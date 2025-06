Grabaciones Vistabella: Romanticismo y transgresión en los márgenes

Me encanta la gente activa y comprometida con diferentes causas y proyectos, emprendedores sin miedo al éxito. Por eso hoy tengo el inmenso placer de contar en mi banda con estos amigos, los geniales Grabaciones Vistabella, que, con el tiempo, se han transformado en un sello cooperativo, asambleario y autogestionado, y eso me parece valiente y maravilloso, tanto como para quererlos exponer en este sagrado medio que es la prensa musical escrita.

Los admiro por la tenencia de infinitas virtudes; por su activismo social, desarrollo personal y por la exploración de nuevos medios y formas de expresión. Cualidades forjadas en asamblea que son y serán la salvación de nuestra cultura, motor del progreso y la innovación, puente, identidad, riqueza y alma. Los admiro porque, desde muy niños, los he visto proteger con ilusión y fomentar con entrega la música en nuestra Región, dejándose la piel organizando conciertos en los que no siempre han apostado al caballo ganador. Pero si algo tengo claro es que la perseverancia se impone como característica esencial para el éxito, al que cada día le escalan un peldaño en la ardua tarea que supone triunfar. Como muestra de bandas programadas: Tulsa, Jero Romero, Ghouljaboy, Estrella Fugaz, Ezezez, Hermanos Cubero, Marta Movidas, The New Raemon, Pancho Varona, Perro, Kokoshca, From, Los Manises, Autoescuela, Andrea Buenavista, Caracazador, Antía Muíño, Sr. Chinarro, El Niño de la Hipoteca, Ganges, Rebe…

En Cooperativa Ítaca

Pero nadie dijo que fuera fácil. La Cooperativa Ítaca lleva más de treinta años realizando recitales, conciertos, lecturas, tertulias poéticas y, por qué no decirlo, sirviendo buenos cafés a la ciudad de Murcia desde el barrio de Santa Eulalia; un referente que ha tenido altos y bajos, pero que ha sabido mantenerse a flote contra viento y marea apoyando la creación artística. Más espacios así son necesarios si no queremos lamentos futuros.

Guille Solano, Álvaro Meca y Manuel Romero, junto a otros socios y amigos, han querido mantener ese espíritu. Allí, en la mítica cafetería, programan sus actividades. Además, se desenvuelven como promotores independientes en Producciones Vistabella y son socios fundadores de La Navaja Producciones y músicos en Sistema Nervioso, Ave Alcaparra y Palomo Palomo. Bandas que junto a Aló Presidente, Ana Cano, Caries, Mireya Caray!, Meca y Musubi forman el extenso roster de su sello.

Todas ellas aportan la fuerza necesaria para seguir trabajando en el durísimo camino que supone llegar a ser mínimamente conocidos en el panorama musical. Lo cierto es que no hay festival o certamen que se precie que ellos no hayan pisado ya con fuerza. Concretamente, el caso de Sistema Nervioso les aportó una alegría mayúscula, ganar el Creamurcia, el Rendibú, participar en Warm Up y tocar en ciclos como el ‘Antioxidante’ de Bullas y ‘Las Noches del Malecón’.

Agradecen todas las oportunidades que la Región les brinda, pero la realidad es que siempre es poco y parece que va a menos. Desde aquí lanzan un grito en forma de petición urgente para la promoción y edición de más soportes creativos, tan necesarios como fue su ‘Ciclogénesis’.

Gracias a entrevistas como esta, siento que aún hay esperanza. A pesar del streaming y la realidad virtual para llegar a conseguir audiencias globales donde la frialdad impera aunque ofrezcan experiencias inmersivas a los fans, para los nuevos miembros de mi banda es más gratificante saborear el contacto con el público real en salas con aforo más reducido que en un festival multitudinario a las seis de la tarde. Ojo, no renuncian a ello, son muy conscientes que el escaparate es importante. Pero, de momento, apuestan por la transgresión y el romanticismo, y yo me quedo con su manera nada habitual de hacer las cosas porque las saben hacer muy bonito.