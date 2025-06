La verdad de Bárbara Rey: lo que cuenta y lo que calla en sus memorias

Bárbara Rey presentó este jueves entre gran expectación sus memorias. Lo hizo en la capital, en Madrid, en el Hotel Intercontinental, en plena Castellana, y coincidiendo con el lanzamiento de Yo, Bárbara (Plaza & Janés, 2025). En él, la polifacética artista totanera revisita su tortuoso matrimonio junto al domador Ángel Cristo, su relación amorosa con Juan Carlos I y sus amoríos con Alain Delon o Paquirri, entre otros. Y, aun así, calla cosas como la «situación incómoda» que –dijo– vivió junto a Adolfo Suárez.

Así lo aseguró, ante cientos de periodista y en la monumental Sala Escorial Norte, María García (Totana, 1950), quien por primera vez cuenta su verdad: una historia de pasión, espionaje, complots, traiciones e incluso secretos de Estado, «pero hay cosas que he tapado y no he contado por respeto», insistió la mujer tras el icono que es Bárbara Rey. Porque hablamos de una estrella internacional que es o ha sido cantante, actriz de cine y teatro, vedete, domadora de elefantes, musa del destape y una las mujeres más deseadas durante la Transición; bueno, y, ahora, escritora. Y la apuesta de Plaza & Janés es fuerte: las memorias de la murciana salen con una tirada inicial de 30.000 ejemplares.

Entre risas y lágrimas

Rey acudió a la cita vestida de blanco, e hizo gala de su oficio. Unas veces cómica y otras con lágrimas en los ojos –pero siempre seductora–, la totanera rememoró su historia ante los medios: desde que salió de joven de su pueblo con ocho mil pesetas en busca del éxito y la felicidad hasta ayer mismo. «He dormido más en sofás de portales de edificios que en palacio; en palacio he estado de paso», señaló la vedete, en una frase que resumen la esencia de Yo, Bárbara.

También reconoce en sus memorias que ha buscado la felicidad en los hombres, en el trabajo, en sus hijos y hasta en la ruleta de los casinos. Así, su vida ha estado marcada por el amor, el dolor, las pasiones y la traición, y ha vivido en la carpa de un circo ambulante, en el chalet en una de las urbanizaciones de lujo de Madrid y, efectivamente, entre lo muros de palacio.

«Aburrida» del rey

Madre de dos hijos, Ángel y Sofía, la artista contó que preparando el libro ha llorado recordando muchas de las situaciones de su vida, entre ellas cuando decidió grabar su relación junto al rey emérito. «Mi situación personal y mal influenciada me llevó a hacerlo, pero en mi fuero interno no lo hubiera hecho», aseguró. Aún así, aseguró que desde que tenía 27 años ha estado recibiendo llamadas de Juan Carlos, y ha tenido muchos mensajes en el contestador: «En ellos me contaba cosas delicadas, pero siempre los borre, le tenía respeto».

En este sentido, Rey reconoció que sí, que le pidió dinero a Juan Carlos I, pero «no he recibido 600 millones», dijo, al paso de los rumores. «No vivo del dinero de los españoles, vivo de mi trabajo y pago a Hacienda», añadió la totanera. «Y la relación con el emérito se terminó porque el quiso quitarse los problemas de encima», apuntó la autora de estas memorias, quien aseguró estar «aburrida de este hombre».

Otros hombres

Pero en sus memorias hay mucho más. Hay momentos de luces y sombras que hablan del éxito, de los malos tratos, de las adicciones y, por supuesto, de su terrible matrimonio con Ángel Cristo. «Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza. Cuando terminó me levanté tambaleándome al baño (...) oí el sonido del seguro de la pistola y una bala impactó en la cómoda que tenía detrás de mí», cuenta en Yo, Bárbara.

La vedete además hace en este libro un repaso por los hombres que, de una forma u otra, han formado parte de su vida, como el futbolista Carles Rexach, Alain Delon, Paquirri o Christian, un chileno que en un solo mes le marcó en el amor.