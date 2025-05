"Conocerse a uno mismo es de lo más aburrido e incómodo que puede haber"

La retrasaron, pero, seis años después de Panorámica (2019), mañana llega la nueva referencia de Piezas & Jayder. Cierran la trilogía de ‘Acantilado’ con Dual (2025), un doble álbum del que el propio cantante adelantó que tendría dos caras: una más personal, introspectiva, íntima y reflexiva, y la más aguerrida, más posicionada y disruptiva. «Una representa a la persona y la otra, al artista, de ahí el nombre», asegura el murciano.

Piezas es uno de los más sensatos de aquella recordada generación de las batallas freestyle de Red Bull. Supo dejar de lado un espectáculo del que era el mayor referente de habla hispana, y centrarse en hacer música. Para presentar su nuevo proyecto se juntó con su buen amigo Kaze, y así el primer adelanto del disco, La mosca sobre el cristal, una colaboración que une a las dos mayores figuras del rap de la Región para dar vida a una balada difícil de encasillar. Pero el disco está repleto de colaboraciones murcianas (salvo Erick Hervé y Dj Pimp). La voz femenina en Los elefantes de Dalí es de Julia Cry, y también han participado en este trabajo Tweaz y Álex Orellana, además de Rain.

Dual es un misil de crucero que surca el cielo con los nombres de sus objetivos pintados con aerosol en el costado. ¿Adónde va Piezas, el hombre más roto de la música? Emergió del confinamiento por la pandemia desatando un torbellino de creatividad con su enfoque pulido y angustiado, y se ha convertido en uno de los raperos más populares del panorama nacional. Parte de un lugar muy vulnerable con este álbum, y sus sensibles cantos, sus giros dinámicos de frase y llamativas rimas internas desafían la era de la entrega monótona y alteran el panorama desde hace más de una década. Continúa luchando contra lo establecido y demostrando que la música se puede hacer de cualquier manera siempre que haya pasión y trabajo detrás.

Dual llega tras seis años de espera, sale como un doble álbum. Lo anunciaste para noviembre, pero lo retrasaste. ¿Tu nivel de autoexigencia es alto? ¿Qué fue de la trilogía ‘Acantilado’?

Mi nivel de autoexigencia es una pesadilla. Sinceramente creo que es algo que me ha lastrado mucho a lo largo de mi carrera musical, pero que a su vez me ha acercado a un público muy concreto y, aunque a veces pese, me siento orgulloso de ella. Y la trilogía ‘Acantilado’ cierra con este álbum, ya que son dos discos en uno. Quedaría así: Panorámica, Dual I y Dual II.

¿Qué representa esta dualidad en el álbum? ¿Es temática, sonora, personal? ¿Qué representa cada cara?

Representa la dualidad con la que convivo desde que creé a Piezas. La cara A es José, la B es Piezas. Creo que son dos caras muy distintas tanto en lo artístico como en lo personal, y que el disco refleja bien tanto a nivel de sonido como lírico dicha diferencia.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de Dual en comparación con tus trabajos anteriores? ¿Hubo algún reto particular o alguna fase que disfrutaste más?

Ha sido más denso y más pesado que cualquier otro. Es el álbum que más hemos alargado en el tiempo. Por momentos no encontraba los nexos entre canciones y los puntos que sirven como detonantes dentro de lo que suelen ser nuestros trabajos. En definitiva, creo que he escrito un disco fiel a la realidad que vivía en esos momentos y a la forma en la que me gusta escribir. El reto siempre es el mismo, superarse creativamente hablando.

Si bien tu estilo es reconocible, ¿crees que en Dual hay una evolución en el sonido o las instrumentales elegidas?

Creo que en la cara A se puede apreciar cierta experimentación en cuanto a sonidos y matices vocales, no sé si evolución, pero para mi tiene colores distintos a todo lo que hemos hecho anteriormente. Y en la cara B se da más bien un reencuentro con el sonido que me hizo amar esta música.

Te has juntado con Kaze para adelantar el primer sencillo del disco, La mosca sobre el cristal, difícil de encasillar en un único género. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con Kaze en este proyecto? ¿Fue algo planeado desde el principio o surgió de forma más espontánea durante la creación de Dual?

Todo surgió de forma muy orgánica. Somos amigos desde hace años y, aunque la vida nos distanció durante un tiempo, siempre hemos tenido muy buena química en lo personal y en lo artístico. Hacer un tema con Kaze fue como zanjar una deuda. Nos lo debíamos. El tema se hizo prácticamente íntegro en el estudio con Jayder. Trabajamos mano a mano hasta dar vida a un tema que, al menos para mí, es muy especial.

Salomé es el segundo adelanto de Dual, cierre de la trilogía ‘Acantilado’. ¿Te inspira lo bíblico, o más las series y el cine?

El nombre de la canción viene inspirado por el cuadro de Caravaggio, más que por el acontecimiento que narra la Biblia. Caravaggio es un personaje que, aunque me repele en muchos aspectos de su vida, a nivel artístico admiro mucho. Lo bíblico, lo mitológico, es algo que siempre me ha llamado la atención. Hace años ando con temas de mitología griega tratando de conocer historias sobre dioses, semidioses... Nunca se acaban.

Escucho 12 gusanos, con la que abres, y me recorre un escalofrío. ¿La proximidad de la muerte está muy presente en este disco? ¿Qué temáticas principales abordas en Dual? ¿Alguna canción representa mejor el espíritu del disco?

La muerte es el evento más inspirador en la vida de una persona. Es la que hace que todo cobre sentido. Si lo extrapolamos al plano artístico, creo que tiene aún más incidencia. Todos tenemos el propósito de ser amados como personas, pero el artista tiene otro propósito más difícil aún, y es el de trascender. Saber que un día dejarás de sentir ciertas cosas las acentúa, y te permite narrarlas con mucha más intensidad. Y de eso va esto, de transmitir. Creo que 12 gusanos es la canción que mejor sirve para comenzar este viaje, es el inicio del camino.

‘Anhedonia’ es la incapacidad de sentir, un claro síntoma de depresión. En Dual haces un ejercicio de introspección. ¿Te ayuda a contarlo? ¿El arte debe ser incómodo?

En Pánoramica hay una de las frases de las que más orgulloso me siento de haber escrito: «El arte solo es cierto si te deja expuesto». Anhedonia 20 describe mi estado mental en uno de los trimestres de 2020. Sin duda uno de los peores momentos de mi vida. Me he planteado infinidad de veces si era útil que viese la luz, si dañaría a mi entorno, etc. Pero al final vuelvo a esa frase de Panorámica y me digo: «Si lo escribí, algún propósito tendría». Igual creo que no podré cantar esa canción en directo sin hacerme mierda.

Uno de los aspectos en los que más insistes es en reconocer las debilidades, en conocerse uno mismo. ¿Crees que nos falta un poco de autocrítica? En El escrúpulo haces una dura autocrítica, pero te reafirmas en tus principios («el placer de tener prestigio a cambio de ver tus principios colgados en una silla»). ¿Qué te motivó a hacer esta confesión?

Conocerse a uno mismo es de lo más aburrido e incómodo que puede haber. Somos orgullosos y ególatras por naturaleza. La autocrítica siempre va a ser escasa, pese a lo necesaria que es. En cuanto a la frase, mi vida cambió mucho hace unos años, empecé a dedicarme a lo que me gusta y a compartir algunos espacios con ciertos círculos de poder. Por suerte nunca los idealicé, y en el momento en el que me vi ahí me limité a analizar el comportamiento de las personas y cómo mutan en base a sus intereses, y especialmente en base a sus privilegios. Adaptarse es fácil, pero nadie quiere volver al punto de partida, y para evitarlo son capaces de hacer cualquier cosa.

¿Qué ‘colabos’ tienes en Dual? ¿Quién es la voz femenina de Los elefantes de Dalí?

Casi todas son colaboraciones murcianas, salvo Erick Hervé y Dj Pimp. La voz en Los elefantes de Dalí es de Julia Cry, un talento de aquí que ya lleva tiempo acaparando focos a nivel nacional merecidamente. Es un amor de persona, una artista con mucha luz. También salen mis hermanos Tweaz y Alex Orellana, además de Kaze y Rain. Este último es mi apuesta personal: tengo debilidad por lo que hace ese pequeño cabroncete.

El fondo israelí KKR se ha introducido en un buen número de grandes festivales en España, incluso el Viña Rock. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Y las reacciones que ha habido? Te caracterizas por decir las cosas sin pelos en la lengua en tus canciones. ¿Temes la involución general que parecemos estar viviendo?

Lo que comentaba anteriormente: posicionamiento. Mi respeto a todos los artistas y grupos que se han manifestado en contra y renunciado a sus posibles contrataciones en dichos festivales. Lo que ha publicado Viña Rock en sus redes sociales me ha parecido nefasto, y una estrategia de lavado muy poco precisa. Estamos siendo testigos de un genocidio, y cada día que pasa me resulta más increíble la poca presencia que tiene esto en nuestras vidas, por no hablar de la polarización social en cuanto a la política, que nos dicta a quién tenemos que apoyar en base al partido que votamos o a la ideología que defendemos. Es terrible.

Después de Dual ¿qué planes tienes? ¿Ya estás pensando en nuevos proyectos, o te vas a centrar en la promoción y los directos?

Tengo mucho material guardado, y sigo trabajando. No van a pasar seis años hasta el próximo. Quiero empezar a hacer trabajos mas cortos, pero de forma mas regular. Me apetece disfrutar de la música, establecer conexión con artistas a nivel nacional e internacional, y sobre todo divertirme creando.