Michelle Torrealba: "Prefiero ser honesta y perder una colaboración, que mentirle a mi comunidad"

¿Quién es Michelle cuando no está frente a un aro de luz ni con una brocha en la mano?

Soy una mujer sencilla, de fe, muy familiar y con los pies en la tierra. Me gusta estar en casa, tomarme mi café tranquila, desconectarme del ruido y pasar tiempo real con los míos. Soy muy introspectiva y siempre estoy trabajando en mi crecimiento personal.

Eres venezolana, has vivido en varios países y ahora estás en Murcia. ¿Qué tiene esta tierra que te ha hecho echar raíces?

Murcia me ofreció una estabilidad que venía buscando desde hace tiempo, y además me permitió crecer profesionalmente. Aquí me siento segura, querida y en equilibrio.

¿Recuerdas cuál fue el vídeo que lo cambió todo? Ese momento en el que dijiste: «Vale, esto se ha hecho viral»?

Claro. Fue uno donde decía mi típico «¡No lo hagas!» hablando sobre cómo colocar las pestañas postizas, era diciembre. Nunca imaginé que tendría tanto impacto. Lo subí sin expectativas y al día siguiente tenía cientos de miles de vistas. Ahí entendí el poder de ser clara y directa.

¿Cuál es ese error de maquillaje que ves una y otra vez y no puedes soportar?

Que empiece ya. No necesitas el mejor equipo ni el maquillaje más caro. Solo necesitas tener algo que enseñar, hablar con verdad y ser constante. No busques copiar, encuentra tu voz.

¿Hay alguna colaboración que te haya hecho llorar de emoción?

Sí, definitivamente. Una de las más emotivas fue con Tarte. Desde que empecé en este camino, soñaba con colaborar con ellos. Recuerdo que cuando emigré por primera vez a República Dominicana, pasé por momentos muy difíciles. Vendía chocolates en la calle para poder vivir. Fue una etapa dura, pero me hizo crecer muchísimo como persona. Un día, durante un Black Friday, vi que Tarte tenía una oferta y trabajé muchísimas horas solo para poder comprarme mi primer corrector de marca. Nunca había tenido un producto original, y para mí eso fue un logro enorme. Años después, ya viviendo en España, una representante de Tarte me escribió para vernos y colaborar… Fue un momento que me hizo llorar. Sentí que todo el esfuerzo, cada paso difícil, había valido la pena.

¿Y alguna marca que te haya decepcionado?

Sí, algunas que predican ciertos valores en redes, pero detrás no tratan bien a los creadores. Es frustrante, pero también me ha enseñado a elegir mejor con quién trabajo y darme mi valor.

¿Te has sentido juzgada alguna vez por tu cuerpo o por mostrarte sin maquillaje?

Muchas veces. Pero decidí que mostrarme real era más importante que complacer a los demás, me han buscado por mi peso, y por mi maquillaje, pero entiendo que la gente habla por lo que llevan dentro de ellos, que un corazón herido siempre va a herir.

¿Qué red social te ha dado más alegrías… y cuál más disgustos?

TikTok me ha dado muchas alegrías por la cantidad de personas que he podido alcanzar. Instagram ha sido mi casa. Pero también es donde más juicios he recibido. Es una mezcla intensa. Pero Instagram fue la primera que me ayudó a tener las puertas abiertas como maquilladora.

¿Sientes presión por tener que estar constantemente superándote en cada vídeo?

Sí, claro que sí. Hay días en los que sientes que todo debe ser mejor que ayer. Pero también aprendí a soltar. Que cada día tiene su afán; no todo puede ser viral, y eso está bien.

¿Cuál ha sido tu vídeo más visto y qué crees que tuvo para conectar tanto?

Uno donde les digo: no hagan esto con sus cejas, el antes y después de una cejas muy marcadas a unas más naturales y definidas y digo lo que mucha gente piensa pero no dice. Fue claro, útil y sincero. Creo que eso conectó.

¿Qué es lo más loco que te han dicho en comentarios? ¿Y lo más bonito?

Lo más loco es recibir comentario de hombres criticando mi cuerpo, ya que suelo hacer vídeos de arréglate conmigo, y lo más bonito, cuando he hecho vídeos maquillándome contando experiencias con Dios y el impacto en los corazones de las personas diciéndome que era justo lo que necesitaban al estar con problemas de autoestima, depresión, ansiedad, etcétera.

Si tuvieras que elegir entre enseñar a maquillar o maquillar tú misma, ¿con qué te quedas?

Me quedo con enseñar. Ver cómo alguien mejora gracias a lo que comparto me llena más que cualquier transformación que yo pueda hacer con mis manos.

¿Qué es eso que nunca veremos en tus vídeos?

Contenido vacío. Si no puedo aportar algo útil, prefiero no subir nada. Uso mucho mi contenido de maquillaje para hablar de lo bonito de la vida, hablo de qué es para mí Dios, hay personas que creen que hablo de religión y no quiero ser una más del montón, hablo de lo que he vivido y experimentado con él, de dónde vengo y dónde me saco.

¿Cómo es un día normal en tu vida? Porque desde fuera parece que no paras…

Me levanto temprano y lo primero que hago es revisar mensajes. Luego comienza todo: creo contenido, edito, grabo, contesto correos, hago pruebas de maquillaje, organizo ideas… Es un no parar, pero lo disfruto muchísimo. Aunque mi día está lleno de actividades, mi labor principal —y la más importante para mí— es ser mamá y esposa. Con el paso de los años he aprendido a valorar cada momento, y he entendido lo afortunada que soy de tener a mis hijos y poder construir un hogar con amor.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido fuera de cámara desde que eres creadora de contenido?

Pasar por momentos personales complicados mientras debía seguir sonriendo en cámara. A veces grababa llorando entre tomas. Pero la comunidad no siempre ve eso. Las redes no esperan por uno…

¿Qué sueño te gustaría cumplir gracias a tu comunidad?

Crear una academia donde pueda enseñar presencialmente a muchas personas, y ser la imagen de una marca; desde pequeña siempre me he visto llegando lejos, y gracias a las redes mi visión se ha expandido cada vez más.

¿Y si mañana se apagan todas las redes sociales? ¿Qué harías con tu vida?

Seguiría maquillando, enseñando, trabajando en el mundo de la belleza desde donde pueda. Lo digital es un medio, pero mi pasión es real y va más allá de una pantalla.