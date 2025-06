"Cuando rompes con la ignorancia, te queda tu experiencia"

No es fácil –ni común– reconocer la ignoracia propia. Y, sin embargo, Cipriano Torres no duda en admitir que sus primiros viajes a Marruecos, en los años ochenta, los realizó «encogido, alerta, temeroso». «Porque los ‘moros’ te podían matar, robar, engañar, liar o violar», o eso se decía en España entonces. Sin embargo, este ingenioso articulista –lo demostró durante años en las páginas de este periódico– entregó sus miedos a la experiencia, se dejó fascinar por el mundo más diferente de cuantos tenemos cerca a nivel geográfico. Y volvió. Y volvió a volver. Y siguió volviendo a volver. Y más de cuarenta años después, ha publicado en Blanca, de la mano de Ediciones Aldarrax, un libro con las anotaciones de casi cada una de aquellas aventuras, como un diario que le retrata a él y al país vecino, que recoge los cambios sufridos por ambos en estas cuatro décadas. Se llama Viaje interior pasando por Marruecos (2025) y solo unos cuantos privilegiados han podido leerlo, pues la suya es una edición limitada y no venal. Eso sí, mientras prepara su próximo viaje, dice que se encuentra abierto a escuchar ofertas relativas a su lanzamiento en tiendas.

¿Dónde para, Cipriano? Actualmente en Granada, ¿verdad?

Sí, vivo en mi pueblo, en Villanueva Mesía, un pueblo de la vega del Genil muy cerca de Granada, de mi familia, del mar y de Fuentevaqueros, donde nació Federico. En Villanueva escribo muy a gusto, mi pueblo me protege y me estimula.

Pero imagino que tiene a Murcia y la Región todavía muy presente, ¿no? Fueron muchos años por aquí y..., bueno, esta entrevista está motivada por la publicación de un libro editado en Blanca.

Sin duda. La Región de Murcia y, en concreto, Murcia, donde trabajé, amé e hice amistades que son familia, es mi segunda tierra. Luego, cuando Abraham Hurtado llegó a Blanca y puso en marcha el Centro Negra con su equipo –que de forma admirable ahora ha tomado el relevo– descubrí un lugar de una belleza que entendí al instante. Con Blanca tengo una conexión casi telúrica, de una espiritualidad idéntica a la que me conecta con algunos paisajes marroquíes. Y sí, que Viaje interior pasando por Marruecos se haya editado en Blanca es un regalo.

Le voy a preguntar ya por él, por el libro, pero antes quiero ver si es capaz de convencerme de una cosa: hay quien le tiene ‘respeto’ a viajar solo (me incluyo), y más fuera del país. ¿Tenemos que perder ese miedo? ¿Qué tiene de bueno –y de diferente respecto a hacerlo acompañado– el echarse a la aventura con la única compañía de uno mismo?

Llevas toda la razón. Claro que hay que perder ese miedo. Mis primeros viajes a Marruecos, entre la fascinación y el pánico, ni siquiera los hacía solo, sino con agencia, porque los ‘moros’ te podían matar, robar, engañar, liar o violar. Los primeros viajes los recuerdo así, encogido, alerta, temeroso, pero encandilado por lo que veía. Empecé a sentir algo contradictorio. Tenía miedo, pero siempre quería volver. ¿Por qué tenía miedo? Por los prejuicios, por el rechazo a lo desconocido, por mi ignorancia.

De todo eso habla en esta suerte de... ¿diario personal? ¿Podemos referirnos así a este libro?

Claro. Es eso, es un diario de viajes que se inició cuando, vencidos los miedos, la realidad le dio un manotazo al prejuicio. Este libro no se hubiera escrito si no hubiera viajado solo. Por eso es un viaje interior, es un viaje donde descubres aspectos que no te gustan, y te recriminas, te aplaudes, te valoras, te desprecias o te mimas, y conviertes al otro, al marroquí y al país, en el auténtico protagonista. Si viajas acompañado, esto es más difícil. Es entonces cuando descubres que Marruecos tiene que ver más contigo de lo que creías.

Antes de seguir, una pregunta que creo que es importante: ¿qué tiene usted con este país para volver tan recurrentemente? ¿Qué es lo que le atrapa de Marruecos? Porque no todo lo que se cuenta en el libro siempre es bueno o positivo, por más que haya vencido a sus prejuicios.

Tiene que ver con lo anterior. Cuando rompes con la ignorancia, te queda tu experiencia. Yo en Marruecos soy feliz. Su ritmo emocional tiene que ver con el mío. Sus paisajes, geográfico y humano, me atrapan. Perderse, ahora sí, por la medina de Fez, dejarte llevar por sus callejuelas, tomarte un té con yerbabuena, mirar el espectáculo de la vida sin otro afán que eso..., para mí es suficiente.

Supongo que el libro se empieza a concebir, aunque sea inconscientemente, en su primera visita, pero... ¿cuándo se da cuenta de que lo que allí estaba viviendo podía dar para un relato como este? ¿Cuánto tiempo ha estado preparando (activamente) este libro?

Lo escribí durante 2024. La idea de que había libro no empezó a tomar cuerpo hasta el viaje de 2023. Fue un viaje especial. Por primera vez fui sin fecha de vuelta. Marruecos acababa de sufrir un terremoto devastador y yo proyecté un recorrido que casi dio la vuelta al país. Mi cumpleaños se echaba encima y decidí hacerme un regalo editando esos cuadernos como lo que son, un libro de viajes, y hacerlo con Abraham. Al final, cuando él se fue para siempre en Grecia [murió el pasado mes de diciembre en Atenas tras sufrir un accidente cardiovascular], este libro adquirió otra dimensión. Es una mezcla de placer y de profundo dolor y desgarro porque él no lo llegó a ver. De hecho, hay errores de edición que a él no le dio tiempo a corregir y... ahí están, no he querido tocarlos. Además, contar con Ángel Haro, que ha diseñado la portada, solo cierra un círculo casi familiar.

Los capítulos están presentados en orden estrictamente cronológico: arrancan en 1983, con su primer viaje, y finalizan en 2024, tras el último (hasta la fecha), creo que un año antes. Son cuatro décadas de historias en un país que ha cambiado mucho, ¿es ahí donde está el quid de este proyecto? ¿Qué es lo que pretende transmitir al lector?

No hay intencionalidad, en realidad. En todo caso, ojalá el libro sirva para estimular la visita al país vecino. Es un libro de aventuras, muy cervantino, creo que divertido y sin pretensión sociológica. Cuento lo que vivo; o sea, lo que como, los hoteles que habito, mis manías, los viajes en transporte público, mis paseos por las medinas, por los mercados polvorientos de ciudades lejanas, el trato con la gente, la ejemplar y emocionante hospitalidad de quien tiene mucho menos que tú y te ofrece lo poco que tiene, etc.

Pero también refleja ese cambio. ¿Nos hace un avance para los lectores de La Opinión? ¿Cuánto y cómo ha cambiado Marruecos en este tiempo?

Mucho, como yo con respecto al país. Y para bien. He visto construir puertos, autovías, la llegada del tren de alta velocidad, la visibilidad de la mujer en comercios, en la policía, en los bancos o cómo la tecnología 4G ha influido en lugares remotos del país con el acceso a Internet.

Uno de los dibujos de Cipriano Torres, titulado ‘Palestina libre’. / L. O.

Por cierto, ¿qué le pasa con lo ‘exótico’? Lo de negarse a usar esa palabra en relación con Marruecos «ni bajo tortura» ¿con qué tiene que ver? Porque sí reconoce que el suyo es un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados; quizá el más cercano que podemos visitar, de hecho.

Bueno, es una ironía, una maldad. Es el calificativo que usa el turista creyendo que fue tuareg por hacerse una fotito en las dunas, cuando lo suben al dromedario, cuando le plantan el mono en el hombro en la plaza de Jemaá el Fná, en Marraquech, o cuando se pone a bailar al son de la música Gnawa. Vamos, es como cuando a los japoneses los sueltan en las cuevas del Sacromonte. Nada, una broma.

Entonces... volverá a Marruecos, ¿no? Más o menos lo deja caer en el libro.

El libro termina con esta frase: «Aún no me he ido y ya quiero volver a Marruecos».

Por cierto, hablamos de una edición muy limitada, que no saldrá a la venta. Pero está abierto a que alguna otra editorial se interese por el libro, ¿no?

Por supuesto. Se busca editorial. Lo que me llega de la gente que lo ha leído o está leyéndolo me hace pensar que puede interesar a un público más amplio. Elegí a un puñado de personas por cercanía, afecto, por haber formado parte de mi vida en algún momento, o por respetar su criterio como lector o lectora, y ahora me están dando sus opiniones, que espero con mucho interés. Así que sí, se busca editorial. Pero, pase lo que pase, este librito ya me está dando satisfacciones que no esperaba, como la invitación de exponer mis dibujos marroquíes en noviembre en El Pósito, una sala de arquitectura renacentista del siglo XVI en Loja, un bello pueblo del Poniente granadino cerca de Villanueva Mesía.