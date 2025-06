Rozalén y Álvaro de Luna encabezan un Hermosa Fest más guitarrero

La próxima semana –el jueves 12 de junio, para ser exactos– tendrá lugar la presentación oficial del Hermosa Fest, de su próxima edición. La rueda de prensa tendrá lugar en el Espacio Alviento, en Cartagena, pero el festival se celebrará en La Manga entre los días 10 y 11 de octubre. El Trips Summer Club volverá a ofrecer a los aficionados un enclave único frente al mar en el que disfrutar de dos jornadas de música y un total de doce artistas y bandas con los que celebrar la diversidad y –desde el punto de vista turístico– la desestacinalización.

Además, todo apunta a que la acogida del público volverá a ser más que reseñable. Para empezar, porque así lleva ocurriendo desde que este festival naciera en 2022, pero también porque, pese a no haberse presentado aún oficialmente, los abonos –actualmente al precio de 55 euros en la ticketera entradas.com– no están lejos de agotarse. Aunque, sobre todo, lo que augura el éxito del Hermosa un año más es su cartel, encabezado nada menos que por Rozalén, madrina de esta edición desde que se anunciara su presencia el pasado otoño.

La albaceteña, eternamente ligada a la Región –y, en especial, a la capital del Segura, donde estudió y comenzó su carrera musical– ofrecerá en La Manga el que podría ser su único concierto en nuestra comunidad este año. Al menos de momento, la de Letur solo tiene estas fechas –las del 10 y 11 de octubre– en su agenda de conciertos murcianos, sin contar su visita al Romea apenas una semana después –días 17 y 18– con el musical Chavela.

Pero Rozalén no es el único reclamo del Hermosa; de hecho, a falta del reparto por días, el cartel ya está completo. Así, por La Manga también pasará Álvaro de Luna, uno de los artistas del momento y, según algunos, el «chico malo» del rock español. El sevillano, que afronta este año su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid –el antiguo WiZink– ha estado girando por Latinoamérica y ha ofrecido conciertos en Italia y Portugal, además de en nuestro país, donde agota entradas.

En el Trips Summer Club también actuará Ojete Calor, un viejo reclamo de los fijos del festival y un dúo –el formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez– que garantiza risas y fiesta bajo la etiqueta de ‘subnopop’. Y mención aparte merecen La Casa Azul, la banda de Guille Milkyway, fija en los carteles del Hermosa Fest y adalides de la electrónica indie y de La revolución sexual.

Pero en esta edición también habrá sitio para las guitarras; de hecho, casi más que para los sintes. Y es que a Álvaro de Luna hay que sumar a los valencianos Los Zigarros, quizá los grandes referentes del rock and roll clásico en nuestro país. Además, por La Manga pasarán también Niña Polaca –un grupo de clave ascendente– y Travis Birds, una de las artistas con más personalidad del panorama español. Y Repion, el grupo de grunge pop de las hermanas Marina y Teresa Iñesta, que regresó en 2023 con un disco homónimo que fue de los mejores de aquel año: concierto más que recomendable.

Completan el cartel el murciano Malva, que sigue presentando su disco Contenido sensible (2024), y tres propuestas de cabina: Second DJ’s, Vinila von Bismark y La Nenu, que garantizarán que la música no deje de sonar en ningún momento.