La Filmoteca acoge hoy una maratón de cortos de jóvenes cineastas murcianos

Las misiones de la Filmoteca Regional son múltiples y variadas. En los últimos años, desde el equipo que dirige Ángel Cruz se ha reivindicado mucho, por ejemplo, el trabajo de recuperación de nuestra historia fílmica, como ocurrió en 2024 con la hasta entonces olvidada Siempre en mi recuerdo (Silvio F. Balbuena y Manuel Caño, 1962), y a nadie se le escapa, por supuesto, los múltiples esfuerzos que cada temporada se invierten en ‘educar’ al espectador con pases de las grandes obras maestras del séptimo arte, junto con las sesiones dedicadas a producciones contemporáneas de escaso recorrido comercial.

Un momento de ‘Mala tierra’, de Noé Galera.

Sin embargo, la Filmoteca ‘Francisco Rabal’ no es solo la ‘casa’ de los cinéfilos, sino también de quienes, además de espectadores, se dedican o hacen sus pinitos en el audiovisual. Por eso cada nuevo curso, en cada programación, se dedican días al ciclo ‘Realizadores murcianos’, en el que no solo tienen cabida los grandes, sino también aquellos que aspiran a convertirse en el futuro en referentes del audiovisual regional. De hecho, para esta nueva temporada se lanzó una convocatoria para realizadores que contasen con cortometrajes de reciente creación, y la respuesta no ha podido ser mejor.

«La elevada respuesta ha hecho necesario pasar de una única sesión programada inicialmente a dos, con más de tres horas de proyección total», explican desde el centro. En concreto, los técnicos de la Filmoteca Regional recibieron un total de veinte piezas, de las que finalmente han sido seleccionados catorce títulos. Así, quienes acudan a la llamada de esta séptima edición de ‘Realizadores murcianos’ podrán disfrutar hoy, en pantalla grande, de los siguientes cortometrajes: El gran golpe, de José Belmonte Arnal; Ácido un placer, de Carlos Ballesteros; Cenita de aniversario, de Pablo López Pellicer; Vínculos, de Alejandra Llamas Ruiz; La cara de levante, de Bianca Andrada y Elena Martínez; Liga de leyendas, de José Rafael Hernández Martín, y de Una decisión difícil, de Laura Muñoz Ros. También de Prevenidos, de Natalia Aguilar Rovira; Espero preocuparme algún día, de Daniel Soler Pérez; Umyes, de David Delgado; La amistad y otros tipos de fe, de Gabriel Escobar Martín; De to’ menos terapia, de Alejandro Gallego Sánchez; Mala tierra, de Noé Galera Fernández, y de Shinzó, de José Antonio Fernández Pérez.

La primera sesión está prevista a las 19.30 horas, mientras que la segunda comenzará a las 21.15. Además, la entrada es gratuita hasta completar aforo, con lo que se trata de una gran oportunidad para disfrutar de nuevas y prometedoras miradas en el formato ‘corto’. Así lo entienden, al menos, desde la Filmoteca y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, del que depende este centro. De hecho, su director, Manuel Cebrián, recordó este jueves que con ‘Realizadores murcianos’ se pretende «dar la oportunidad a nuestros profesionales de mostrar su trabajo en pantalla grande, ya sean películas o documentales. Asimismo, cada semestre lanzamos una convocatoria para proyectos de cortometrajes de jóvenes talentos y cada vez son más las obras que recibimos y de mayor calidad», celebró el máximo responsable del ICA.