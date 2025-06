"Las obsesiones son muy recurrentes en el ser humano y funcionan muy bien en la comedia"

El joven cineasta pachequero Carlos Ballesteros se encuentra trabajando en un proyecto que apunta a ser un antes y un después en su trayectoria. Se trata de Operación Número 13, un cortometraje que, si todo sale como él espera, comenzará a grabarse el próximo mes de septiembre en la finca de Lo Tropel, cerca de Los Alcázares. Y con dos actores de primer nivel: Fernando Cayo y Álex O’Dogherty. Para que esto ocurra ha lanzado junto a su coproductor, Antolín Muñoz, una campaña de micromecenazgo que va por buen camino pero a la que todavía le falta un último empujón. En esta entrevista nos cuenta todos los detalles.

¿Cómo se lleva usted con el número 13?

Algunos mantienen la idea de que el 13 es el número de la mala suerte, mientras que ahora también se puede leer en internet que es todo lo contrario. Yo creo que al final son simplemente creencias –totalmente respetables–, y en este caso concreto nos sirven de punto de partida para contar esta historia.

Pero... ¿es particularmente supersticioso? ¿Cree en la suerte, el karma o en algo por el estilo?

Es curioso, pero creo que últimamente me estoy haciendo un poco más supersticioso de lo normal. No sé si existe el karma o la suerte, pero sí es verdad que muchas veces intento, aunque me cueste, ser lo más discreto posible –luego soy un bocazas– porque me da mucho miedo que las cosas puedan caer por su propio peso. Quizás la obsesión de nuestro protagonista podría ser una especie de proyección de mis miedos... Igual estoy siendo un poco pedante, pero directa o indirectamente creo que así es.

Se lo preguntaba precisamenete porque en Operación Número 13 explora el reverso tenebroso de lo... esotérico, por decirlo de alguna manera; o la debilidad de quienes se entregan casi a ciegas a ciertas creencias o fobias (como es el caso). ¿Cómo surge esta historia?

Ya en el año 2017 dirigí un cortometraje que podría decirse que es la antesala de este. Y no es que este sea una especie de remake, pero es cierto que aquel fue un proyecto, digamos, amateur, pero hecho con una idea que, creo, estaba todavía por explotar. Así que hace un tiempo decidí que era el momento, respetando tan solo la premisa inicial –y contando con dos actores de nivel como Fernando y Álex–, de retomar esa idea. Considero que las obsesiones son muy recurrentes en el ser humano, y también que funcionan muy bien dentro de la ficción y, sobre todo, en la comedia.

¿Qué me puede contar de Pepe y Jandro, de sus protagonistas? Que tampoco quiero desvelar más de la cuenta...

Pepe (Cayo) sufre triscaidecafobia, miedo al número 13 y a la mala suerte, por lo que decide contratar a Jandro (O’Dogherty), un pitoniso extravagante, para que elimine la mala suerte de su casa.

¿Y de Fernando (Cayo) y Álex (O’Dogherty)?

Desde que empecé a escribir tuve claro que este cortometraje tenía que contar con un elenco conformado por actores profesionales y consolidados en la industria audiovisual, como ellos. Ambos son actores muy versátiles y juntos van a dar vida a una comedia basada en el contraste entre personajes y comportamientos. Ya sabemos que la comedia es oposición y creo que he escogido a dos grandes actores para este duelo interpretativo.

Vaya lujo contar con ellos, ¿no? Hablamos de dos rostros muy reconocidos de la televisión y el cine español... ¿Cómo ha conseguido que se sumen al proyecto?

Efectivamente. De hecho, todavía no me lo creo. Se ha tenido que hacer un trabajo importante de preparación de la propuesta –no solo con el guion, sino también con un dossier que mostrara las intenciones del proyecto–, pero el esfuerzo ha merecido la pena porque, una vez que leyeron lo que se preparó para ellos, decidieron sumarse a este proyecto.

El objetivo es grabar el próximo mes de septiembre en la finca de Lo Tropel, cerca de Los Alcázares. Cada vez son más los realizadores que apuestan por la Región o, específicamente, por rodar en casa. ¿Por qué? ¿Qué tiene en concreto esta ubicación (Lo Tropel)?

Yo es que soy de Dolores de Pacheco, localidad a la que pertenece Lo Tropel, una finca que alberga la gran casa rural de color morado que nos venía genial, igual que sus alrededores, que van a servir también de escenario para nuestros protagonistas. Además, es una localización donde ya hemos trabajado anteriormente y donde nos sentimos muy cómodos. Y que..., bueno, rodar en casa es súmamente satisfactorio, puesto que uno siente el cariño y el apoyo de la gente enseguida. Muchos vecinos ya han aportado su granito de arena, tanto en el crowdfunding como a través de la prestación de servicios. Esto en Madrid sería muy difícil de conseguir. También hay que señalar que contamos con el apoyo de los ayuntamientos de dos municipios, Los Alcázares y Torre Pacheco, y algunas empresas locales.

Efectivamente, para que este proyecto pueda llegar a buen puerto se ha lanzado una campaña de crowdfunding que, me comentaba, va por buen camino. ¿Cómo puede la gente colaborar?

Eso es. Necesitamos alcanzar la cifra de 5.000 euros y tenemos hasta el 4 de junio, por lo que invitamos a los lectores a que le echen un vistado a la propuesta de Operación Número 13 en platinocrowdfunding.com, donde se puede ver cuánto dinero llevamos recaudado, los días que quedan y los distintos tipos de mecenazgo con sus correspondientes recompensas. Y aunque se trata de un todo o nada, porque si no se consigue el mínimo en tiempo se devolvería el dinero, en dos semanas hemos superado el 50% del objetivo.

¿Confía entonces en sacar adelante este proyecto? ¿Qué supondría para usted como director?

Cada vez lo veo más real, sí. Para mí sería una forma de profesionalizar aún más mi trabajo, además de que sirva como demostración de lo que mi equipo y yo somos capaces de hacer. Además, en lo personal, es todo un reto trabajar con estos actores y, dado que son una historia y un texto muy dinámicos, me enfrento a muchos planos y movimientos de cámara, con lo que va a ser un rodaje interesante. Bueno, y también me enfrento a una dificultad inherente al género como es dominar los tempos de la comedia.

¿En qué otros cineastas se fija? ¿Quién le inspira? Para Operación Número 13 creo que ha cogido mucho de la mirada de Javier Fesser...

Veo todo tipo de cine. Dentro del cine español me encantan Álex De La Iglesia, Sorogoyen, Pablo Berger, y en este caso, me he decantado más por Fesser como referente, sí. La comedia visual británica, como, por ejemplo, el cine de Edgar Wright, también me sirve de inspiración para este cortometraje.

¿Y no piensa en el largo? Es verdad que este va a ser su primer cortometraje profesional, pero cuenta con un elenco de primer nivel y..., bueno, supongo que es ambicioso.

Cada vez lo soy más. Y le he dado bastantes vueltas, sí. ¡Ojalá poder trabajar en un proyecto de largometraje que partiese de una idea como esta! Podría mantener este elenco e incluso crear muchos otros personajes. Pero primero me gustaría centrarme en culminar este proyecto.

No obstante, creo que tiene alguna que otra cosa en danza...

He escrito varios proyectos de ficción como largometrajes y series de ficción. Actualmente acabo de concluir la fase de desarrollo de una película con dos compañeros guionistas: Federico Pérez y Sebastián Reyes-Turner. Será producida por Creta Producciones y dirigida de la mano de Irene Garcés. n