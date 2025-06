"Siempre he pensado que el público no vendría a vernos si no tocáramos éxitos como ‘Eye In the sky’"

Alan Parsons, icono del rock progresivo y colaborador de Pink Floyd y The Beatles, actuará el próximo viernes en la Plaza de Toros de la Condomina dentro de la programación del ‘Murcia On’ y de su nueva gira española. Hablamos del principal responsable, como productor y compositor junto a Eric Woolfson, de los álbumes del no menos famoso The Alan Parsons Project, que en la década de los ochenta tuvo la mayoría de sus éxitos, caso de Vulture culture, disco que en el verano del 85 fue un auténtico superéxito en nuestro país con el single Let’s talk about me, que fue número uno en Los 40 principales a finales de marzo de ese año.

Alan Parsons fue ingeniero de sonido en Abbey Road y, al margen de sus trabajos para los Beatles y Paul McCartney, es responsable de sonido del archiconocido The dark side of the Moon (1973), de Pink Floyd, entre otros álbumes de la banda; y también del de otros grupos como The Hollies, Yes y Al Stewart.

Alan Parsons Live Project Fecha: Viernes, 21.30 horas. Lugar: Plaza de Toros, Murcia. Precio: 35-77 euros.

Pero Parsons conoció a Eric Woolfson un año después del lanzamiento de aquel, en 1974, precisamente en la cantina de Abbey Road Studios, e inició junto a él una magistral carrera musical bajo el nombre ‘Alan Parsons Project’. Juntos firmaron álbumes míticos como este Vulture culture, que celebra su cuadragésimo aniversario; Eye in the sky, de 1982, y Gaudi, de 1987.

En los noventa, Alan Parsons Project se disolvieron y ambos iniciaron carreras individuales con Woolfson dedicado a los musicales y el propio Alan Parsons emprendiendo una carrera en solitario que llega hasta el día de hoy. Con varios discos, ha girado en numerosas ocasiones por nuestro país, siendo esta gira la primera que realiza desde la pandemia y tras problemas de salud ya solventados.

Alan Parsons Live Project –como así se hace llamar para diferenciarse de Alan Parsons Project– nos visita tras su último concierto en la Región, hace ya más de veinte años, en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. En 2022 tenía previsto tocar por España, pero problemas médicos hicieron que suspendiera el tour previsto. Ahora, una vez superados esos problemas, retoma esa gira de aniversario del álbum Eye in the sky.

"No sabía que ‘Let’s talk about me’ fue número uno en España; tendré que considerar tocarla en directo para vosotros..."

La banda actual de Alan Parsons en directo está formada por él mismo en la guitarra acústica, teclados y voz; P. J. Olsson también como cantante; Tom Brooks en los teclados; Guy Erez al bajo; Jeff Kollman a la guitarra y las voces; Danny Thompson en la batería; Todd Cooper al saxo y la percusión; Dan Tracey, también a las seis cuerdas, y Tyson Montgomery Leonard con el violín.

Eye in the sky, Time, Don’t answer me, Prime time, Limelight, La Sagrada Familia y Let’s talk about me son solo algunas de las canciones más clásicas que Alan Parsons interpretará este viernes durante su actuación Murcia.

Tras cancelar su gira por España en 2022 por problemas de salud, vuelve nuevamente a retomar estos conciertos que, a buen seguro, serán muy especiales.

Tengo muchas ganas de volver a España. Por desgracia, he tenido problemas de salud y la covid también se ha interpuesto en mi camino. Pero, ahora que todo está arreglado, será estupendo volver a visitar vuestro país e ir a algunos de mis lugares favoritos. Y, en particular, estoy deseando comer estupendamente en vuestros maravillosos restaurantes.

He contabilizado las veces que ha venido a nuestro país, y han sido once ocasiones bajo el nombre de Alans Parsons Live Project. ¿Por qué este título y qué tiene para usted de especial nuestro país?

El proyecto Alan Parsons Live Project se llamó así porque hubiese sido incorrecto llamarlo Alan Parsons Project, dado que aquel proyecto éramos simplemente dos personas, mi ex socio Eric Woolfson y yo. Y sí, definitivamente es una ocasión especial volver a España, como acabo de decir.

A nuestra Región viene por tercera vez. La primera fue en el Auditorio de Murcia y la segunda para el Festival de Jazz de San Javier; para esta tercera ocasión viene a la Plaza de Toros y sin un nuevo álbum que promocionar. ¿Es una gira de grandes éxitos de Alan Parsons Project?

Efectivamente, fuimos a España para promocionar The time machine en 1999, y también A valid path en 2004. Actualmente no tenemos un nuevo álbum, pero ya era hora de que regresáramos a España; estoy deseando hacer los conciertos que tenemos previsto hacer allí. Y nuestro espectáculo siempre ha sido, esencialmente, un espectáculo de grandes éxitos. Siempre he pensado que el público no vendría a ver nuestros shows si no tocásemos éxitos como Eye In the sky, Games people play, Don’t answer me y demás.

Muchas personas desconocen que, cuando estaba activo Alan Parsons Project, nunca giraron o actuaron en vivo. ¿Cúal fue el motivo para no salir de gira, que es lo más lógico cuando se lanza un álbum?

La razón por la que nunca fuimos de gira fue porque el proyecto de Alan Parsons Project era, originalmente, un conjunto de producción, de estudio. No era una banda de gira. Salimos a la carretera cuando dejamos la compañía de discos, y tanto Eric Woolfson como yo reunimos una banda para salir de gira ambos. Por mi parte, recluté una banda que incluía a Stuart Elliot en la batería y Ian Bernston en la guitarra –entre otros músicos, por supuesto– para el álbum llamado Try anything once (1993). Eso fue, ya sabes, algo que decidimos grabar como requisito indispensable para hacer, posteriormente, una gira con la que promocionar ese álbum.

Conociendo la carrera discográfica de Alan Parson Project, ¿podemos distinguir dos etapas? La primera, desde el primer álbum hasta EVE (más progresiva), y la segunda, a partir de Eye in the sky, una más pop-rock, de sonido AOR [album-oriented rock] y destinada a éxitos.

No creo realmente que grabamos en dos etapas. Creo que fue todo un proceso, un camino continuo desde el primer álbum, Tales of mystery and imagination, hasta Gaudi, ya a finales de los ochenta. Realmente no teníamos una fórmula para ser más pop-rock o AOR; simplemente hacíamos lo que nos parecía apropiado para cada álbum en el momento en que se grababa.

"Creo que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel importante en la forma en que se crean, remezclan y reeditan los álbumes"

Uno de los temas que más controversia está teniendo en foros especializados es la cuestion del nuevo formato de sonido Dolby Atmos. Como experto, ¿qué puede decirnos sobre este nuevo sistema de sonido?

Yo no diría que el formato de sonido Dolby Atmos sea controvertido; lo que sí es, sin duda, es algo emocionante. El problema que tengo con él es que muy poca gente va a escuchar todo el alcance que tiene. Dolby Atmos incluye no solo el par de altavoces delanteros y el par de altavoces traseros, sino también cuatro altavoces por encima del oyente, y eso ha sido algo realmente bueno para el proceso creativo, para la mezcla, pero igual no tanto para el público general. Aun así, espero que se imponga, a diferencia de muchos de los llamados ‘formatos inmersivos’ del pasado.

Hace unos días se anunció que, gracias a la inteligencia artificial, se han creado, al igual que con Pink Floyd y The Beatles, tres ‘nuevos albumes’ de Rush. ¿Puede verse la IA como un peligro o como una ayuda para la música?

Creo que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel importante en la forma en que se crean, remezclan y reeditan los álbumes. No conozco los álbumes de Rush que se han creado, pero creo que existe un peligro y es que la IA es perfectamente capaz de componer y grabar al estilo de cualquier artista que le digas que recree. Los próximos años serán muy interesantes en ese sentido.

Vulture culture es el álbum que más fama dio a Alan Parsons Project en España y la canción Let’s talk about me fue número uno en nuestro país: una de las más radiadas de la época, mientras que su videoclip era emitido por televisión a diario y en varias ocasiones al día. ¿Por qué piensa usted que esta canción tuvo tanto éxito?

Es interesante escuchar que Vulture culture fue muy popular en España y que la canción Let’s talk about me fue número uno en vuestro país. La verdad es que no lo sabía y me alegro mucho de que se escuchara tanto. Tendré que considerar tocarla en directo para vosotros... Lo cierto es que no la hemos tocado mucho en el pasado, pero parece que sería una buena idea, especialmente si fue un éxito número uno.

Recientemente hemos visto nuevas reediciones de Pyramid (1978) y Armonia Avenue (1984), y durante el pasado mes de marzo tuvimos el lanzamiento del aniversario de Tales of mystery and imagination, primer álbum de Alan Parsons Project. ¿Qué podremos encontrar de especial en esta nueva edición?

La serie de Pyramid de la caja está ahora fuera y estoy muy contento de eso. Hemos hecho una nueva mezcla en Dolby Atmos y otra mezcla más en 5.1 del álbum. Estoy realmente feliz con el resultado. También Tales of mystery and imagination ha sido publicado en edición master de media velocidad en vinilo y relanzado en compacto en su versión original, no en la versión de 1987.

En este sentido, un amigo me comenta que la nueva edición de I Robot (1977) estaba anunciada pero que esta ha desaparecido de las opciones de compra.

Puede deberse probablemente a que todavía no está terminado del todo. Se dará a conocer este verano, pero hay un nueva mezcla en Dolby Atmos y una nueva mezcla 5.1 con extras.

Ha sido testigo de primera mano de hechos históricos, como fueron las grabaciones de Abbey Road (1969) y Let it be (1970), los dos últimos álbumes de los Beatles; usted era ingeniero de sonido. ¿Fue testigo de situaciones destacables durante las sesiones, de algo que indicara el final de la banda?

Trabajé en los dos últimos álbumes de los Beatles, Abbey Road y Let it be, sí, pero no es cierto que fuera ingeniero de sonido, era ayudante de ingeniero de sonido, y muy nuevo en el arte de la grabación. Pero creo que era bastante obvio que cuando llegamos a Let it be el final estaba cerca, porque no parecían ser la banda que solían ser. Yo, personalmente, estaba bastante seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que hicieran su último álbum, que, por supuesto, para mí fue Abbey Road. Pero fue interesante y muy satisfactorio ser testigo de la última vez que los Beatles tocaron juntos como una banda, en la azotea del edificio de Apple, en aquel concierto histórico para su último álbum, Let it be.

The dark side of the Moon, de Pink Floyd, es otro de los grandes álbumes de la historia en los cuales usted fue ingeniero de sonido. Como sabrá, a finales de abril se proyectó en los cines de medio mundo –también aquí, en Murcia– el documental Pink Floyd – Live In Pompeii, que cuenta con imágenes de la grabación del disco en Abbey Road, en octubre de 1972. ¿Qué piensa de esos días y de esta película?

Yo era, de hecho, el ingeniero de sonido asignado para el Dark side of the Moon. Me alegra saber que Pompeii se ha proyectado en cines de todo el mundo. De hecho, yo estaba allí cuando se hicieron los fragmentos de estudio de esa película en Abbey Road, pero desgraciadamente no hay ni una sola toma mía como ingeniero; de hecho, he estado intentando obtener imágenes de mi aparición en esa película sin éxito.