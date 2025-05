The New Raemon, tocando canciones bonitas en Itaca

Pocos cantautores rock tienen un directo tan enérgico y abrumador como el de The New Raemon. El alter ego de Ramón Rodríguez nació tras la disolución Madee, fantástica e intensa banda de emo rock con la que se dio a conocer en la escena independiente. De ahí surgió un sólido proyecto mucho más personal. Desde su formación en 2008, el grupo ha logrado un lugar destacado dentro del ámbito pop-indie español, gracias a su estilo, que mezcla elementos de pop y folk. Su primer álbum, A Propósito de Garfunkel, fue recibido con entusiasmo por crítica y público, iniciando una carrera prometedora.

The New Raemon ha colaborado con músicos renombrados como McEnroe y Francisco Nixon, participando en espectáculos íntimos que han permitido a sus seguidores disfrutar de su música en un ambiente cercano. También ha producido a otros artistas (Dani Llamas, Manos de Topo, Maria Rodés, Javier Álvarez...), es guionista de cómics; ha publicado dos tebeos: el autobiográfico Ausencias (Astiberri, 2012) y Alfa, Beta, Bronson (La Cúpula Ediciones, 2016), y es un virtuoso de la palabra. Aborda temas universales partiendo de sus sentimientos y reflexiones; no ha dejado de innovar y explorar. Su capacidad para reinventarse en el cambiante panorama independiente es una de las claves de su éxito.

The New Raemon vuelve a Murcia acompañado por Invisible Harvey -proyecto del albaceteño Dimas Rodríguez- tocando canciones bonitas a la hora del vermut.

Sábado 31 de mayo. Cooperativa Itaca. 12.30 h. 15€