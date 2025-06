Paquito D'Rivera, Stacey Kent y el joven Tigran Hamasyan se apuntan al Cartagena Jazz Festival

Según lo prometido hace unos días -con motivo de la presentación del cartel de esta edición, obra de Eduardo Balanza-, el Cartagena Jazz Festival ha desvelado este martes su programación musical principal; es decir, la de la Sala A del Auditorio El Batel. Lo ha hecho después de anunciar a principios de mayo al que es, sin duda, uno de sus 'cabezas de cartel', Gustavo Santaolalla, pero también con la confianza que le da el contar con alguna novedad muy destacada, caso de Tigran Hamasyan; esperados regresos, como los de Paquito D'Rivera y Stacey Kent, e incluso un sentido homenaje -con invitados de excepción- a una leyenda como Paco de Lucía.

De hecho, la cuadragésimo cuarta edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y que cuenta con La Opinión como medio oficial, comenzará con un espectáculo dedicado al maestro gaditano que reunirá en la ciudad portuaria a Josemi Carmona, Antonio Sánchez y Juan Habichuela Nieto a la guitarra; músicos que estarán acompañados por un all star del flamenco-jazz formado por Chano Domínguez al piano; Duquende al cante; Antonio Lizana al saxo; Renier Elizalde, 'El Negron', al contrabajo, e Israel Suarez, 'Piraña', al cajón. Y, como colofón, Farru al baile.

El espectáculo en cuestión se titula Paco de Lucía Legacy, y pretende rendir homenaje a este genio universal desde una mirada contemporánea, mediante la fusión del flamenco con el jazz y, también, con las músicas del mundo, "reflejando la visión innovadora y abierta que siempre caracterizó al maestro", apuntan desde el festival, que destaca que todos los artistas que subirán al escenario compartieron tablas y vivencias con el homenajea. En concreto, la cita es el 31 de octubre y las entradas están a la venta en la taquilla del auditorio y a través de la web oficial, www.jazz.cartagena.es.

El cartel con los conciertos de El Batel. / L. O.

Más conciertos

Ya esta primera sesión demuestra la voluntad del festival por ir más allá, por explorar nuevos territorios dentro de la 'filosofía jazz'. Porque a nadie se le ocurriría catalogar a Morgan como tal, pero es evidente que en el panorama musical contemporáneo pocas bandas han sabido conjugar con tanta naturalidad la emoción visceral con una arquitectura sonora tan cuidada. Y por eso vuelven a este festival y lo hacen con un nuevo trabajo discográfico, Hotel Morgan (2025), donde se unen el soul, el rock alternativo y una sensibilidad compositiva profundamente humanista. "Su música apela a la honestidad, la belleza y la búsqueda de una expresión auténtica", señalan sus benefactores, que les traerán a nuevo a Cartagena el sábado 1 de noviembre.

Y un día después, el 2 de noviembre, será el turno de Kandace Springs. La norteamericana cuenta con una de las voces más personales del jazz contemporáneo, con un estilo que fusiona soul clásico y R&B moderno. Discípula de Nina Simone, destaca por su identidad sonora única, sutil y emocionalmente intensa. Su música une tradición e innovación con lirismo y profundidad interpretativa. "Más que cantar, Springs transforma cada canción en una experiencia íntima y reveladora", adelantan desde el festival. Una auténtica joya para cerrar el primer fin de semana de esta edición.

Aunque si hay un 'trío' que brilla con especial fuerza en este cartel es el que forman Paquito D'Rivera (viernes 7), Gustavo Santaolalla (sábado 8) y Tigran Hamasyan (domingo 9). El primero, que regresa, es una de las grandes figuras del jazz latino, con una de las trayectorias más deslumbrantes y versátiles del panorama musical global. Clarinetista y saxofonista virtuoso, compositor inclasificable y narrador sonoro incansable, el cubano ha sabido derribar fronteras entre géneros, fusionando con maestría el jazz, la música clásica, el bebop y las tradiciones afrocubanas. "Su música no solo deslumbra por el dominio técnico, sino por una inteligencia musical que dialoga con la historia y con el presente desde la libertad creativa".

Por otro lado está Santaolalla, que ha alcanzado cotas de popularidad hasta ahora inexploradas para él como autor de la banda sonora del videojuego -y de su posterior adaptación televisiva- The last of us. No obstante, el compositor y productor argentino, ganador de dos premios Oscar, es una figura clave en la música latinoamericana contemporánea, al estar detrás del éxito de artistas y bandas como Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Café Tacvba, Divididos, Fobia, Molotov, Bersuit Vergarabat, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Árbol y Puya, entre otros. No obstante, a Cartagena viene a presentar Ronroco (1998), un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y que cumplió 25 años en 2023. Se trata de una obra íntima y trascendente que fusiona raíces andinas con sensibilidad universal.

Y en cuanto a Hamasyan, hablamos de uno de los músicos más singulares y deslumbrantes de la escena internacional. El músico armenio destaca por su capacidad para fusionar el jazz contemporáneo con la tradición musical de su país, el rock progresivo, la electrónica y la improvisación más libre. Ganador de la prestigiosa Thelonious Monk International Jazz Piano Competition, su trayectoria lo ha llevado a actuar en los mejores escenarios del mundo, desde Montreux a Nueva York, siempre con un estilo propio e hipnótico.

Último fin de semana

La última semana del Cartagena Jazz Festival comenzará el viernes 14 de noviembre con "una de las propuestas más audaces y estimulantes del panorama pianístico contemporáneo", esto es: el encuentro sobre las tablas de El Batel de Dorantes y Moisés P. Sánchez. Dos universos creativos singulares, profundamente arraigados en tradiciones distintas -el flamenco y el jazz-, se cruzarán en Cartagena para dialogar desde la libertad, la escucha y el riesgo artístico. Otro concierto para tener muy en cuenta...

Y el sábado 15 es el día elegido para el retorno de la cantante estadounidense Stacey Kent, una de las grandes voces del jazz contemporáneo. Con su característica elegancia y sensibilidad interpretativa, vuelve a Cartagena avalada por sus más de dos millones de discos vendidos, reconocimientos con una nominación al Grammy y una audiencia global fiel. Además, presentará en primicia temas de su próximo disco, A time for love, que verá la luz en otoño, por lo que se trata de una cita imperdible para sus fans.

Pero, como todo lo bueno se acaba, el festival será clausurado el domingo 16 de noviembre por Cécile McLorin Salvant. La norteamericana es sin lugar a duda, una de las voces más fascinantes e inclasificables del jazz moderno. Ganadora de múltiples premios Grammy y heredera espiritual de figuras como Billie Holiday, Sarah Vaughan y Abbey Lincoln, ha llevado el género más allá de sus límites tradicionales, dotándolo de una profundidad teatral, una carga intelectual y una expresividad escénica que la sitúan en una liga propia. Para cerrar por todo lo alto esta cuadragésimo cuarta edición.

De todas formas, esto no es todo. Tal y como ha señalado el director del evento, Eugenio González, todavía queda por anunciar una programación paralela que, otros años, ha ofrecido conciertos gratuitos en plazas y alegres matinales en la terraza de El Batel. Sea como sea, y tal y como ya ha quedado patente, "se trata de una programación de calidad que cuenta con reconocidos artistas del panorama nacional e internacional", en palabras del también director general de Cultura del Consistorio. De hecho, cabe recordar que, además de las entradas 'sueltas', se han puesto a la venta doscientos abonos a 125 euros que incluyen el acceso a todas las actuaciones mencionadas; es decir, las que tengas lugar en el interior de El Batel, las del cartel principal de este Cartagena Jazz.