Un cortometraje lorquino gana el Festival Internacional de Torrelavega

El realizador lorquino Jesús Martínez, más conocido como ‘Nota’, continúa recibiendo premios en el campo del cortometraje. El último le llegó este fin de semana en el marco de la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Torrelavega, ‘Torre en Corto’, cuyo jurado le concedió el Primer Premio del certamen por su último trabajo, titulado La Mort.

La cinta, que lleva por lema ‘Cuando morirse es una forma de vida’, muestra a una madre y a su hija y sus esfuerzos por lidiar con la imagen de la muerte en su día a día, con humor, sarcasmo y con todo lo que implican las relaciones maternofiliales. El cortometraje, con tintes surrealistas, fue rodado en la primavera del pasado año sobre un guion de Santiago Pajares y ya ha triunfado en otros festivales como, por ejemplo, la Semana del Cine Español de Carabanchel, el certamen más antiguo de Madrid.

Camino a los Goya

Con este nuevo reconocimiento, el filme consigue además su calificación directa para los Premios Goya, esto es: que el trabajo del lorquino cuenta ya con los requisitos necesarios para presentarse como precandidato y poder ser nominado en su categoría. No obstante, este no fue el único premio para La Mort en Torrelavega, ya que Luisa Gavasa y Pepa Aniorte recibieron, ex aequo, el distintivo a la Mejor Actriz del festival.

Cabe destacar que el Torre en Corto es uno de los festivales de cortometrajes más importantes del panorama nacional. Para empezar, se trata de uno de los mejor dotados del circuito, con una dotación de 5.000 euros al ganador. Pero, además, en lo que respecta a las cifras hay que mencionar que, solo este año, los organizadores han recibido más de 750 obras de todo el mundo.