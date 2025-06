Alan Parsons, a la búsqueda del futuro en la Plaza de Toros de Murcia

El Alan Parsons Live Project aterriza en el festival Murcia On. El famoso y mítico productor inglés, compositor de Eye in the sky, super éxito que revolucionó el verano de 1982, llega a Murcia, donde actuará, junto a su banda, por tercera vez.

Ingeniero de sonido de los Beatles, Alan participó en Abbey Road, y también en The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd (a principios de los 70 colaboró en Atom heart mother) y fue luego productor de oficio hasta que decidió ser artista de sus propios montajes. Había destacado en su adolescencia tardía como intérprete acústico de folk/blues y como guitarrista principal de una banda de blues(The Earth) a fines de los 70 en Londres, su ciudad natal, hasta que consiguió un trabajo en los estudios Abbey Road con 19 años.

Alan Parsons ha desarrollado una extensa labor de compositor y productor (Hollies, John Miles, Al Stewart -a quien produjo The year of the cat-...), pero desde que se asoció con el escocés Eric Woolfson y nació el Alan Parsons Project, se convirtió en una máquina de hacer dinero. Alquimia de estudio cien por cien, utilizó a lo más granado de los músicos de sesión británicos (alguna vieja gloria también) y adoptó para cada álbum una idea conceptual.

El sinfonismo orquestal de Tales Of Mystery and Imagination (1976) situaba a Edgard Allan Poe en la órbita de la cultura rock (Terry Silvester de los Hollies cantaba una de las piezas); I Robot (1977), con apoteósicos teclados futuristas, trataba sobre la ciencia ficción de Asimov. Ambos álbumes, magnas obras de art rock, preceden a Pyramid (1978), de esotérica atmósfera astral sobre las maravillas del mundo, figura entre los éxitos más vendidos del tándem Parsons-Woolfson. Eve (1979) es su disco pop por antonomasia, flotando entre armonías A.O. R., con uno de sus grandes momentos: la introducción a Lucifer.

Luego vendrían momentos críticos, como The Turn of a Friendly Card (1980), pero se recuperó con Ammonia Avenue (1984), con elementos de pop adulto. El Alan Parsons Project termina retornando a la temática extramusical: Gaudí (1987). Woolfson publica Freudiana en 1990. La colaboración entre estos dos autores de best sellers musicales supuso más de once millones de discos vendidos (a razón de millón por álbum aproximadamente) y once nominaciones a los Grammy. Curiosamente, Alan Parsons (Live Project) actuó en vivo por primera vez en 1994 (el objetivo era promocionar sus discos, dado lo difícil que resultaba la emisión de sus obras conceptuales en los medios, por la duración). Fue un año después de reaparecer con Try anything once.

The Time Machine (1999), basado en la obra de H.G Wells, y para algunos continuación de Tales..., lo presentó Parsons aquí en el Auditorio. Más tarde, una nueva gira lo acercó, en compañía de músicos estadounidenses, a San Javier, y anunció nuevo disco, A Valid Path (2004), donde volvería a trabajar con el guitarrista David Gilmour, y una colaboración con el ex Monthy Pyton John Cleese. The Raven That Refused To Sing (2013), esta vez con Steven Wilson como ingeniero y productor asociado, fue un gran éxito, alcanzando incluso el top 5 que en Alemania. En 2014 se lanzó una caja de CDs con todos los proyectos de Alan Parsons, que incluía un controvertido CD inédito: The Sicilian Defence (1979). Su más reciente lanzamiento fue The Secret (2019).

Alan Parsons, como Mike Oldfield, conserva el rescoldo de superestrella que ha aguantado casi 50 años en primera línea. Su música ya no es tan novedosa, pero no porque se hayan adaptado a las modas, sino porque el mundo musical ha derivado en buena parte por senderos que ellos pronosticaron. Apostaron más por la música que por la canción, por el sonido que por el ritmo, por las piezas de desarrollo antes que por los temas cortos. Alan Parsons apuesta en directo por la espectacularidad, y sus discos siguen buscando el futuro.

El concierto promete ser mucho más que una revisión nostálgica. Con una formación de músicos excepcionales, Parsons traerá a Murcia un repertorio cuidadosamente elegido en el que conviven clásicos atemporales y temas recientes. Será una noche para dejarse llevar por el magnetismo de uno de los grandes arquitectos del rock sinfónico y progresivo; para redescubrir un universo sonoro que sigue evolucionando sin renunciar a su esencia, que busca conmover y deslumbrar, con arreglos minuciosos, voces hipnóticas y una puesta en escena impecable.

Viernes 20. Plaza de Toros. 21,30h. Desde 35 €

