Orchestre National de Barbès, cierre multicultural para el Murcia Tres Culturas

La bulliciosa Orquesta Nacional de Barbès cerrará el festival Murcia Tres Culturas en la Plaza del Cardenal Belluga. Símbolo de diversidad, pretende ser la imagen de la Francia actual: reflejo del actual mosaico intercultural europeo, inteligente e irresistiblemente festivo. Se cuenta que nació por casualidad durante una jam session a finales de 1995, con músicos de Argelia, Marruecos y varias ciudades y barrios de Francia, en el multiétnico bulevar Barbés de París, situado entre el barrio de Montmartre y el barrio de La Goutte d'Oros. Hay que pasar por allí. Situado a los pies del Sagrado Corazón, sus calles están llenas de restaurantes de cus-cus y bares cargados de humo en los que suena música oriental. El ambiente de la medina, pero en París.

La ONB se hizo un nombre a sí misma con la energía de sus directos y repertorios, con su astuta mezcla de ritmos coloridos y melodiosos que atrapan la imaginación del público. Aparte del tiempo que ha pasado en los escenarios, y de sus colaboraciones con otros cantantes y grupos (Idir, No One is Innocent, etc.), nunca ha dejado de pulir su proyecto. Durante su largo período de gestación pudo profundizar en la “cultura del exilio” y en la vuelta a sus raíces. 30 años y más de 1.000 conciertos -desde Londres hasta Montevideo- después, puede afirmarse que el azar le sentó bien a este grupo de amigos músicos.

Los 11 abanderados del vibrante barrio parisino siguen haciendo bailar con su mezcla musical, entre sonidos del norte de África y lo que venga a la mente: rai argelino, música andalusí, reggae y rock, y ante todo, mucha fiesta y diversión. Seguro que no faltará la interpretación de su brutal versión de Sympathy for The Devil de los Stones, en francés y árabe, con el coro en inglés y una impagable transición gnawa.

Sábado 31 de mayo. Plaza del Cardenal Belluga, Murcia. 22.00 horas

Los conciertos de este fin de semana en el Murcia Tres Culturas 30 de mayo: Ali Dogan Gönültas, en el Claustro de La Merced, Murcia (20.30 horas, gratuito).

30 de mayo: Argentina, en la Plaza de Belluga, Murcia (22.00 horas, gratuito).

31 de mayo: Babelia, en Los Molinos del Río, Murcia (12.00 horas, gratuito).

31 de mayo: Ensemble Alfonsí, en el Ayuntamiento de Murcia (19.00 horas, gratuito).

31 de mayo: Maktub Proyect, en Los Molinos del Río, Murcia (20.30 horas, gratuito).

31 de mayo: Orchestre National de Barbès, en la Plaza de Belluga, Murcia (22.00 horas, gratuito).

.