A Mares: "Te estoy cantando algo de forma supervulnerable, pero voy a acabar gritando entre guitarras distorsionadas"

Empezar a tocar más con la eléctrica –en vez de con la acústica– le cambió la perspectiva, le hizo ampliar sus horizontes. Por eso Patricia Zamora, ‘A Mares’, ya no es (solo) aquella delicada cantautora que enamoró en el CreaMurcia hace unos años. Ahora su empeño es encontrar el equilibro entre fragilidad y fuerza, al estilo Phoebe Bridgers, y lo cierto es que su próximo trabajo la muestra especialmente habilidosa moviéndose en esa extraña frontera. Para escucharlo en plataformas –nos adelanta que será homónimo– habrá que esperar, seguramente, al próximo otoño, pero mañana lanza el primer adelanto, Estación del Norte, y hoy ofrece un showcase en el Palacio Almudí con el que algunos privilegiados podrán profundizar algo más en este esperado primer trabajo de la murciana.

¿Cómo está, Patricia? ¿Nerviosa ante el estreno de Estación del Norte?

¡Muy bien! Con muchas ganas de que salga ya la canción y de que la gente por fin pueda escucharla.

Celebra su lanzamiento este jueves con un showcase en el Almudí. Me parece un sitio ideal para presentar (o avanzar) este EP; un espacio que enmarca muy bien estas canciones. No sé si usted también lo ve así...

Totalmente de acuerdo. Creo que casa muy bien con el proyecto y por eso escogí ese sitio para hacer esta pequeña presentación. Además, utilizar salas de exposiciones y museos para enseñar tu música me parece algo muy especial; al final, para mí todas las ramas del arte están conectadas entre sí.

De hecho, además de artista musical es tatuadora: ¿son facetas que se retroalimentan o cada una lleva caminos independientes?

Son facetas que se retroalimentan, totalmente. Para mí siempre ha sido muy natural nutrirme de diferentes disciplinas. También porque para mí la música no es solo el sonido; creo que construir un universo visual propio en torno a las canciones es algo muy interesante y enriquecedor. En este sentido, me suelo inspirar mucho en artistas que también cuidan y tienen en cuenta su imagen estética, como Florence + The Machine. Así que, definitivamente, sí: dibujar y tener esa inquietud por la ilustración y el tatuaje me ayuda mucho a crear la identidad de A Mares.

Volviendo a la presentación: ha dicho en redes que, esta vez, se presentará sola, únicamente con su guitarra, y desenchufada. ¿Cómo se adaptan estas canciones al acústico?

Sí. Me apetecía mucho hacer este evento lo más íntimo y cercano posible, ya que en el EP se podrán escuchar las canciones en un formato mucho más potente y con más elementos. Pero, respondiendo a tu pregunta, adaptarlas al acústico no ha sido un problema; al contrario. Al fin y al cabo, nacieron así, con solo guitarra y voz.

Se lo preguntaba porque, pese a que le hemos visto muchas veces así, sola sobre el escenario, si por algo brillan estas canciones es porque se hacen grandes desde la intimidad. Y esto es así, en parte –porque también está ahí la fuerza de su autora–, gracias a la instrumentación; incluso diría que hay momentos de este EP que destacan por lo épico. ¿Cómo ha trabajado musicalmente este proyecto?

Para mí era muy importante desde el primer momento alcanzar un equilibrio entre fuerza y fragilidad, tanto a nivel lírico como en la producción. También tuve claro desde el primer momento que este primer EP quería que fuera en formato banda: al estar tanto tiempo tocando sola, tenía muchas ganas de ver las canciones más armadas y darles más intensidad, pero sin perder esa parte íntima que las caracteriza. Mi productor, Tono Hurtado, entendió perfectamente mi visión y me ayudó mucho a darles la forma que yo tenía en la cabeza todo este tiempo.

Se nota un trabajo casi de artesanía a la hora de construir la atmósfera de las canciones, y las guitarras (eléctricas) son fundamentales en su propuesta.

Sí. La verdad es que cuando empecé a tocar más con la eléctrica cambió bastante mi concepción de la propuesta y de lo que quería hacer; me permitió jugar mucho más con el sonido y con mi forma de tocar. Y grabar yo todas las guitarras del EP supuso un reto, pero a la vez me curtió mucho.

En este sentido, cita abiertamente como referencias a Phoebe Bridgers, St. Vincent...

Cuando escuché por primera vez I know the end, de Phoebe, me voló la cabeza, y quise tirar por ese estilo de: "Te estoy cantando algo de forma supervulnerable, pero luego te voy a acabar gritando con unas cuantas guitarras distorsionadas". Pero lo que más me está inspirando ahora mismo es buscar un sonido para la eléctrica más propio y mejorar en la técnica para poder permitirme experimentar más.

Al hilo de esto que hablamos: ¿Cómo ha cambiado (musicalmente) la artista que vimos en el CreaMurcia? ¿Le sigue ajustando bien la etiqueta de ‘cantautora’ o A Mares es ahora otra cosa?

Cantautora voy a ser siempre. Además, creo que no hay necesidad de huir de ese término, ya que soy yo la que compone todo y así seguirá siendo. Sí que es cierto que, con el paso de los años, me he alejado un poco de eso que comúnmente entendemos como ‘cantautora’, pero creo que también eso me ha venido muy bien para crecer como músico y probar cosas distintas. Al final, para mí ese es el objetivo: nunca parar de aprender y estar siempre abierta al cambio.

Lo que no parece haber cambiado es su manera de afrontar las letras, que parten (me da la sensación) de lo personal, de sus propias experiencias vitales. ¿Es difícil abrirse así o uno se acaba acostumbrando a la ‘exposición’?

Pues lo cierto es que para mí nunca ha supuesto un problema abrirme en las canciones y contar lo que me va pasando; además, creo que eso ayuda a que la gente se sienta identificada y pueda conectar más contigo. De hecho, conforme van pasando los años, me vuelvo más honesta con lo que escribo. Y directa: a veces no hace falta esconder tanto el mensaje con metáforas y alegorías. No sé, estoy en un punto en el que me apetece ser más sincera y directa.

Esta pequeña ‘transformación’ le ha llevado un tiempo. Es más, creo que tenía pensado sacar este EP mucho antes... ¿Qué ha pasado?

Sí, este EP lo grabé en febrero del año pasado y es ahora cuando va a empezar a salir todo. De hecho, hay canciones que tienen hasta seis años, como Estación del Norte [Ríe]. Empecé a trabajar aquí en Murcia, me mudé de nuevo, y como hubo tantos cambios repentinos en mi vida, necesité un tiempo para adaptarme y ponerlo todo en orden. Pero nunca he tenido prisa por sacar material ni creo que vaya a tenerla en el futuro; me gusta tomarme mi tiempo para tratar las canciones y el proyecto con cariño.

En cualquier caso, parece que la espera ha merecido la pena a todos los niveles; incluso en los últimos meses se ha estado haciendo un hueco en la escena murciana con diversas actuaciones. ¿Qué tal la respuesta a A Mares?

La verdad es que estoy muy contenta con cómo se está recibiendo la propuesta desde que volví a Murcia. Nunca me imaginé que llevando tan poco tiempo aquí me saldrían tantas oportunidades, así que estoy muy agradecida a todos los que me han apoyado y lo siguen haciendo.

También ha llamado la atención de Claudia Orellana, a la que advirtió de su talento nada menos que Al Dual. ¿Qué le une a él?

Pues fue una cosa muy fortuita. Se pasó por el estudio de tatuaje donde trabajo y justo en ese momento le estaba enseñando las canciones a mi jefe, Paco Cachadas. Le gustó mucho el proyecto y me dijo que me podría poner en contacto con Claudia, así que le estoy eternamente agradecida por ello.

¿Y cómo valora el fichaje por Son Buenos?

Estar con Son Buenos supone un respaldo increíble para el proyecto, y más llevando tan poco tiempo en la industria musical. Tengo muchas ganas de esta nueva etapa con ellos y de ver lo que podemos hacer juntos.

Por lo pronto, el 10 de julio tendremos de nuevo la oportunidad de disfrutar de A Mares, pero, esta vez, con banda y como telonera de uno de los grupos revelación de la temporada, Ultraligera. ¡Y nada menos que en Murcia Río! ¿Cómo afronta ese concierto?

Tengo muchísimas ganas de ese concierto, la verdad. Tocaré en formato trío junto a mis músicos, Chechu Díez y Jaime Cano, y vamos a hacer algo muy similar a lo que ya hicimos en la Sala de Catas de Estrella de Levante. Para nosotros supone una buenísima oportunidad de dar a conocer el proyecto ante un público más amplio de lo habitual, así que espero que la gente lo disfrute mucho.

Para entonces... ¿tendremos ya el EP completo en plataformas? ¿Tiene ya nombre?

Pues creo que para escuchar el EP completo todavía queda un poco, pero ya puedo adelantar que en septiembre saldrá el segundo single. Y en cuanto al nombre... es homónimo, así que se va a llamar A Mares (no me he complicado mucho) [Risas]. Pero tengo ganas de mostrar la portada, que creo que representa mucho el proyecto y las canciones.