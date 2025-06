Alberto Vidal: "Un perro me atacó y una persona se cayó y se rompió un hueso mientras grababa"

Este domingo en mi pantalla aparece Alberto Vidal (@todorutas.es), uno de los creadores de contenido de viajes más seguidos de España. Fue pionero en enseñarnos los rincones naturales de la Región de Murcia y ahora comparte rutas e itinerarios por toda Europa con más de 400.000 personas en sus redes sociales.

Cercano, práctico y muy de tierra, Alberto nos habla de pozas secretas, destinos inesperados y su deseo de seguir descubriendo mundo… sin olvidarse de nadie por el camino.

¿Quién es Alberto cuando no está de ruta, grabando vídeos o editando contenido para redes?

Intento llevar la vida más parecida a la que tenía antes, no perder la costumbre de visitar familiares, amigos, hacer ejercicio, comer bien, hacer rutas por mi zona, ver la tele, documentales de youtube para mis siguientes viajes...

Empezaste compartiendo rutas por pura afición… y hoy tienes más de 370.000 personas siguiéndote. ¿Recuerdas el momento en el que esto empezó a despegar?

Claro, empecé por la Región, la gente de aquí es la que me lo ha dado absolutamente todo, fui pionero en compartir lugares naturales únicos y grabando tracks de wikiloc para mis seguidores, al principio, el primer y segundo año gane muchísimo la confianza de la gente de aquí.

Con lugares como el Salto del Usero, Fuente del Gorgotón, alojamientos de la Región, pueblos, etc.

¿Qué te motiva a seguir explorando y compartiendo rincones naturales en un momento en el que todo parece ya descubierto?

Estoy enfocando la cuenta más a viajar, itinerarios de viajes, rutas por toda España y Europa, además siempre se unen usuarios nuevos para los que todo es nuevo. Abrir fronteras y salir a Europa como el año pasado con viajes como Noruega, Islandia, Islas Feroe y más que se vienen este verano como Suecia o las Islas Lofoten.

Si alguien que vive en la Región de Murcia te pidiera 3 destinos poco conocidos pero increíbles para descubrir, ¿cuáles le recomendarías sin dudar?

Extremadura, sin duda, la zona de Alto Tajo y zona de Salamanca, donde está el Pozo de los Humos, una cascada que parece el Niágara.

¿Cuál ha sido el viaje más barato que has hecho? ¿Y el truco para viajar con poco presupuesto sin renunciar a la experiencia?

A Rumanía, es muy económica. Si quieres viajar económico, te recomiendo en mi caso, dormir en campings, si vas a destinos caros de montaña o muy naturales donde se permite acampar, muchos países del norte lo permiten, viajar en cámper es una opción para ver mucho en poco tiempo o usar Airbnb , aplicaciones como Cozyzozy, Directoextension que te quitan comisión.

Y ahora la pregunta morbosa… ¿Qué viaje fue un desastre absoluto y no repetirías ni aunque te lo pagaran?

La verdad es que ninguno, todos me ha ido bien, alguno que he podido realizar sin informarme bien sobre como estaba el tiempo, hacerme mal tiempo pero siempre he sacado una experiencia buena sin duda.

Has hecho desde rutas de montaña hasta escapadas termales. ¿Cuál ha sido el destino que más te ha sorprendido sin esperarlo?

Rumanía, con sus termas o Andorra, tienen verdaderos paraísos termales.

¿Cuál ha sido el vídeo más viral que has compartido hasta ahora? ¿Te esperabas ese impacto?

Muchos, itinerarios de viaje por España, Europa, rutas por la Alpujarra granadina, pero el que más ha sido uno de una poza aquí en la Región, la Fuente del Gorgotón.

¿Te has encontrado con situaciones incómodas mientras grababas en plena naturaleza?

Claro, personas que estaban en el plano y han querido que borre los videos, siendo un sitio que es de todos... Un perro que me atacó, una persona que se cayó y se rompió un hueso, mientras grababa una ruta.

¿Sientes presión por tener que estar siempre viajando o descubriendo nuevos lugares?

No porque voy a mi ritmo, fiel también a planes cercanos y asequibles, no viajando siempre fuera de España, todo el mundo no se lo puede permitir.

¿Qué es lo que más te cuesta del trabajo en redes y lo que más disfrutas?

Editar cuesta, ponerse cuesta, es un trabajo tedioso, pero luego la recompensa es grande, disfruto de los ratos de relax que te da una vez el trabajo hecho.

¿Hay algún destino de los que has compartido que ahora esté saturado por el turismo? ¿Cómo ves el equilibrio entre dar visibilidad y proteger el entorno?

Tienen picos de visitas pero nosotros no hemos cambiado nada de estos lugares, es importante concienciar a las personas de que aunque visites un sitio, debes recoger tu basura, dar visibilidad a esa idea.

¿Qué consejos darías a alguien que quiere empezar a crear contenido sobre viajes y naturaleza?

Que si le apasiona como a mí las rutas y la montaña, lo haga, siempre intentando ayudar, dando información útil, el mundo de redes está lleno de videos bonitos.

¿Tienes alguna colaboración o proyecto pendiente que puedas adelantarnos?

Sí, una con Ecoembes, para recoger basura en unas playas de Murcia.

¿Qué sueñas con conseguir algún día gracias a tu comunidad de @todorutas.es?

Sobre todo, estar bien de salud para seguir muchos años y descubrir mundo, sueño con poder llevar lo mejor posible acordándome de toda mi familia y que vivan esto conmigo, amigos, en definitiva, descubrir mundo sin perder nada ni olvidarme de nadie.

¿Cuál es tu rincón favorito en el mundo al que siempre volverías?

Muchos, pero Islas Feroe fue muy especial.

Y si mañana se apagan todas las redes sociales… ¿Cómo seguirías compartiendo tu pasión por las rutas?

El día del apagón muchos nos dimos cuenta de que sin el móvil, costaría mucho, habría que reinventarse, habría que unirse a nuevas maneras de comunicarse, hacer rutas guiadas con gente, ser más guía que influencer.