Isidoro Valcárcel invita a 'jugar' a las simetrías en el IVAM

El hábito de jugar no debería desaparecer por muchas velas que soplemos. El arte es, precisamente, uno de esos espacios de libertad que nos permite regresar a la infancia o, al menos, a los sentimientos de aquellos tiempos remotos. El artista Isidoro Valcárcel, a sus 88 años, invita al espectador a 'jugar' a las simetrías en la exposición inédita 'El movimiento de la idea', que el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) abre este jueves al público.

La muestra, que se puede visitar hasta el próximo 14 de septiembre, reúne un conjunto de 40 hojas dibujadas a dos caras en papel semitransparente y hechos a propósito para la galería 3 del IVAM. Cada hoja puede ser vista por una u otra cara y por las dos al mismo tiempo. De ahí que Valcárcel anime al espectador a "pararse tres veces en una sola obra", ha dicho el artista en la presentación de la muestra este martes. "Estoy en contra de la comodidad de la contemplación. Esta exposición es para quien tiene la voluntad de pararse a ver cada obra", ha dicho. "Mi propósito -ha continuado- es que se preste atención, aunque sea una sola obra; la complejidad está basada en la simpleza", ha sostenido al respecto.

Isidoro Valcárcel (Murcia, 1937) ha presentado este martes la exposición en compañía de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; el comisario de la muestra, José Díaz Cuyás; y Eduardo Olmeda, director de la oficina principal del Banco Sabadell en València, entidad colaboradora de la muestra.

El comisario ha respaldado estas palabras del artista y ha añadido que Valcárcel "hace un arte de producción pasiva, no obliga pero quiere que el espectador entre en el juego". Para el comisario "hay un problema de atención del espectador que tiene que ver con elementos perceptivos y cognitivos. Para prestar atención hay que parar. Isidoro te pide 'párate a jugar'", ha dicho el comisario.

La importancia de la medición

Díaz Cuyás ha señalado que "las medidas, las matemáticas, el cálculo y las geometrías son fundamentales en la obra de Valcárcel" y eso conecta, según el comisario, "con el pensamiento abstracto, pero la vida no es abstracta y ese es el motor de su obra". Díaz Cuyas ha explicado también que "la simetría tiene que ver con el Clasicismo y aunque la exposición parezca moderna o conceptual bebe de ese concepto del Clasicismo".

Para el comisario y experto en la obra de Valcárcel "su trabajo no deja restos, aunque produzca objetos artísticos; su atención no está en lo material sino en el proceso". Para cada exposición Valcárcel, ha dicho Díaz Cuyás, prepara obra nueva, "de ahí la complejidad de hacer una antológica sobre su obra porque no tendría sentido". De hecho, esta muestra está formada por obra inédita hecha a propósito para el espacio de la sala de la planta baja del IVAM.

Obras a dos caras

'El movimiento de la idea' incluye una serie nunca vista de obra gráfica de Valcárcel, formada por 40 hojas de papel semitransparente dibujadas a tinta por ambas caras, que tiene como principal leitmotiv la simetría. Tanto la medición como la geometría, asociada al efecto de simetría, han sido elementos recurrentes en la obra del artista, quien siempre se ha recreado en señalar, en las coyunturas más variadas, las paradojas entre la percepción subjetiva de la realidad y la realidad misma. De este modo, la muestra invita a percibir los juegos de simetría y disimetría que se producen en estos 40 ejercicios "en nuestro cerebro", como ha dicho De la Torre.

Al estar las hojas dibujadas por las dos caras, al contemplar el dibujo del anverso este se verá afectado por la transparencia del reverso y viceversa. De hecho, cada hoja tiene dos dibujos, uno por cada cara, así que, en realidad, lo que se ve no es ni uno ni otro, sino la superposición de ambos ya sea por un lado o por el otro. Así, la primera simetría es que anverso y reverso, las dos caras de una hoja, constituyen dos lados simétricos. A estos dibujos o ejercicios plásticos los acompaña un título y una breve descripción con la que el artista invita al público a comprobar si puede percibir los juegos, más o menos esquivos o evidentes, de la simetría.

Artista comprometido

Desde el IVAM han destacado el "compromiso" de Valcárcel "con la temporalidad actual y la trama de lo cotidiano", que "ha llevado al artista a sostener que la obra de arte ha de ser tan fiel a su momento que sea el momento mismo. Esta voluntad explica la enorme versatilidad de su obra, así como la dificultad de catalogarla en un movimiento o corriente concreta". De hecho, Valcárcel ha asegurado en el IVAM que "o te sales del camino o no entras en él", ha dicho en alusión a su vida en el arte.

Igualmente, De la Torre ha aplaudido que Valcárcel se haya situado "a contracorriente de las tendencias" y que siempre haya sido un "artista comprometido con su obra y su tiempo". La directora del IVAM ha calificado a Valcárcel "referente del arte conceptual en España" y ha recordado algunas de sus distinciones que incluyen el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2007 o el Premio Velázquez en 2015.