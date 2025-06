Antoñito Molina, la energía del Sur invade el Auditorio Regional

El joven cantautor Antoñito Molina (Rota, 1988) es amante del Carnaval, de la Semana Santa, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de su tierra. Le avalan reconocimientos como Urta de Oro 2023, Nuevo Artista Dial 2020 o Bandera de Andalucía 2024. Se dio a conocer en 2006 con el dúo El Tren de los Sueños, del que formó parte 12 años hasta que emprendió carrera en solitario.

Debuta con el álbum Déjame que te cuente (2017), compuesto íntegramente por él mismo. Yo soy pa ti fue el primer single, que supera 5 millones de visualizaciones en Youtube. A su sencillo Ya no me muero por nadie (2020), se sumaron Dicen que el mundo se acaba y Me estoy volviendo loco, con millones de reproducciones. Su segundo álbum, La ley de mi naturaleza (2022), incluía dos temas inéditos y varios singles publicados con gran acogida durante los dos últimos años (Y te voy a querer, Supongo...). Con la gira El club de los soñadores (2023) pasó por Murcia Río, y por el Auditorio Víctor Villegas tras el rotundo éxito de A la aventura, con sold out en numerosas ciudades.

Antoñito Molina regresa con nueva gira, Me Prometo, nueva etapa en la que su directo, con un estilo entre el pop aflamencado y la canción de autor, cobra aún más fuerza, mezclando lo íntimo con la celebración colectiva y un repertorio lleno de himnos sobre historias de vida y sentimientos que interpelan a miles de personas de todas las edades. Con casi 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, donde es artista top 200, sigue creciendo y consolidándose como nueva y carismática estrella de la música en español.

Viernes 7 de junio, Auditorio Víctor Villegas, Murcia. 21.30 h. Desde 30 €

