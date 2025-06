Hace un año que Flavio Fernández redondeó este disco «con alma» que a principios de este 2025 comenzó a ver la luz a base de adelantos. En este trabajo cristalizan muchas cosas del paso del joven murciano por la Academia de Operación Triunfo en 2020: ahora está «orgulloso», se deja llevar y apuesta por hacer música en un estudio propio, en casa. Incluso va a terminar la carrera que puso en pausa por aquel trampolín televisivo. Con más confianza que nunca en su propuesta, el pianista y cantante quiere vivir en el presente y, para eso, ha decidido «cuidar cada detalle, cada letra, cada intención».

¿Qué tal, Flavio? No es Lo que más quiero el primer tema que saca este año, pero parece diferente, al menos por cómo se ve: la portada sigue una estética diferente a Punto y aparte y Siento mucho más.

Pues muy contento por cómo esta yendo todo. Hacía mucho tiempo que no sacaba canciones y había un poco de nervios por cómo iría la cosa, pero superfeliz por todo. En cuanto a la portada, simplemente se me iba a hacer repetitiva la estética que estaban cogiendo las portadas y opté por cambiarla y que cada uno de los siguientes singles tenga su propia esencia.

Busco desahogarme en cada canción, descargar la mente y reflejar todo eso para no sobrepensar

¿Se puede decir que es, pues, un escalón más en el camino hacia ese nuevo disco? ¿Cómo va ese proceso?

Sí. Por ahora iremos sacando canción a canción hasta que, a finales de año, se recopilen en un disco. Los temas está compuestos y decididos desde hace por lo menos un año, así que tenía muchas ganas de que empezasen a ver la luz ya.

Será su segundo disco, aunque entre este y Flavio (2021) ha publicado algunos singles. ¿Tenía ganas de volver a trabajar el formato largo? ¿Dónde está más cómodo? ¿Cómo hace uno para encontrarse a nivel artístico?

Sí, tenía muchas de crear un proyecto compacto, redondo, bien trabajado. Tuve que parar durante casi dos años para pensar y descubrir de verdad qué quería hacer Flavio con su faceta artística, qué sonido, que estética…, y, a partir de ahí, crear un disco con alma, que saliese desde dentro. Mucha introspección, mucho ensayo-error, dejarme influenciar por artistas que admiro, sin presiones, dejando que el tiempo simplemente me llevase hacia lo que estaba buscando, y lo he conseguido. Estoy muy orgulloso del cambio que he tomado y la dirección que estoy cogiendo.

Tengo entendido que, tras Operación Triunfo, regresó a Murcia, a casa, al conservatorio donde estudiaba. ¿Buscó volver a poner los pies en la tierra, algo que le anclara? Muchos otros optan por lanzarse a la industria musical en cuanto salen...

Al salir de al Academia me fui a vivir a Madrid e intenté compaginar los estudios en Murcia desde allí, con todo el ajetreo que conlleva la industria musical. Pero llegó un momento en el que mi cabeza no daba para más. Tras terminar Segundo y empezar Tercero del Superior, acabé, con toda la tristeza en el pecho, dejando a un lado la carrera para intentar vivir de aquello que en ese momento me hacía más feliz. Sin embargo, actualmente me veo motivado y con fuerzas para terminar mis estudios; el año que viene los retomo, de hecho.

Le tengo que preguntar, entonces, ¿cómo ve la vida musical por Murcia?

Veremos a ver el año que viene cómo se lleva. Me montaré mi estudio en casa, seguiré produciendo –tanto para mí como para el artista que quiera trabajar conmigo–, componiendo y dándole caña a mi proyecto a la vez que termino la carrera. Pero gracias a Murcia por todo el hincapié que pone en fomentar y apoyar toda la cultura musical, porque cada vez salen más artistazos y artistazas de esta tierra.

Hablábamos del conservatorio y de esas raíces, y volviendo a los adelantos, en estas canciones no ha querido abandonar ese piano suyo; la producción de pop urbano no es a costa de su firma. ¿Ha sido fácil encontrarle un hueco, llegar a un sonido moderno en el que tengan cabida esas teclas tan clásicas, tan reales?

Desde el primer momento en que empecé a componer el disco sabía que el piano –a la par que mi voz– iba a ser un elemento principal en todo el proyecto. Para mí es como una especie de sello personal que me diferencia y que, ya que es algo que me ha acompañado toda la vida, qué menos que incorporarlo en esta nueva etapa para mí. No podía hacer menos.

Intento no mirar al futuro y vivir el presente, disfrutar de cada cosa que viene y aceptarla, sea buena o mala

En ese sentido, hábleme del proceso de producción de Go&Jo: ¿quiénes son y qué le han aportado a su música?

Son dos productores, Gorka [Dresbaj] y Jordi [Navarro], que apostaron por mí desde el minuto cero y tuvieron claro el rumbo que debía tomar, la dirección que tenía que llevar; de hecho, fue su propuesta la que me hizo reflexionar y me dio claridad para tomar las decisiones que he tomado. Además, grabo también con ellos los vídeos; bueno, en este caso, con Jordi. Le mando propuestas para hacer y siempre esta de acuerdo. Estoy supercontento por este lado porque están saliendo unos audiovisuales muy bonitos.

¿Qué le propuso?

Les lancé la idea de no hacer videoclips como tal, sino hacer algo mas personal, que conectase más con la gente. Y qué mejor –para mí también, como consumidor– que ver a mi artista favorito cantar en directo, y eso es lo que hacemos. Así que no hacemos videoclips, hacemos lives: en cada vídeo de cada canción se canta en directo, a la vez que hacemos versiones acústicas tanto a piano como de guitarra y voz, cuidando tanto el sonido como la imagen. Estoy muy contento por cómo lo está recibiendo la gente. Para esta última, Lo que más quiero, optamos también por hacer un ‘a capela’.

En sus canciones se muestra sensible, reinan las emociones, la nostalgia... ¿Qué heridas hay en estos adelantos, desde dónde están escritos? ¿Cuáles son los temas que motivan este inminente disco?

Este proyecto es algo muy personal, esta escrito 100% desde dentro. Buscaba desahogarme en cada letra, buscaba descargar la mente, reflejarlo en el papel para no sobrepensar. Quería cuidar cada detalle, cada letra, cada intención de cada canción, y no puedo estar más contento con el resultado.

Tiene solo 24 años, pero su carrera musical ya acumula experiencias diversas, así que puede que cuente con una visión muy completa de lo que es esto... ¿Dónde tiene puesta la mirada, sabe qué futuro busca con la música?

Bueno, intento no enfocarme mucho en el futuro y vivir más en el presente, disfrutar de cada cosa que viene y aceptarla, sea buena o mala. Ya hace cinco años que estoy metido en esto y he tenido mis más y mis menos, pero estoy agradecido siempre por todo lo vivido; no cambiaría nada. Seguiré trabajando como hasta ahora y haciendo todo eso que tanto me llena.

Entonces..., más a corto plazo: ¿Qué le pide a esta nueva etapa que acaba de comenzar, a este nuevo disco que está a punto de publicar?

Pido que se valore todo el trabajo que hay detrás. Hoy en día es complicado pararte a disfrutar del proyecto al completo de un artista, pero ojalá que así sea. En fin, simplemente quiero que vaya todo bien, aunque seguiré dando guerra pase lo que pase.