más de 250mil ejemplares y se ha traducido a más de 10 idiomas distintos (muchos todavía no se han publicado) entre los que se encuentran el francés, italiano, inglés, portugués, español de Estados unidos, turco, catalán… La verdad es que nunca me habría imaginado este impacto con el libro. Considero que el libro está teniendo tanto éxito debido a que se ha lanzado en un momento en el que la gente sufre muchos problemas de inflamación, malas digestiones y que empiezan a preocuparse más por su salud. Además es un libro muy sencillo de leer y muy concreto, no me ando con rodeos ni hablo con tecnicismos, que es clave para que todo el mundo pueda acceder a él y pueda ayudar al máximo número de personas.

¿Qué no se ve cuando una nutricionista lanza un libro que revienta ventas? ¿Qué parte fue la más dura del proceso?

Escribir el libro fue lo menos laborioso de todo este proceso. Durante meses previos hemos estado hablando en redes mucho del tema de la inflamación para que sonara familiar una vez se lanzara el libro y conseguimos hacer que todo el mundo hablara de lo mismo, es más, a raíz de mi libro, se han lanzado varios libros sobre la misma temática porque según lo que dicen, se ha vuelto el tema de moda. Por otro lado, con el lanzamiento del libro he estado enviando regalos complementarios al libro a todas las personas que lo tenían, y todavía lo sigo haciendo un año después. Y, lo que más trabajo me ha llevado, pero más he disfrutado es el tour por España en 2024 firmando libros y dando charlas gratuitas para ayudar a muchas más personas en más de 20 ciudades distintas, y repitiendo en muchas de estas. Ver como en cada ciudad me esperaban cientos de personas para firmarles el libro, abrazarme o darme las gracias por ayudarles, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida y de lo que estoy muy muy agradecida.

¿Cómo explicas en palabras simples qué es la inflamación y por qué está en el centro de tus contenidos y consulta?

La inflamación es una respuesta de nuestro cuerpo frente a lo que identifica como dañino. Es bueno tener inflamación porque sin ella no podríamos vivir, inflamación aguda. Pero, cuando la inflamación se mantiene en el tiempo y se cronifica, es cuando ya supone un riesgo para nuestra salud y empieza a afectarnos. La inflamación está directamente relacionada con la gran mayoría de las enfermedades que existen en la actualidad, enfermedades crónicas, autoinmunes, digestivas, hormonales, metabólicas, psicológicas… Esta es la razón por la que tratamos a nuestros pacientes con alimentación antiinflamatoria y ponemos el foco en la inflamación para ir a la raíz del problema y poder solucionarlo de la forma más natural posible.

Eres muy activa en redes, pero también estás al frente de tu propia clínica. ¿Cómo compaginas ser divulgadora, empresaria y profesional de la salud?

La verdad es que llevar todo adelante es bastante laborioso, pero en mi clínica nos repartimos las tareas entre todos los nutricionistas del equipo y más personas externas que hacen posible que todo funcione a la perfección. A día de hoy puedo decir que la clínica puede funcionar perfectamente sin mí, pero hemos trabajado para esto muy duro teniendo en cuenta que quería ser mamá. Eso sí, nunca puedes desconectar del todo y siempre tienes que estar presente, innovando, creando recetas nuevas, retos distintos, formándome junto con todos los nutricionistas del equipo y aportando mi esencia en la empresa, ya que al final soy la cara visible. Tengo mucho apoyo por parte de mi marido ya que trabaja conmigo desde hace ya 5 años y cuando no me da el día para publicar un reel, por ejemplo, él lo hace por mí, somos un gran equipo.

Estás a punto de ser mamá, ¡enhorabuena! ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el autocuidado y la alimentación desde la maternidad?

Si antes era una amante de la vida saludable, ahora más todavía sabiendo que todo lo que como y los hábitos que tengo va a repercutir en la salud de mi hija. Sí es cierto que el estrés juega malas pasadas y también estoy escuchando mucho a mi cuerpo y le estoy dando lo que necesita en cada momento.

¿Has sentido presión por “hacerlo todo perfecto” siendo nutricionista y madre a la vez? ¿Qué has aprendido en esta nueva etapa?

La verdad es que sí, mi empresa tiene que seguir adelante sin mí, las redes no quiero frenarlas ni tampoco el boom de mi libro y la repercusión que he cogido en medios. Así que sí siento presión por si no llego a todo, pero durante estos 9 meses me he preparado muy muy bien y tengo trabajo adelantado de al menos 6 meses. Esto es lo que me hace estar más tranquila y desear que llegue el momento de vivir la maternidad, algo que tantas veces he imaginado durante mi vida.

¿Qué opinas de los mensajes tipo “pierde 5 kilos en una semana” o “detox milagrosos”?

Que eso es un maltrato a nuestro cuerpo que a la larga nos afectará tanto a nuestra salud como a nivel físico con un efecto rebote brutal. No recomiendo nunca las dietas restrictivas, ni siquiera pasar hambre con un plan de nutrición. No es necesario para perder peso, al revés, te está impidiendo conseguirlo a largo plazo.

Una de las cosas que más gusta de tu contenido es que es práctico y sin miedo a hablar de cosas tabú (como el estreñimiento o el uso del banco de pies). ¿Por qué crees que es importante normalizarlo?

Hay que hablar de esto con naturalidad, ya que son temas de los que avergüenza hablar y muchas veces los sufrimos en silencio. La gente que lo sufre, se da cuenta de que no son ellos solos los que se encuentran en esta situación y ya se deciden a solucionarlo y a hablar de esto con naturalidad.

Tienes un podcast propio donde hablas de temas de salud, hábitos, alimentación… ¿Qué te aporta ese formato que no te da Instagram?

Sí, Con jengibre y limón junto con @mariapespin. El podcast me hace hablar con más naturalidad todavía, entre risas. Creo que es un contenido muy cercano pero a la vez muy didáctico que a la gente le gusta y disfruta. Ahora nos hemos tomado unas vacaciones, ya que tanto María como yo estamos embarazadas, pero retomaremos.

¿Cuál es la pregunta que más te hacen en consulta o en redes? Esa duda que no falla.

¿Qué puedo hacer para desinflamarme? Pero, es una pregunta tan amplia y debemos saber tanto sobre el paciente que me resulta muy difícil contestar.

¿Qué tres hábitos recomendarías a cualquier persona que quiera empezar a cuidarse de verdad (y no morir en el intento)?

Empezar poco a poco sin exigencias. Los 3 hábitos principales para mí serían:

Intenta reducir azúcar, edulcorantes y harinas refinadas al máximo. Evita el sedentarismo en tu día a día Exponte al medio ambiente lo máximo posible

Has creado la comunidad “Nutriciónate”. ¿Qué tiene de diferente tu enfoque y cómo lo vives tú desde dentro?

Es un enfoque integrativo, tratamos a los pacientes teniendo en cuenta sensaciones, analíticas previas, necesidades personales y de una forma muy cercana. Intentamos hacerle la vida más fácil y no complicarla más, por eso nuestros planes de nutrición siempre van con su lista de la compra, adaptación batchcookin (para ahorrar tiempo en la cocina), vídeos de elaboración de las recetas, formación extra para que puedan comprender el papel de estos alimentos en su organismo, servicio de atención por correo electrónico de 8-20h cada día por parte de nutricionistas y, sesiones en directo conmigo grupales para motivar y resolver dudas.

¿Qué te da más pereza del mundo redes? Esa parte que nadie ve pero que consume mucha energía.

Los comentarios negativos de algunas personas, los hater. Pero, sobre todo cuando vienen de parte de compañeros que deberían apoyar en vez de restar, pero cada día tengo más la capacidad de pasar de estos comentarios y de que no me afecten.

¿Cuál ha sido la colaboración o proyecto que más ilusión te ha hecho hasta ahora?

En octubre de 2024 mi editorial organizó un homenaje al éxito de mi libro en un teatro de Madrid donde se acabó llenando aforo, más de 800 personas fueron a ver mi ponencia (y bastantes más que no pudieron entrar por aforo) y me apoyaron en ese día tan especial, vinieron medios de comunicación y me sentí muy arropada y especial por poder vivir ese momento.

¿Qué consejo le darías a otra sanitaria o experta que quiere dar el salto a las redes sin perder credibilidad?

Que sea cercana, que no pierda su esencia, que actúe con bondad y sin presiones. Y, por último, que no perfeccione el contenido, sino que comparta de la forma más natural posible porque es lo que la gente quiere ver en redes, y no recetas o vidas perfectas que vemos inaccesibles.

Recomiéndanos una cuenta murciana que te inspire, ya sea del mundo de la salud, la maternidad o el emprendimiento.

@mariapespin mi gran amiga María y compañera de podcast. Me encantan los consejos que comparte para ahorrar tiempo en la cocina, la motivación que nos da a la hora de hacer deporte y su alegría de transmitir todo.

¿Qué sueñas con conseguir algún día gracias a tu comunidad?

Ahora mismo solo pido que todo se mantenga igual como hasta ahora. Estoy viviendo el mejor momento a nivel profesional.

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿qué harías con tu vida?

Seguiría con mi clínica de nutrición y me plantearía seguir escribiendo más libros para divulgar a partir de ellos.