Publican un libro sobre el crimen de la parricida de Santomera: "Es un poco obsesiva"

El doble asesinato de dos niños en Santomera en 2002, llevado a cabo por su madre, protagoniza el último libro de la criminóloga Ana Mendoza, 'Donde más duela', una autora que dice ahora que se puede hacer 'true crime' sin contar con la palabra de los asesinos, aunque ella también quiso contactar con Francisca, la asesina, pero fue un psicólogo el que la disuadió. Paquita González Navarro, la parricida de Santomera, mató a sus dos hijos pequeños, Francisco Miguel y Adrián Leroy, en su casa del citado municipio de la Huerta de Murcia.

"Sí, claro, tú puedes hacer 'true crime' sin la parte de los asesinos. Con todo lo que es la información aportada del caso y, a partir de ahí, entender qué tipo de conducta tiene. Porque cuando tú ves un escenario de un crimen, un cadáver, un informe de autopsia, cómo ha sido asesinada esa víctima... a ti te está dando mucha información psicológica del tipo de persona que hay detrás o del criminal", explicó Mendoza en una entrevista, motivada por el libro que sale el lunes, con la agencia Europa Press.

Con el cable del cargador

Los dos menores fallecieron por asfixia: fueron estrangulados con el cable del cargador de un teléfono móvil. El hermano mayor, José Carlos, dormía en otra habitación mientras sucedían los hechos. Francisca mató a sus dos hijos de 4 y 6 años el 19 de enero de 2002.

Paquita y su esposo, en las exequias por sus dos hijos pequeños; al término del funeral, ella fue arrestada por el crimen. / Gloria Nicolás

Actualmente, Paquita se encuentra en régimen de semilibertad tras haber cumplido 18 años de condena, y podría haber hablado con la autora, pero el psicólogo que la trató le recomendó a la escritora que no la entrevistase, al ser la parricida una persona, según le dijo, "un poco obsesiva".

Ante la posibilidad de que Francisca se ponga en contacto con la autora tras la publicación, el próximo 16 de junio, del libro, Mendoza aseguró que la atenderá "dentro de las posibilidades que se puedan".

Tras conocer la noticia de que el Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el (censurado) libro 'El odio', de Luisgé Martín --sobre José Bretón, asesino de sus dos hijos Ruth y José--, la autora de 'Donde más duela' se mostró contraria a "prohibir" porque "no va a permitir conocer qué tipo de delincuentes hay" en España.

"Prohibir lo llevo mal"

"El tema de prohibir lo llevo muy mal. A mí prohibir no me gusta. Deberías poder tener acceso a esa información. Otra cosa es lo que hagas tú con ella después", matizó. En ese sentido, diferenció entre que un "ciudadano de a pie" pueda entrevistarse con asesinos como Bretón a que lo haga un "profesional".

Mendoza no se ha entrevistado ni con el padre de las víctimas ni con la propia asesina, aunque ha llevado a cabo una documentación judicial, informes forenses y entrevistas con periodistas que trataron el caso en la época, con el psicólogo que trató a la propia Paquita y con psiquiatras actuales.

La criminóloga, que tiene un pódcast sobre crímenes reales llamado 'Crónicas de la Calle Morgue', defiende que las estadísticas de Igualdad deben recoger estos crímenes contra menores sin importar que haya sido la madre y no el padre, sí ha explicado que en este caso concreto, ambos progenitores tenían una relación "tóxica" y que existía maltrato por ambas partes.

"Él cuando la conoció era proxeneta, se movía mucho en el mundo de la prostitución, de la droga... Había maltrato dentro de la relación, tanto de él a ella, como de ella a él", explicó la autora y dijo que el padre de las víctimas se encuentra fuera de España y que no ha podido localizarlo.

"No soy una asesina"

Cabe recordar que su primera declaración ante el tribunal que iba a decidir su destino, Francisca arremetió contra su marido, José, y aseguró que "me tenía amenazada, humillada, no me ha matado porque he llevado un ángel siempre detrás; denuncias, ninguna, por temor a él. Por miedo, por lo que él me pudiera hacer o lo que hiciera a mis hijos".

Cuestionada entonces sobre si llegó a desear la muerte de su marido, Francisca aseveró: "No soy ninguna asesina, no me considero una asesina, por supuesto que no". No obstante, admitió que llegó a barruntar que José «se hubiera pegado un golpe con el coche».

Tercer grado en 2020

A ella la arrestaron tras las exequias de los pequeños, fue mandada a prisión provisional y el juicio, con jurado popular, tuvo lugar en octubre de 2003.

La condena para Paquita, cuatro décadas entre rejas por los dos asesinatos. El primer permiso se lo dieron en 2016 y, desde entonces, pudo disfrutar de algunas salidas del penal de Campos del Río, el cual abandonaba en verano de 2020 en el coche de su abogado, tras obtener el tercer grado. Este le duró poco a Paquita.

La condenada, al dejar la cárcel, tenía que estar localizada, y ella facilitó la dirección de un conocido, residente en la vecina provincia de Alicante. Cuando este hombre tuvo conocimiento de que Francisca había dado sus señas, pero en realidad no vivía con él, lo comunicó a Instituciones Penitenciarias y el tercer grado fue revocado.