Murcia seguirá siendo parada obligatoria para las grandes giras teatrales

En las últimas semanas se han desvelado algunas de las citas más interesantes de la primera parte de la próxima temporada escénica en Murcia. Así, sabíamos que por el Romea pasarán entre septiembre y enero espectáculos como la multipremiada 1936, un éxito internacional como Escenas de la vida conyugal –con nada menos que Ricardo Darín– y un musical con la mismísima Rozalén como protagonista, Chavela. Sin embargo, el Ayuntamiento desveló este lunes la programación completa de los teatros y auditorios municipales, que recibirán a intérpretes de la talla de Ana Duato, Javier Gutiérrez, Darío Grandinetti, María León, Toni Acosta..., y también a cómicos como Henar Álvarez, Ángel Martín y Santi Rodríguez, además de Dani Rovira (uno de los protagonistas del ciclo ‘Teatro en Feria’, que abrirá el curso). Y, por supuesto, habrá conciertos –de Elefantes, Los Brincos y Miguel Ríos, entre otros–, danza –desde ballets clásicos a piezas contemporáneas– y circo, con la visita del Gran Circo Acrobático de China como gran destacada.

De hecho, son más de 150 los espectáculos agendados –y que se pueden consultar ya tanto en las páginas webs del Romea y el Circo como en auditoriosybernal.es, que recoge el calendario de los espacios de La Alberca, Algezares, Guadalupe, Cabezo de Torres y Beniaján, además del programa del teatro de El Palmar–, aunque casi la mitad son propuestas teatrales. En este sentido, destacan obras como Los yugoslavos, de Juan Mayorga, con Luis Bermejo y el mencionado Javier Gutiérrez, y la shakespeariana Los dos hidalgos de Verona, coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Zona y Cheek By Jowl, que dirige Declan Donnellan, uno de los mayores expertos a nivel internacional en la obra del Bardo de Avon.

Aunque también cabe destacar el apoyo que desde el equipo dirigido por Juan Pablo Soler –coordinador de estos ocho escenarios– se le sigue brindando a la producción local y regional, que ocupa un tercio de la programación; de hecho, hay previsto estrenos de la joven compañía Agosto del 36 (Fabricantes de ángeles), de La luz de la Verbena (La guardia), de ElPrecioDelPeine (Claramonte), de UpArte (El baile de Sísifo), de Taranta Producciones (Fractura), de Neuróticas Anónimas y Trama Teatro (Krakatoa) y también de la versión extendida de Être, de Miguel Jiménez, además de la puesta en escena de El prelado, un nuevo texto de César Oliva.

Por otro lado, es importante señalar que más del veinticinco por ciento de la programación entre dentro de la categoría de ‘para toda la familia’. Y es que, junto a la vigésimo cuarta edición del Titeremurcia, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región –que tendrá lugar, de nuevo, en otoño–, destacan otros premiados espectáculos como Va de Bach, de Aracaladanza, y Copiar, de Animal Religion, además del aplaudido montaje musical Farra, coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Cía. Lucas Escobedo. Las entradas para estos y el resto de espectáculos están disponibles ya tanto en las taquillas de los diferentes espacios como en los espacios virtuales de los teatros y auditorios, ya mencionados.

Teatro Romea y TCM

Por el Teatro Romea y el TCM pasarán alrededor de un centenar de los 150 espectáculos programados, siendo casi la mitad montajes teatrales. En el avance de programación ya anunciado destaca el montaje de Andrés Lima 1936 –ganador de seis Premios Talía y finalista en los Max–, del que se va a poner un tercer pase a la venta el domingo 2 de noviembre tras agotarse las entradas para el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En cuanto a Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, hay previstas cinco funciones del 22 al 26 de octubre, y también merece la pena recordar que Caperucita en Manhattan, producción de La Abadía basada en el cuento de Martín Gaite, llegará a Murcia el 14 de diciembre.

A estas se suman ahora producciones como la citada Los yugoslavos (16 de enero), que reúne de nuevo a Javier Gutiérrez y Javier Bermejo tras su exitoso periplo con El traje; y lo hace bajo un guion y la dirección de Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro y de Literatura Dramática y Premio Princesa de Asturias de las Letras. También La música (7 de diciembre), texto de Margarite Duras que dirige Magüi Mira y protagonizan Ana Duato y Darío Grandinetti; Una madre de película (24 de enero), con Toni Acosta; La otra bestia (11 de octubre), con Ana Rujas, y nuevas versiones de los conocidos textos Casa de muñecas (8 de noviembre), con María León al frente del reparto; Julio César (4 de octubre), que pondrán en escena con mucho humor los portugueses Companhia do Chapitô, y Las amistades peligrosas (23 de enero).

Al final de esta primera parte de la temporada tendrá lugar también el ciclo ‘Clásicos en Enero’ con Los dos hidalgos de Verona (31 de enero) como pieza más destacada, pero también se podrá ver en el Romea Macho grita (día 9), una comedia musical con Alberto San Juan que parte del mito de Don Juan, y en el TCM Marcela (una canción de Cervantes) (día 17), dirigida por Leticia Dolera, además del espectáculo musical para todos los públicos Farra (día 30), que convertirá el Circo en una fiesta. Este es uno de las muchas microprogramaciones de esta temporada, que, como se ha apuntado anteriormente, arranca con ‘Teatro en Feria’ –del 4 al 15 de septiembre– con obras como Campeones 2 (en el teatro). Si Lorca levantara la cabeza, Goteras, Nuestra ciudad (Murcia, 1933), Remátame otra vez, Inmaduros y El cabaret de los hombres perdidos, además de los espectáculos de comedia de Faemino y Cansado, Álex O’Dogherty y el dúo formado por Javi Chou y Pedro Ángel Roca.

Pero si hablamos de humor hay que mencionar el festival Murcia Sonríe, que con su décima edición traerá a Ángel Martín (28 y 29 de noviembre), Henar Álvarez (29 de noviembre), Ignatius Farray (9 de octubre), Santi Rodríguez (12 de octubre), Lalachus y Bertus (11 de octubre) y Grison Beatbox y Jaime Caravaca (30 de noviembre), entre otros muchos. Además, Dani Rovira (17 de octubre), Luis Piedrahita (22 de noviembre) y La Ruina (del 16 al 18 de enero) también pasarán por la capital del Segura esta temporada.

Por otro lado, una veintena de los espectáculos programados en el Romea y el TCM serán musicales. Así, a Chavela (17 y 18 de octubre), Abba. The new experience (7 de noviembre) y Symphonic rhapsody of Queen (11 y 12 de diciembre), ya anunciados, se unen ahora conciertos como los de Elefantes (30 de noviembre), la banda mexicoestadounidense La Santa Cecilia (18 de octubre), Los Brincos (12 de octubre), Miguel Ríos (15 de noviembre), Salva Ortega (16 de noviembre) y el homenaje al rey del rock Remember Elvis. Aloha from Hawaii (2 de octubre). Y si hablamos de bel canto, las óperas La traviata y Nabucco llegarán al Romea el 13 y el 27 de noviembre, respectivamente, mientras que el 3 de octubre se vivirá allí Una noche de zarzuela.

En lo que respecta al circo, destaca Todo lo posible (16 de octubre), de la compañía Nueveuno, y un nuevo espectáculo del Gran Circo Acrobático de China, que nos visitará tres días después (19 de octubre). Y entre la danza, el clásico Giselle (26 de noviembre), a cargo de Classic Stage, y el montaje contemporáneo Halley (29 de noviembre), de Led Silhouette, finalista de dos Premios Talía.

Bernal y auditorios

Por su parte, el Teatro Bernal de El Palmar y los auditorios municipales de Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Guadalupe y La Alberca acogerán, de octubre a enero, cerca de medio centenar de espectáculos en su programación oficial, donde de nuevo predomina el teatro y la presencia de compañías y productoras de la Región de Murcia se eleva hasta convertirse en el 45% del total. Se trata de montajes escénicos destinados a diferentes públicos a los que, como cada temporada, se unirán otras propuestas, alrededor de una quincena, que se derivan de la apertura y el apoyo de estos espacios a entidades locales como asociaciones, bandas y agrupaciones musicales.

Algunas de las citas más importantes serán Federico. No hay olvido, ni sueño. Carne viva (4 de octubre), teatro documental de Proyecto 43-2 que podremos ver en el Teatro Bernal; Glup, glup, glup (1 de noviembre), propuesta de Andrea Martínez programada en Algezares; la fusión de teatro y flamenco que realiza Sara Nieto en Olor a tiempo (10 de octubre), en Beniaján, y el microteatro de Pez Limbo y sus pulgas (13 de diciembre), en Cabezo de Torres. También hay propuestas musicales como la zarzuela a tres voces Unbeldí de fetén (3 de octubre, La Alberca) y el concierto Las manos, de Jorge Bedoya (4 de octubre, Guadalupe).