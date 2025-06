Antonia María Carrión: "El racismo es fundamentalmente masculino, como las guerras"

Me encuentro con Antonia María Carrión López en los jardines de la Casa Rural La Madrina. Acaba de dar el pregón en las Fiestas Galileas de Campo, Música y Flores, ha vuelto al Campo de Cartagena después de un periplo por países africanos y americanos. Estudió Dirección Teatral en la ESAD de Murcia, es socióloga y ha trabajado en proyectos de cooperación en más de una docena de países, siempre comprometida en colectivos, en la igualdad de la mujer y en la promoción y protección de las diversas culturas. Fruto de una familia modélica dedicada a la agricultura, la ganadería, la hospedería rural, la fabricación de quesos artesanos de cabra y, al mismo tiempo, volcada en el compromiso por la cultura del entorno –desde colectivos festeros, grupos teatrales, asociaciones vecinales, sindicales, ampas, organizaciones musicales, sindicales o de acogica de inmigrantes–. Así que no es raro encontrarse en cualquier colectivo comarcal tanto a la madre y el padre como a ella y sus cuatro hermanos. Desde niña ya hacía teatro y en el instituto ya fundó y presidió una asociación intercultural entre jóvenes locales y otros de procedencia inmigrante.

Se fue sola a trabajar por un mundo mejor, ha hecho amigos de procedencia, etnias e idiomas diversos, se ha acercado y ayudado a colectivos vulnerables y de mujeres, se ha presentado a numerosos proyectos europeos y de Naciones Unidas y ha regresado a su pueblo acompañada de dos hijos –el mayor, Ayman, la menor Hawa Isabel– y un marido senegalés, Mamadou, asistente educativo y empresario de exportación de productos alimenticios, al que conoció en Marruecos. «Yo me dedico a la Consultoría en Cooperación al Desarrollo, soy autónoma, tengo una empresa en España y otra en África y mi vocación viene de la adolescencia. Mi vida cambió cuando fui al Instituto Gerardo Molina de Torre Pacheco. Participé en un programa del Injuve y asistí a un encuentro con otros centros de Zaragoza y Extremadura en Málaga que, como el nuestro, tenían un gran número de alumnos de procedencia inmigrante. Aquellas jornadas de convivencia y de formación me inocularon la decisión de trabajar en estos temas. Creamos aquella asociación intercultural y desde entonces no he parado. Trabajar con las personas vulnerables es un gozo complicado, pero en aquel entonces era peor aún. Venían jóvenes de otros lugares a pegar a los compañeros magrebíes, incluso a algún profesor. Con el tiempo se ha demostrado que no hay nada como la educación en centros públicos y que la convivencia con otras culturas enriquece», asegura.

"Los europeos se sorprenden cuando visitan países como Marruecos y ven que hay gentes acomodadas, cultas y cosmopolitas, incluso mujeres en las cafeterías"

«Hay muchos prejuicios y desconocimiento de las gentes de otros países. Hay situaciones imposibles que hacen que las gentes salgan de allí en búsqueda de refugio y supervivencia. La mayoría vienen de países donde hay enormes diferencias sociales entre los ricos y los pobres y entre las gentes de ciudad y las de zonas de montaña o apartadas. Los europeos se sorprenden cuando visitan países como Marruecos y ven que hay gentes acomodadas, cultas y cosmopolitas, incluso mujeres en las cafeterías», cuenta, y me habla de su relación con grandes mujeres, profesoras universitarias, o la doctora Rhowfrani, presidenta de una asociación de lucha contra el sida.

La conversación se hace apasionante porque me va contando anécdotas, momentos, encuentros, gentes, situaciones y paisajes de multitud de países. Muchos de los proyectos en los que ha trabajado tienen que ver con la vulnerabilidad de las mujeres en tantos países, como uno de la ONU con mujeres víctimas de la trata en Madagascar: «Se marchan buscando trabajo y una vida mejor a los países del Golfo Pérsico, pero allí las encierran y las explotan. Algunas logran volver, después de años de agonía, y luego hay que buscar su reinserción social, familiar y humana. En Jordania también he trabajado en reforzar el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género, un proyecto con fondos europeos que se entregó a España por su experiencia en esta lucha». Me cuenta de Burkina Faso, cerca de Guinea y Malí: «Pillé unas fiebres, estaba muy asustada por si era una grave enfermedad local. Fue difícil que me quisieran ingresar en un hospital y lo conseguí gracias a los proyectos médicos de Cuba. Coincidió que yo había hecho amistad tiempo atrás, en la isla, con un cubano que luego fue nombrado cónsul en el país africano. Luego resultó que solo era una gripe, pero el mundo es un pañuelo».

Además de su inteligencia natural y su amplia cultura, a Antonia se le da muy bien la empatía y entenderse con la gente, y no solamente por su dominio del inglés y del francés y por contar con traductores cuando va a localidades donde no saben estas lenguas: «He utilizado el teatro como herramienta, con temas sociales y mensajes para hacer reflexionar a los nativos y abrir conciencias o para posibilitar que comuniquen todo lo que llevan dentro».

Me parece muy interesante cuando me dice que «el racismo es fundamentalmente masculino, como las guerras»: «Las mujeres son más abiertas, más pragmáticas, más colaboradoras, más comunicativas y más solidarias. Lo que es, es». Y me confiesa que quiere organizar en el Campo de Cartagena un proyecto de «convivencia entre mujeres de varias culturas, un lugar de encuentro y conversación».

De su pregón quiero destacar un estribillo que fue repitiendo como un mantra: «Ser de pueblo es…»: «Para mí son muy importantes las raíces, el pueblo, y la familia, que es el tronco para ser cada vez más fuertes y frondosos. Saber de dónde vienes te hace saber quién eres y apreciar las aportaciones de los otros. Yo he presumido en Níger, donde la trashumancia es muy importante, de que yo soy hija de un ganadero y provengo de un pueblo, Pozo Estrecho, que creció en torno a un pozo de agua donde abrevaban los ganados de la Mesta». Y termina confesando: «Cuando volví, después de 15 años, me hizo especial ilusión conocer, estando en el centro de dalud, a Kenza, de procedencia magrebí. Estuve hablando con ella de mi estancia en Marruecos y otros lugares y me dijo: ‘¡pues si acabas de volver, bienvenida a nuestro pueblo!’». Antonia María es única y necesaria, toda una inspiración.