Los Fresones Rebeldes «Ojalá la música pudiera parar las guerras, pero no nos hacemos ilusiones»

Los Fresones Rebeldes se dieron a conocer como la gran esperanza pop gracias a su estilo fresco e innovador, y una actitud que rozaba lo existencial. Su primer álbum, '¡Es que no hay manera!' (1997), afirmó esa estética pop soleada y llena de color, deliberadamente ingenua, irónica. Con solo dos álbumes y un recopilatorio, decidieron separarse en 2003. Ahora, convertidos en grupo de culto, vuelven a los escenarios para celebrar ese legado que marcó a diversas generaciones no solo españolas. Ya antes regresaron en 2022 con un nuevo EP de pop desacomplejado, 'Amor y Tonterías' (2022), y conciertos en España y México. En noviembre saldrá 'Yo fui un Fresón Rebelde adolescente', merecido tributo internacional al grupo, con versiones de sus canciones más icónicas a cargo de bandas emergentes como los mexicanos Allison, Venga, Bea, Jordana B, Vicente Calderón..., o no tan emergentes como L Kan o Un Pingüino en mi Ascensor.

Han ido a Colombia, vuelven a México en agosto, tienen canciones nuevas..., y estarán en el Fortaleza Sound. Benditos Fresones. Charlamos con (Joaquín) Felipe Spada, alma máter de Los Fresones Rebeldes, sobre los vaivenes musicales y vitales, la madurez y otras eventualidades pop.

¿Cómo va todo, Felipe? Habéis ido a Colombia, volveréis a México en agosto, os dieron un premio en Torrelavega... ¡Los Fresones Rebeldes estáis 'on the road again'!

Sí, este año ha empezado potente y tenemos unas cuantas actuaciones por delante por toda España y México. Y estuvimos no hace mucho en Bogotá, nos encantaría repetir. El año pasado fue un poco más flojo en cantidad, pero estuvimos en lugares maravillosos como el Hotel Lima de Marbella, la Fundación 45, la plaza del pueblo de Crivillén en Teruel, la playa de Altafulla...

Los Fresones habéis sido objeto de un homenaje hispano-mejicano con el álbum "Yo fui un Fresón Rebelde adolescente". ¿Quiénes participan? ¿Cuándo sale? Creo que se presenta con un festival por estas fechas.

Se presentarà en noviembre y participan muchos grupos de hoy y alguno de ayer, españoles y de ultramar. Se nos hace extraño, sorprendente y agradable oír a otros hacer suyas nuestras canciones.

En su momento ayudasteis a la recuperación de cantar en español el pop independiente, habéis influido a muchas bandas y artistas. ¿Sois conscientes de este legado ? ¿Cómo os sentís al respecto?

En puridad fueron los donostiarras y Nosoträsh los que recuperaron el español con un pop dignísimo e inspirador. Tras los excesos del final de la movida, entiendo que hubiera una marea en inglés que rompiera con eso en la primera etapa indie. Nuestro legado es que cualquiera puede hacerlo y que no hay que tomarse nada demasiado en serio.

'Medio Drogados' fue la canción que os hizo famosos en México. La versionó Amaia en su gira del 2019. ¿Fue importante para que se recuperara vuestra memoria? ¿Qué nos puedes contar de la canción?

Por lo que nosotros sabemos, nuestra popularidad en México empezó hacia 2009, con amigos que intercambiaban cassettes y emisoras independientes que nos programaban. Cuando supieron que nos reuníamos solo para un día en junio de 2014, llamaron desde allí, y en diciembre ya tocábamos en CDMX para 700 personas dos días seguidos. Las cantaban todas, apenas se nos oye. Dicho esto, sabemos que 'Medio drogados' es allí igual de popular que 'Al amanecer', pero desconocemos la historia, y creemos que Amaia no tiene nada que ver, pero celebramos que la hiciera en directo. Cuando concursaba en OT, en sus ratos libres tocaba canciones nuestras con una guitarra, y siempre deseamos su victoria.

¿Qué chispa encendió la idea de formar la banda y qué buscabais expresar en aquellos primeros momentos?

Un montón de casualidades imposibles de prever y de repetir. Hasta que Juan de Pablos no puso la segunda maqueta por segunda vez y empezaron a llegar cartas de toda España, no pensamos que pasase de un pasatiempo entre conocidos.

El gran éxito de Los Fresones ha sido 'Al amanecer'. ¿Cuál fue el germen inspirador?

Es una alegoría de la fuerte amistad que nos unió a Cristina, Eugenia y a mí en el año anterior. Íbamos juntos a todas las fiestas, a hacer deporte...

Habéis grabado una versión de '¡Viva la gente!'. ¿Queríais darle una nueva vida? ¿Cuál fue la razón de hacerla? ¿Cobra sentido en un mundo marcado por las guerras?

Es más prosaico que eso. La agencia de publicidad de J.L. Moro, nuestro amigo el pingüino del ascensor, nos contrató para hacer esa versión. Yo la recuerdo con cariño por el grupo original, Ana por Enrique y Ana, otros del grupo la detestan. Ojalá la música pudiera parar las guerras, pero no nos hacemos ilusiones.

En vuestra discografía llama la atención 'El Día En Que 200 Periodistas Vinieron A Vernos', donde parece que os metáis con cierto tipo de prensa ¿de dónde os sacasteis esta canción? ¿Fue un recado para los que os colgaron lo de tonti pop? ¿Cómo os sentó eso?

Como consumidores de música en disco y en directo desde muchos años antes, detestábamos a la mayoría de los críticos, hippies o hipsters. Una crítica sarcástica en RDL podía hundir la carrera de un grupo esforzado y talentoso como los Iluminados. A nosotros nos daba igual, pues ya sabíamos que con nuestra ineptitud técnica y éxito absolutamente imprevisto por nadie y menos por los que dictaban la siguiente gran cosa, no íbamos a ser 'press darlings'. Aun así, caímos en gracia a algunos, y eso siempre agrada. Respondiendo a la pregunta, teníamos un concierto en Madrid, queríamos poner amigos en la lista, y nos dijeron que pocos, pues "200 periodistas" iban a venir a vernos. En el tema, que no canción, se oye a esos 200 charlando en la barra sin prestar atención al grupo.

Los Fresones Rebeldes, este viernes en Lorca / L.O.

Erais, tal vez, un grupo más de la gente que de la crítica. ¿Por qué duró tan poco la primera época de Los Fresones Rebeldes? Ha habido varias idas y venidas ¿Qué os habéis encontrado con esta vuelta? ¿Y qué ha sido de Cola Jet Set y Les Très Bien Ensemble?

Duró poco por la diferencia de intereses en la vida de cada uno. Ya te digo que fue la casualidad lo que nos juntó, y ante el éxito inesperado, las reacciones y las ganes de aprovecharlo fueron diferentes. La primera etapa duro 4 años, pero con constantes cambios de formación. En la segunda (y tercera, si contamos con el hachazo de la pandemia), también ha habido cambios, pero no han sido traumáticos.

¿Y ahora cuáles son los nuevos planteamientos? ¿Quiénes componen actualmente Los Fresones?

El planteamiento es seguir a demanda, introducir alguna canción nueva en un repertorio que siempre será mayoritariamente histórico, y, como entonces, pasarlo bien, viajar y conocer gente. La formación actual es, desde 2021, Ana cantando, nuestro hijo mayor Quinito al bajo, Roge a la batería y yo a la guitarra. En 2023 se incorporó Manel al teclado y tenemos un directo más sólido. Todos han sido colaboradores míos en otros grupos, y siempre en la órbita fresónica.

Recuerdo cuando nos presentó Alfonso Spicnic en un festival de Benicassim, debió ser el 97 o 98. Los orígenes de los Fresones, vuestros primeros pasos, están muy vinculados a tierras murcianas.

Efectivamente, el sello Spicnic fue donde debutamos, y en Murcia y Bullas hicimos muchas actuaciones desde el principio, aparte de muchos amigos para siempre.

¿Qué crees que ha sido lo más gratificante de tu trayectoria musical hasta ahora? ¿Y el mayor desafío?

En ambas preguntas la misma respuesta: poder seguir. Muchas veces he pensado que era el final, y luego han salido cosas increíbles, más allá de sueños imposibles, pero que se han cumplido. Y sigue pasando. Hace tres meses ni sospechaba que iría a Bogotá invitado por la Embajada en representación de la cultura española. El mes pasado nos dieron un premio de la música de Cantabria a nuestra trayectoria. Éste mismo enero estábamos muertos de risa sin nada en el horizonte, y desde marzo es un no parar.

A lo largo de los años, el sonido de Los Fresones Rebeldes ha mantenido su esencia, pero también ha evolucionado. ¿Cómo describirías esa evolución? ¿Hay nuevos sonidos o influencias que hayáis incorporado en trabajos más recientes?

No hemos inventado nada ni lo hacemos ahora, la evolución ha sido a conseguir un directo más solido. Ahora hacemos un pequeño intermedio con música electrónica enlatada para lucimiento del bajista Quinito Rebelde, que tiene una canción publicada con Venga, Bea. Pero, aparte de eso, seguimos enfeudados a los sonidos electroacústicos tradicionales.

La música pop ha cambiado mucho desde sus inicios. ¿Cómo veis el panorama musical actual y dónde encajan Los Fresones Rebeldes en él? ¿Hay bandas o artistas actuales que os interesen o inspiren? ¿ Cuáles dirías que son vuestros grandes referentes?

El panorama está muy bien, hay muchos grupos que hacen “canciones que se pueden cantar” con guitarras y tambores. Por edad y por novedad, no encajamos muy bien con nadie, pero eso no es un problema. De aquí nos gustan mucho Ginebras, El buen hijo, Jordana B y Vicente Calderón entre otros, y la genialidad atemporal de Parade o La Casa Azul. De fuera, seguimos literalmente deslumbrados con los Lemon Twigs.

¿Hay nuevas canciones? ¿Quién decide, y cómo, que ha llegado el momento de grabar un nuevo disco? ¿Es una cosa grupal o tú llamas a todos y dices que ha llegado el momento?

Tenemos canciones nuevas y las vamos haciendo en directo, pero este año estamos al servicio del disco de homenaje que está preparando Subterfuge. Puede que publiquemos algún single digital a la vuelta del verano, pero no habrá nada físico al menos hasta el año que viene. Ahora està componiendo bastante Quinito, y le da un aire singular sin dejar de ser nosotros. Yo voy más lento, pero a menudo me doy cuenta de que algo ya lo he hecho antes y mejor. Tampoco tenemos mucho tiempo: la vida familiar y laboral, y todos estamos en uno o dos grupos más.

¿Qué se siente ahora tocando 'Al amanecer'? ¿Hay algo que queráis decir a los fans, tanto a los que os siguen desde el principio como a los que os descubran ahora con motivo de esta visita al Fortaleza Sound?

No nos aburrimos de hacerla, sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, y nos da mucha alegría ver al público emocionado con ella. Cada uno tiene una historia propia con esa canción, como la hemos tenido con cada otra de nuestros favoritos. Y sin embargo todavía nos pasa a menudo encontrarnos con gente que no nos conocía, pero ha visto el concierto entero porque les ha gustado sin prejuicios. Esperamos veros a todos, a los amigos de siempre y a los que conoceremos el viernes, y que pasemos un buen rato olvidando penas y celebrando la vida.