Myke Towers, reguetón, trap y energía para inaugurar el Espacio Norte

La superestrella portorriqueña Myke Towers (Michael Anthony Torres) ha conquistado a fans en todo el mundo, y ahora viene a Murcia como parte de su gira europea de 2025. Este concierto promete ser una de las citas musicales más importantes del calendario en Murcia, reuniendo a miles de fans de la música urbana en un espectáculo lleno de reguetón, trap, energía y éxitos globales.

Myke Towers, erigido en ídolo de la música urbana latina, fue el artista más escuchado en Spotify en España en 2024. El cantante y rapero, nominado cuatro veces al Latin Grammy, se ha convertido en uno de los mejores letristas de Puerto Rico, fusionando la narración callejera y los mejores temas pop en una carrera repleta de himnos en las listas de éxitos. Junto con Álvaro Díaz y Fuete Billete fue uno de los pioneros del trap latino, surgido en 201,. Éxitos masivos como La Curiosidad y Bandido le valieron el apodo de Young King.

El Final del Principio (2016) fue la primera mixtape de Towers, un disco maduro de letras autobiográficas y ritmos 'boom-bap' que invocaban al rap clásico. En 2019 colaboró con Farruko en el exitoso sencillo Si Se Da, y también en el remix viral de La Playa (2020), que contó con un verso de Maluma. El LP Easy Money Baby (2020) amplió aún más su paleta sónica, con reggaetón, dancehall y funk en éxitos como Diosa y Girl. Ese mismo año, colaboraciones con Bad Bunny, Nicky Jam, Camila Cabello, Becky G y Anitta lo situaron en el reggaetón mainstream, aunque él añoraba sus raíces raperas. Lyke Mike (2021) venía cargado de versos introspectivos y potentes ritmos de trap y drill. Mírenme Ahora o Pin Pin lo mostraban en la cima de su talento, fiel a su visión artística y a sus complejas narrativas sin depender de coros de pop pegadizos. Ha publicado seis álbumes en cinco años, y en mayo lanzó Baja California, tema creado para F1 La Película; que con beats intensos y letras potentes captura la adrenalina, velocidad y lujo de la Fórmula 1.

Dentro del Europa Tour, el repertorio no ha variado mucho: Lala (1.200 millones de reproducciones en Spotify), Girl Almas gemelas, Se te nota, Ella no es tuya (grabada con Rochy RD y la argentina Nicki Nicole), Diosa, Adivino, Playa del Inglés (Quevedo), La forma en que me miras (Super Yei), La jeepeta (Nío García), Fiel (de Wisin, 50% del dúo que completa Yandel),Los Ángeles, Otra noche, Piensan, La curiosidad ( Jay Wheeler), Bandido, Degeneré, La falda..., y por supuesto,La curiosidad.

Formado en las calles y consolidado en los estudios de grabación, Myke Towers ha pasado de talento emergente a referencia global del género, en la misma liga que Bad Bunny, Anuel AA o Rauw Alejandro. Ha sabido conectar con una audiencia que lo sigue en plataformas digitales, lo escucha en discotecas y ahora lo espera en los escenarios. Sus letras, que combinan amor, deseo y calle, y una producción impecable, lo han alzado a la cima del género urbano.

Viernes 6 de junio. Espacio Norte, Murcia. 22.00 h. Desde 39 euros

