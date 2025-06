The Skatalites apadrinan el CreaMurcia 'Otras Tendencias': conoce a los finalistas

La final de la trigésimo tercera edición del CreaMurcia en la categoría de ‘Otras Tendencias’, que se celebra mañana en la Sala Mamba!, tendrá como invitados a los veteranos The Skatalites, precursores de estilos como el reggae, el dancehall y el dub, e historia viva de la música jamaicana. The Specials, Madness, The Beat, Bad Manners e incluso The Police y The Clash se han inspirado directamente en sus composiciones.

Los miembros originales del grupo se formaron en el jazz y trabajaban en el mítico Studio One de Kingston, donde diseñaron el ritmo que llevan en su nombre y lo difundieron a escala planetaria, partiendo del booggie, el rhythm & blues, el mento (suerte de calipso autóctono) y los sonidos africanos de la vecina Cuba. Muy populares en Jamaica –trabajaron con los mejores productores de la isla y estrellas en ciernes, o ya lanzadas, como Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer y Toots and the Maytals–, se les considera el grupo nodriza del que despegaron todos los demás.

Con sesenta años de existencia, su actuación promete ser una auténtica fiesta de la música popular jamaicana. Además, repasarán los temas de su clásico atemporal Ska-Boo-Da-Ba (1965), considerado uno de los mejores álbumes de ska de la historia, ahora reeditado y reinterpretado, con lo que la ocasión es perfecta. Porque, a pesar de su longevidad, esta verdadera institución musical se mantiene fresca y enérgica.

Pero, antes de que ellos salten al escenario, lo harán –a partir de las 20.30 horas– Ludie, Jaju x Psipaudélica y NoName, los tres proyectos que se impusieron en las semifinales del certamen, que se celebraron en la Sala REM. Ahora buscan repartirse los premios: 2.500 euros para el ganador, 1.000 para el segundo puesto y 500 para el tercero, además de la oportunidad de grabar maquetas de forma gratuita. Desde La Opinión hemos querido someterles a un pequeño cuestionario para conocerles un poco mejor.

LAS PREGUNTAS: ¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestro nombre e influencias musicales? ¿Por qué habéis elegido ‘Otras Tendencias’ para presentaros al CreaMurcia? Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos, pase lo que pase en el CreaMurcia?

Ludie. / L. O.

Ludie: "Esta categoría es la que da más pie a desarrollar la imaginación"

1. Me llamo Lucía Díez, tengo 21 años y mi nombre artístico viene del encuentro entre mi nombre y mi apellido (bastante sencillo, la verdad). Llevo haciendo música desde 2019, más o menos, aunque empecé haciendo algo más indie, más pop-rock, y he acabado dejándome llevar y con una propuesta un poco más experimental, aunque siempre con mi toque personal. Tengo como referentes a Rusowsky, Ralphie Choo, Drummie, Tristán!, Latin Mafia, Kanye West, Travis Scott...

2. Porque creo que en las otras categorías no encajaría muy bien, sinceramente. Entiendo que ‘Pop-Rock’ es más para bandas, y siento que mi estilo tampoco se ajusta a las exigencias de esta categoría, y en ‘Canción de autor’ sería imposible, porque no creo yo todas las instrumentales de cero ni compongo las bases. Creo que en ‘Otras Tendencias’ se da más pie a desarrollar la imaginación y la creatividad, por lo menos en mi caso personal.

3. Presenté la próxima que voy a sacar, Desde arriba, una canción un poco triste por la letra y el trasfondo que tiene. Y luego, otra que es todo lo contrario: Cuando pienso en ti, que saldrá enseguida también. Esta tiene como un aire más infantil y divertido. Pretendía mostrarle al jurado los dos extremos de lo que puedo hacer, para presentar así cierta versatilidad.

4. Voy a sacar tres singles de aquí a julio, y a finales del mes próximo también saldrá mi primer EP. Tras haber estado trabajando en él un año entero, por fin va a salir a la luz y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Después de esto... mi idea es no parar de trabajar y de sacar música. Tengo mil proyectos empezados, y muchos de ellos programados también para antes de que acabe 2025. Creo que para mí va a ser un muy buen año en lo que a música se refiere, tengo buenas sensaciones.

Jaju x Psipaudélica. / L. O.

Jaju x Psipaudélica: "Nos interesa principalmente la electrónica alternativa"

1. Realmente somos una colaboración entre dos artistas sensibles con muchas inquietudes, con ganas de crear y crear y que buscan promover valores positivos como el amor, el compartir, las ganas de mejorar y vivir las experiencias de la vida con autenticidad y coraje. Jaju es un científico musical que busca comprender el alma a través de diferentes instrumentos y herramientas. Y, no muy conforme con tener un mote o etiqueta que le encasillase, en la etapa de su adolescencia adquirió su apodo actual en base a las primeras letras de su nombre y apellidos, lo que dio paso a su alter ego con el que se siente más cómodo que nunca. Yo, en cambio, provengo del mundo escénico y audiovisual, aunque no me limito a ningún arte concreto como creadora: pinto, actúo, escribo, bailo, canto, produzco..., y todo como medio de transmisión y gestión emocional. El nombre viene de una unión entre la ‘psique’ y la estética ‘psicodélica’, tan propia de mi estilo como creadora. Y en lo que respecta a las influencias, el proyecto que presentamos es una combo de todo aquello que nos inspira. Aludiendo principalmente a la electrónica alternativa, entremezclamos subgéneros del drum and bass, como el liquid o el dancefloor, con lo-fi, psytrance, UK Garage y trip-hop.

2. Es la disciplina con la que mejor nos identificamos como creadores. Además, es la única que tiene pantalla led, y jugamos mucho con las visuales en directo.

3. La primera fue Montañas, un tema de drum and bass liquid con dancefloor y neurofunk. El proceso fue realmente interesante… Surgió una tarde que estábamos aburridos en mi casa y decidimos subir al monte con algunos instrumentos, a ver qué pasaba. Javi propuso una melodía con la guitarra eléctrica y la puso en modo loop. Yo, inspirada por el olor a romero y tomillo, comencé a escribir un texto mientras dibujaba en la tablet. De pronto, nos había salido un tema precioso y, como también me había llevado la cámara, decidimos grabar un reel. Y, poco después, Javi estaba probando unos beats que había creado y, de broma, me puse a cantar aquella canción, ¡y cuadraba perfectamente! ¡Fue pura magia! Luego, para la parte del drop (más cruda y rota), contamos con la ayuda de Jim Morrisound, con quien mezclamos y masterizamos el tema. La segunda canción es Ojos, otro tema drum and bass liquid pero con un ambiente algo más oscuro y profundo. Surge buscando transitar una sensación muy específica: cuando la piel se eriza al ser tocada por alguien que te gusta. La química haciendo su efecto, abriendo poros, aumentando el ritmo cardíaco...

4. Queremos mover Éter, nuestro primer EP como dúo, donde se encuentran Montañas, Ojos, Falling, Dance y otros cuatro temas más. También queremos viajar con nuestro show por todo España y, ojalá pronto, fuera del país. ¿Mi sueño? Japón. ¿El de Javi? Berlín.

NoName. / L. O.

NoName: "Tenemos temas de todos los géneros, desde la electrónica al bolero"

1. Somos Joaquín Alcántara y Carlos Esteve, dos artistas que vienen del teatro, pero que constantemente han estado ligados de cierta forma a la música. Joaquín se mueve en un tono más flamenco y experimental y yo soy mas de pop, electrónica y, en general, la música urbana. Nos influencian artistas como C Tangana, Sen Senra, Pignoise, Ralphie Choo, Rusowsky, Camarón… Es un poco amplio el abanico, lo sé, pero somos un poco de muchas cosas. Y el nombre viene de la indecisión que aparece en el momento de definirnos como grupo. También nos rondó la cabeza ‘Salón sin Ventanas’, puesto que es el lugar donde solemos jugar un poco con nuestros aparatos y sacar nuestros temas, pero terminamos decantándonos por NoName.

2. Creo que ha sido por la fusión de estilos que nos caracteriza. Tenemos temas guardados prácticamente de todos los géneros, por mucho que cueste de creer. En NoName hay electrónica, experimental, flamenco, boleros, reguetón, rap, baladas, salsa, bachata… Por eso optamos por ‘Otras Tendencias’, porque es una categoría que recoge un poco de todo; al menos nosotros sentimos que abre la puerta a que podamos ver casi cualquier cosa sobre el escenario.

3. Nosotros presentamos Apertura y Multiverso, dos temas totalmente originales. El primero es muy chulo y muy curioso, porque lo desarrollamos específicamente para abrir el concierto en el CreaMurcia. Imagínate si teníamos claro que lo podíamos hacer... Simplemente imaginamos cómo queríamos que fuera y apareció esta canción. Y la segunda, Multiverso, me identifica absolutamente. La compuse hace poco más de un año y sigue haciéndome vibrar como el primer día. Es de los temas que más me representa musicalmente.

4. Pues nuestro próximo proyecto ya ha empezado. La idea es profesionalizarnos en la música, subir un peldaño más. Hasta ahora ha sido nuestra vía de escape y disfrute, sin pretensiones, pero ahora queremos ser un poco más serios, dedicarle el tiempo que se merece y abrirnos al público, darnos a conocer. Que nuestra música no se quede en el salón de casa, vaya. Intentando mantener por supuesto la magia que ha tenido desde el principio –componer y crear nuestra música sin pensar en nada más–, pero, al mismo tiempo, mostrándonos abiertos a propuestas o a todo lo que nos pueda llegar. Así que podéis proponernos vosotros nuestro próximo proyecto. Llamadnos, salas de Murcia, y construyamos juntos este nuevo capítulo.