Muerdo: «Es auténticamente amoroso lo que siento por Molina, y es recíproco»

Muerdo (Pascual Cantero), que ha construido su carrera entre España y América, recibió hace unos días el Premio Cubadisco Internacional 2025 en La Habana, por su álbum 'Sinvergüenza', que también tuvo dos nominaciones a los Premios de la Academia de la Música. El pasado mayo conquistó el Womad en Cáceres, y es uno de los artistas seleccionados dentro de la Latin Alternative Music Conference (LAMC) para representar a España, junto a Leo Rizzi e Iñigo Quintero. Entretanto, se viene a su casa con tremenda gozadera para tocar en 'Saborea Molina' este viernes. Abrirán los también molinenses WELL y pondrá el cierre la sesión de Second DJs (Jorge y Fran Guirao).

La prensa destaca que has conquistado el Womad en Cáceres. ¿Cómo lo viviste?

Ha sido un auténtico privilegio. Tocar ahí para 30.000 personas en esa plaza Mayor de Cáceres tan bonita, y en un festival con la historia y el peso cultural que tiene para Extremadura y para el mundo, porque se desarrolla en diferentes lugares del planeta, y el origen que tiene también, creado por Peter Gabriel, con todo ese peso y esa intención de ser un punto de encuentro de la multiculturalidad, de las músicas del mundo, con una carga social, ecológica, la música del mundo nuevo que queremos construir, y estar ahí entre bandas increíbles de todos los lugares del mundo, en este caso sobre todo de África, aunque también compartí con bandas como Sanguijuelas del Guadiana.. Fue increíble, sobre todo porque un gran porcentaje del cartel son bandas no conocidas, y la gente acude a descubrir música. Eso hace falta, estamos acostumbrados al típico cartel de festival, clonado de un festival a otro, y en el que no nos damos la oportunidad de descubrir cosas nuevas. En este caso el público respondió maravillosamente bien; tuve además la participación de 2 artistas extremeños: Santi Senso, que hizo una performance maravillosa, Niño Indio... Fui con toda mi banda, sonó espectacular y lo disfrutamos muchísimo.

Estás viviendo muchísimos retos. ¿Qué tal girar con 'Sinvergüenza'? ¿Hay mucha diferencia entre los conciertos en América, Europa y España?

'Sinvergüenza' nos sigue planteando situaciones movilizantes y muchos retos. Arrancó la gira en América muy bien en México, Colombia, Chile, Argentina..., y continuó por Espeña: se inició con un Teatro Circo repleto, para terminar en Barcelona la primera parte de la gira grande, también en una sala, Paralel 62, llena de gente, y pasando por Sevilla, Valencia, el. Price aquí en Madrid, que fueron conciertos estupendos en los que pudimos ir rodando la banda, que aun en Murcia estaba recién nacida, y ya por suerte está muchísimo más rodada; está siendo una maravillosa experiencia girar con estos músicos con tanta calidad, experiencia, buena onda, admiración por el proyecto..., y yo tanta admiración por ellos. En Europa fuimos en formato más reducido, pero fueron conciertos también muy lindos porque fueron lugares nuevos, nos presentábamos en muchos de ellos por primera vez, capitales europeas en las que en muchas de ellas hicimos sold out, como en Bruselas, otros lugares en los que el concierto fue maravilloso, como el festival de música latina de Londres. En España ahora estamos inmersos por un lado girando por provincias no tan grandes en formato más reducido, y compaginándolo ya con los conciertos de verano, a banda completa; en ese contexto vamos a estar en Molina de Segura el 13 de este mes, el 4 de Julio en el festival Estival de Cuenca, en diferentes fechas a lo largo del verano, y un poquito en otoño. Vamos a estar también en el Zaidín Rock, volveremos a la sala Apolo; tenemos un gran concierto previsto para octubre en Madrid al aire libre, en un contexto muy chulo que pronto vamos a desvelar. Valoro muy positivamente cómo está funcionando la gira. Con esa versatilidad de formatos también nos da la posibilidad de llegar a un montón de lugares; estoy muy contento con eso.

Cuba fue el primer país latinoamericano que visitaste en 2013, y ahora recibes el Cubadisco. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significó recibir este reconocimiento, cómo ha impactado en tu visibilidad y conexión con el público cubano y de la región? ¿Pudiste ver a Silvio?

Acabo de llegar de Cuba de recoger ese premio. Mi relación con Cuba es muy especial. Inició en 2012, fue el primer país que visité de América Latina, y eso me une irremediablemente a ese país. También es uno de los países cuyas industrias musicales se mueven más por parámetros de calidad, porque la industria comercial es prácticamente inexistente. La gente que me ha premiado (músicos, periodistas, expertos en música) tiene un criterio muy elevado. Que hayan sabido premiar este disco me parece un auténtico honor. La experiencia de ir a recogerlo, hacer ese concierto en Bellas Artes... Estuve también cantando en la gala del teatro Nacional, y además pude reunirme con otros músicos para componer; el nivel compositivo de Cuba es tremendo. Cada ocasión la aprovecho para poder empaparme de esa musicalidad. A Silvio no lo vi en esta ocasión, pero estuve con Raúl Paz, Leonardo García (el compositor de “Bailando en la telaraña”, uno de los temas del disco). Ha sido una experiencia muy nutritiva. También estuve escuchando cantautores jóvenes, para estar un poco enterado de las tendencias de la juventud de la isla, y fue una experiencia muy enriquecedora.

"Ir a Estados Unidos era uno de nuestros objetivos, y por fin se va a dar y en un contexto tan bonito como la LAMC"

Recibiste dos nominaciones en los Premios de la Academia de la Música, 500.000 oyentes. ¿Qué importancia le das a este tipo de reconocimientos en la industria musical y cómo te impulsan a seguir creando?

El gran triunfo es que estos premios se celebren, se retransmitan por televisión, que sean punto de encuentro para los músicos, prensa, productores, A&R y demás componentes de la industria. Ahí nos juntamos una buena panda de murcianos: Walls, Kuve, Aarón Sáez... Fue una gran celebración. No tuvimos la suerte de alzarnos con ninguno de los dos premios a los que estábamos nominados; no te voy a negar que me hubiera gustado muchísimo. El año pasado también estuvimos nominados en una categoría, pero yo sé que los premios son u a cosa bastante aleatoria. Ya estar nominado es un gran honor, había muchísimas propuestas, entre todas han elegido mi proyecto para dos nominaciones, y eso ya me puso muy feliz.

¿Te queda alguna espinita de que en España se te conozca y valore más?

No te voy a decir que no me hubiera gustado alzarme con uno de esos dos premios, por ejemplo, y me hubiera venido muy bien, pero nosotros seguimos haciendo camino, con un montón de proyectos. Ahora estamos volviendo a recorrer el país, y creo que esa es la mejor manera de reconectar con el público de España. No podemos exigir algo cuando gran parte de la energía de los últimos años la hemos dedicado a Latinoamérica, que es donde más ha fructificado el proyecto. Este 2025 estamos en eventos tan importantes como el Womad, así que estoy feliz también con cómo se está recibiendo este disco, con estas dos nominaciones, ser también representantes de España en EEUU en el LAMC... Hay una industria, una profesión, unos compañeros que nos respetan, nos quieren, la prensa... Siendo honesto, Muerdo tampoco es un proyecto quizá demasiado fácil para el gran público. Estamos contentos.

En 'Entre La Habana y Madrid' hablas de 'piedras lanzadas a dar por quien envidia el talento'. ¿Has recibido alguna 'pedrá'?

Sí. Cuando recibes pedradas, ladridos, me gusta hacer alusión a esta cita del Quijote en la que Sancho le dice a Quijote: “Nos ladran los perros”, y el Quijote le dice: “es porque cabalgamos”. Cuando uno recibe pedradas, ladridos, es porque algo está haciendo bien; me lo tomo así.

¿Cómo llevas todo esto de las apariencias, lo políticamente correcto, los viejos amigos que militan o piensan de manera contraria...?

Lo políticamente correcto es una tendencia que hace poco bien al debate y al pensamiento crítico. No asocio lo políticamente correcto a la izquierda por ejemplo. Yo sigo militando contra todas las injusticias que considero en el mundo: por una Palestina libre, la igualdad, la justicia social..., pero no desde la bobería del panfleto y del manifiesto simplista, desde la ideologización extrema, el partidismo político... Sigo militando en muchísimas causas, poniendo mi voz, mi guitarra, mis canciones al servicio de muchísimas causas sociales, y por supuesto tengo un montón de compañeros y amistades que siguen militando a mi lado y yo al lado de ellos en muchísimas causas. Es cierto que me he alejado del partidismo político, porque entre otras cosas me ha desengañado muchísimo los pensamientos dogmáticos y hegemónicos. Donde no hay lugar para una voz crítica no puedo militar, donde no haya lugar para los cuestionamientos, la duda... Para mí un rasgo de inteligencia es ser capaz de cuestionar tus propias certezas; si no, eres poco inteligente. No me gusta militar al lado de personas poco inteligentes. Me gusta militar al lado de personas con las que se puede hablar de todo en todo contexto, con las que uno se puede equivocar sin ser dilapidado en la plaza del pueblo al más puro estilo medieval. A estas alturas, en 2025 ya nos damos cuenta todos de que hemos vivido unos últimos años bastante dogmáticos, incluso autoritarios, en lo que tiene que ver con la polarización extrema y el exceso de ideologización que ha habido en España, y diría a nivel global; toda esta política-espectáculo y esta polarización hacia la que nos llevan los poderes fácticos, que es lo que realmente tenemos que cuestionar. Creo que voy por el buen camino, me siento una persona coherente y lúcida, y eso no me lo quita nadie.

Te vas a Nueva York seleccionado dentro de la Latin Alternative Music Conference (LAMC) representando a España. ¿Cuál es el plan? ¿Expectativas?

Me voy con otros artistas como Leo Rizzi e Iñigo Quintero. Es un honor compartir con ellos, que son dos proyectos de los más interesantes que están aconteciendo en el país a día de hoy. En las últimas entrevistas que siempre te había comentado en los últimos dos años que uno de nuestros objetivos era ir a Nueva York, a EEUU, hacer una gira, y por fin se ha dado en este contexto tan bonito, con esta ayuda, este empuje de la conferencia de la música latina en EEUU. Vamos a aprovechar para estar en Miami también, vamos a anunciar esta semana un showcase en Miami, y esto me pone extremadamente feliz. EEUU es un lugar potencialmente hispanohablante en el que hay una población migrante que creo que necesita recibir estos referentes culturales hispanos, latinos, ibéricos, y un mercado potencial muy grande para los que hablamos castellano y hacemos música latina. Va a ser muy guay la experiencia y tengo muchas ganas. Vamos a tocar con una banda híbrida, me voy con Josete Ordóñez, Julián Gamber (teclista), y con Álvaro Rey (trompetista, teclista y guitarrista), y allí vamos a sumar dos músicos: un percusionista de Puerto Rico y un contrabandista de Argentina, residentes en Nueva York, así que nos vamos a presentar a banda completa. Creo que van a salir cosas muy bonitas de ahí, porque además vamos con nuestro booker de Son de Tres, de mi oficina. Allí se reúne gran parte de la industria latina del mundo,y eso es muy guay.

¿Qué tal tu primera experiencia como actor?

Acabo de volver a casa después de toda una jornada intensiva de formación actoral. He estado todo el fin de semana formándome con Cristina Alcázar, gran actriz de Elche, gran docente y grandísima actriz que ha hecho mucho cine, series de televisión, .En julio tengo otra formación intensiva con Raquel Pérez, otra gran docente de interpretación. Tuve mi primera experiencia en un cortometraje de Juan Alcaraz, un cineasta joven de la región de Murcia, y estuve muy contento, porque se me abre una vía de expresión, y lo que ello va a redundar en mi salud mental y en mi desarrollo espiritual, artístico, humano. No tengo mucha más expectativa a nivel laboral más allá de esto, pero lo primero que tiene que hacer alguien es formarse, y abordar esa profesión no desde el intrusismo, sino desde el respeto y el conocimiento profundo, y está siendo un viaje muy guay. Tengo también intención de abordar a partir de septiembre la formación con Carla Méndez Leite. La cosa pinta bien.

Hiciste el Camino de Santiago rodeado de familia, y justo el día que llegabas a Santiago murió el Papa Francisco. ¿Ha significado algo para ti? ¿Reforzó tu lado más espiritual esa circunstancia? ¿En la música cuesta hablar de estos sentimientos?

Fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque lo hice con gran parte de mi familia. Fue un viaje espiritual, muy desgastante físicamente, pero espiritualmente muy potente. Recibí la noticia, ya a pocos km de la catedral, de que acaba de morir el papa Francisco, y de alguna manera fue ser parte de un hito personal que se unía a un hito histórico, y por poder también ofrecer esa misa del peregrino que vivimos después al alma de esa persona que ha hecho lo que ha podido por transformar la iglesia y hacerla más inclusiva, más justa, más abierta. Yo soy creyente, pero no es que me guste la institución eclesiástica. Sé que hay mucha gente buena en el seno de la iglesia que hacen labores maravillosas por todo el mundo, lo he podido comprobar en América Latina, Sé que en África son supernecesarias las misiones que parten de la iglesia. Es verdad que luego nos quedamos mucho con los escándalos, que son lamentables y deplorables, y también con la doble moral de la iglesia, porque es una institución con muchísima riqueza, pero yo, más que con la institución, me gusta quedarme con las personas, y en el seno de la institución hay personas maravillosas. El papa Francisco era una de ellas.

A mí en mi música nunca me ha costado hablar de espiritualidad. Lo he hecho en todos los discos. No es nada nuevo que yo soy una persona tremendamente espiritual, con unos valores que se asemejan mucho a ciertos valores católicos (no a todos), es una constante. Siempre mi música ha tenido un componente espiritual, y es muy probable que lo siga teniendo. Yo creo que el artista está tremendamente conectado a la divinidad, el universo, la energía, llámalo como quieras. Los artistas sabemos que esta experiencia humana no es solo material.

¿El álbum en colaboración con Diego Guerrero, artista español de flamenco, es un disco tuyo o de ambos? Ya circula por ahí una versión, tremenda descarga, de 'Ódiame', de Julio Jaramillo, el Frank Sinatra peruano. En esta nueva aventura musical, ¿qué te has planteado? ¿Puedes adelantarnos algo?

Es un disco conjunto. Todo se inició a partir de 'Ódiame', que no sabemos si estará incluida en el álbum o simplemente será el disparador, la chispa, pero el caso es que nos juntamos para hacer ese tema y decidimos hacer un disco juntos. Estamos haciendo un álbum compartido. Igual que hay un álbum de El Cigala y Bebo Valdés, se está gestando uno que es de Diego Guerrero y Muerdo, que además conecta con ese espíritu de rememorar temas latinoamericanos y llevarlos a un terreno de fusión entre flamenco, música latina y jazz. Antes de que acabe 2025 va a salir el primer tema con el vídeo, y podemos estar girando con este proyecto a partir de la mitad de 2926. Deseando que lo podáis escuchar, porque es un proyecto musicalmente muy interesante.

Tu conexión con el público es muy especial, especialmente en tus directos. ¿Qué sientes al subirte al escenario y cómo gestionas esa energía con la gente que te escucha?

Lo que siento es comunión, es lo que hace el wixárica cuando toma el hikuri, lo que hace el amazónico cuando toma la ayahuasca. Es una conexión profunda con el universo, y sobre todo con los que ahí estamos presentes.

Tocar en casa debe ser un plus. ¿Desde cuándo no tocas? Hace unos años creo recordar que tuviste un desagradable incidente. ¿Felizmente resuelto? ¿Qué esperas de tus paisanos?

Tocar en casa es maravilloso. Yo, con el público de Murcia, y concretamente con el de Molina de Segura, siempre he tenido una conexión brutal. Hace unos años tuvimos un jari, pero fue con la organización de un festival, algo anecdótico, de esas anécdotas que uno no tiene muchísimas a lo largo de una carrera, y que se reducen a simplemente ponerse en valor. Estoy muy contento de que nos hayan contratado para este evento en mi pueblo, en el que ya he tocado muchas veces además; he estado en las fiestas patronales, en la plaza del ayuntamiento, en festivales (un B-Side muy particular, era post-pandemia), pero nunca he tenido un conflicto mayor. Sobre todo con el público jamás he tenido un conflicto en Molina, porque me siento superquerido. Lo veo cada vez que voy. No te digo ya cuando voy a tocar. Es que cuando voy a mi pueblo, a mí las panaderas, las carniceras, los vecinos, me paran, me saludan, me piden fotos, es auténticamente amoroso todo lo que siento por mi pueblo, y es un amor recíproco. Me he tirado de 2020 a 2024 viviendo allí, soy un vecino más, y eso es maravilloso, y tener un vecino que hace arte, música, que conecta con muchos miles de personas en el mundo, y que lleva el nombre de tu pueblo por el mundo, creo que es algo que mucha gente agradece. Sobre todo cuando conservas la cercanía y la humildad lógica, porque soy un molinense más, y feliz de poder estar ahí tocando el próximo día 13.