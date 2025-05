Santiago Campillo: Un referente de las seis cuerdas

Cuando me dispuse por fin a hacerle la entrevista a Santiago Campillo, hubo que posponerla. En ese momento se encontraba grabando a la tuna de Medicina en el estudio que tiene en plena huerta de Beniaján, Niculina Records, un espacio cargado de historia y de rock and roll, construido para uso personal y que, con el tiempo, se ha convertido en referente profesional para muchos músicos que desean ser bendecidos por este nuevo miembro de mi banda.

Existen lugares considerados mágicos, algunos por su belleza natural, otros por sus leyendas o historia e, incluso, por su conexión con prácticas espirituales o místicas, y os puedo asegurar que Niculina Records tiene magia. La sientes desde que al llegar te recibe una imponente pintura de Jimmy Hendrix que ocupa gran parte de la fachada. Esa misma ilusión es la que han sentido artistas y bandas del nivel de Los Rebeldes, Ito y Pepe Bao, entre muchos otros.

Comenzó a tocar la guitarra siendo niño porque todavía no le llegaban los pies a los pedales del piano

Pocos saben que sus inicios con la música fueron jugueteando con un piano que su padre le regaló por navidad. Éste debía ser un visionario, porque, en cuanto percibió la conexión de su hijo de apenas siete años con el instrumento, no titubeó al matricularlo en el Conservatorio. Pero el pequeño Santi no alcanzaba todavía los pedales del piano, y así fue como cambiaron la resonancia, el sostenuto y la sordina por una bandurria; afortunadamente, no había profesor para dicho utensilio, así que mejor una guitarra. Y hasta hoy sigue tocando a la de seis cuerdas con una técnica impecable y una comprensión profunda de la teoría musical.

Estrella y estrellas del rock

Sorprende su capacidad de improvisar de forma creativa, todo ello fruto de una vida volcada a la dedicación, la práctica y el estudio. Y también su capacidad innata para conectar con el público a través de sus canciones. Lo demostrará esta noche en Almería, donde vamos a celebrar la segunda edición de ‘Estrellas del Rock’. Además, el músico murciano cuenta con cincuenta discos de estudio, sumando los perpetrados con las distintas bandas a las que ha pertenecido, colaboraciones y trabajos en solitario. Pero fue Noche tras noche (2023) el que cambió su forma de crear música. Se propuso completar este trabajo invitando a músicos y cantantes de primera linea del rock a colaborar junto a él, y de repente surgió el proyecto Santi Campillo y Los Aliados de la Noche.

Poco a poco le fue dando forma, contando con la inestimable colaboración de José Manuel Casañ (Seguridad Social), Pepe Begines (No Me Pises Que Llevo Chanclas), Fortu Sánchez (Obús), Fran Sarabia, John Parsons (guitarrista del mítico Rock & Ríos), su gran amigo y compañero Miguel Bañón (Los Marañones), Jaime Fleitas (Red Beard), Neïxa, Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Josele Santiago (Los Enemigos) y Shuarma (Elefantes).

Todos esos grandes amigos que ha ido conociendo a lo largo de su extensa carrera y con los que ha compartido escenario y vivencias le acompañan en esta atractiva idea. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en Murcia Parque el pasado año, el espectáculo se presenta hoy sábado en el Teatro Apolo de la vecina ciudad. Durante el show, junto a su banda, pisarán las tablas Pike Cavalero, Javier Andreu, Sherpa, Al Dual y alguna estrella invitada como sorpresa. Todos ellos interpretarán canciones del repertorio del murciano y alguna de las canciones más conocidas de cada uno de ellos.

Santiago Campillo es un ser excepcional y se siente profundamente agradecido por haber sido nombrado pregonero de la Feria de Septiembre, por recibir el premio Leyenda de la Música 2024 o por haber sido nombrado Embajador de Murcia 1.200.

Orgulloso de haber sentado cátedra en la Región y, por qué no decirlo, en toda España, es un referente para nuevas generaciones de guitarristas, y respetado por todos desde sus comienzos con Acequia, aquella mítica banda con la que tanto aprendió. ¿Qué más se puede pedir?