Conciertos en Murcia: estos son las actuaciones en las salas de Murcia este fin de semana

El albaceteño Shoda Monkas, alter ego de Gabriel Díaz García, tomó su nombre artístico de un grupo anterior, Monkas Cru -cuando se disolvió decidió llevárselo como apellido-. Ahora viene con la gira de Lo que nos queda de guapos (2024), un tercer álbum que refleja su madurez en sonido y discurso abordando la aceptación y la cotidianidad mientras se enfrenta honestamente a sus altibajos, por lo que consigue la empatía del oyente.

Los productores del álbum (Toni Anzis, PMP y Aftermusic) han contribuido a una sonoridad que fusiona diversos géneros y estilos manteniendo la esencia de Shoda Monkas, con colaboraciones vocales de Vera GRV, Reality y Mvrk aportando frescura y matices a los mensajes.

Shoda Monkas maravilló a la escena urbana con su sobresaliente álbum debut, Mum, She Loves Me (2022), al que siguió el EP conceptual Música para follar con tu ex (2023), donde hay erotismo, elegancia, pasión, rencor, sentimientos encontrados... Con Lo que nos queda de guapos Shoda regresa dispuesto a arrasar.

31 de mayo. Sala REM, Murcia. 21.00 horas. 19,80 euros

Diversos. La invasión valenciana

La banda valenciana Diversos / L. O.

Los valencianos Diversos son una joven y potente banda de la escena indie rock nacional. Beben del rock alternativo y el pop melódico, con un sonido enraizado en los 90-2000 que exhiben con fuerza en sus directos. Se trata de una formación clásica de bajo, batería, dos guitarras eléctricas y una acústica acompañando a la voz principal. Tras un primer single, Sonrisas (2020), siguió el EP Por primera vez (2022) y varios singles más, llegando a más de 140.000 reproducciones. El segundo EP, Botella de cristal (2024), supuso un giro de calidad, producido por David Lozano (Supermosca, y guitarrista de artistas y bandas como Ruth Lorenzo, Second, Sienna y Alejandro Parreño), Carlos Gomez y Enrique Mompo. Las canciones, sobre la superación personal, invitan a deshacerse de lo que sobra en nuestras vidas y a enfocarse en lo esencial.

Ganadores del UMH Fest, y del Zurich Rock n Roll series ROCK FM de Madrid en 2024, Diversos acaban de ganar el concurso Atleti Music X Mahou, y dentro de nada tocarán en la fan zone del Metropolitano. A Murcia llegan con invitados también valencianos: Néstor Rausell y Los Impostores, banda con más de una década de trayectoria y colaboraciones con The Waterboys, Rubén Pozo o Lichis, presentando su cuarto lanzamiento, el EP "Espiral Azul" (2024), en un directo arrollador que mezcla contundencia y sensibilidad.

Viernes 30 de mayo. La Yesería, Murcia. 21 horas. 10,40 euros

Huda, rapeando versos certeros y crudos

Influida por el hip hop y el rap francés, Huda, la emergente artista urbana, fusiona elementos de ambas disciplinas, creando un estilo único. De origen magrebí, hija de emigrantes marroquíes y vecina del multicultural barrio de Usera, vive entre Madrid y una pequeña localidad del norte de África, dos lugares que nutren su música con vivencias y melodías.

Como miembro activo del colectivo Free sis mafia, Huda también participa activamente promoviendo el empoderamiento femenino. La combinación de creatividad musical y compromiso social ha confirmado a esta alquimista sónica del género urbano como voz necesaria con mucha proyección. Su rap es crudo y combativo; temas como Keep It HalahI o Dos Mundos, junto a III Pekeño y Gese da O, han sido clave para su desarrollo y posicionamiento en el panorama.

Jamila” (2024) es el primer álbum de Huda, titulado en honor a su madre al igual que la gira de presentación a nivel estatal, Mama TKM, con más de 20 conciertos. Tras la gran acogida del disco y la gira, llega No Tenemos Miedo, primer sencillo después del álbum y punto de inflexión, al revelar una faceta más cercana de ella y su mundo creativo. Este sencillo se integra en su gira, que sigue recorriendo toda la península. El EP Gracias A Dios, que precedió al álbum, trazaba líneas melódicas desdibujadas entre el trap y el rap. Ahora, de la mano del sello Oso Polita, Huda trabaja en nuevos proyectos que publicará próximamente rapeando versos certeros y crudos. Mientras, continúa desafiando los límites de la música.

Sabado 31 de mayo. La Yesería, Murcia. 21.00 h. 13,20 €

Leo Jiménez, reconocido artista de la escena metalera

El pasado 14 de septiembre, Leo Jiménez, reconocido artista de la escena metalera internacional hispana, con una brillante carrera catapultada durante su etapa como líder de Saratoga (tras la que siguió cosechando éxitos con la ópera rock Jesus Christ Superstar, la banda Stravaganzza o su carrera en solitario), desató la locura en La Riviera de Madrid. Con motivo de la celebración de sus 30 años de prolífica trayectoria, el icónico vocalista presenta 30 Años Tras el Apocalipsis, disco que registra ese memorable directo, cuyo primer adelanto, Desde Niño, lo produjo él mismo, capturando toda la potencia y emoción de una noche inolvidable acompañado por algunos de los mejores músicos del rock nacional, pero sobre todo, grandes amigos: las voces de Patricia Tapia y Zeta (cantantes de Mägo de Oz hasta 2023), Carlos Expósito, Patricio Babasasa, o sus fieles guitarristas Rufo Cantero y Cristian Juárez. El resultado: descarga de adrenalina, puesta en escena imponente y ejecución impecable. Un gran recuerdo para los asistentes a aquel gran concierto y un regalo para los fans que no pudieron presenciarlo.

Como frontman, Leo Jiménez marca época. Valiente y rompedor, con su voz única es todo un referente del heavy metal en castellano. Ahora regresa a GBC, sala que no pisa desde 2020, tras arrasar en gira por Chile, Argentina y Colombia, junto a sus inseparables Rufo Cantero (guitarra) y Carlos Expósito (batería) e incorporaciones más recientes: el bajista Patricio Babasasa (Stravaganzza) y el guitarrista Cristian Juarez (Dawn of Extinction).

Abrirán los murcianos Rey Lobo, grupo de heavy metal cada vez más incisivo que acaba de lanzar nuevo single: Espiral, con la crudeza emocional y potencia melódica habituales, reforzado por el solo del guitarrista Pablo García. Bajo (Warcry), y producido por Leo Jiménez.

Sábado 31 de mayo. Garaje Beat Club 20.30 horas ·20/ 25 euros

Kibla celebran su 30º aniversario

Kibla, toda una institución en el pop rock murciano, celebran más de 30 años de rock y amistad. Han dejado su huella en innumerables conciertos y también en el Creajoven Murcia, donde fueron finalistas en varias ediciones.

Con una pasión por hacer rock, pasarlo bien, disfrutar y sobre todo seguir tocando música con los amigos, Kibla, los hermanos pequeños de Los Marañones (a quienes idolatran), después de 30 años volverán a tocar esas canciones atemporales que durante años han presentado en festivales y salas por todo el país. Hace un par de años lanzaron Entre Viaje y viaje, con 17 temas de todos los tiempos, que nunca se habían grabado y les daba pena dejar en el tintero, y también procedentes de los otros grupos en los que han militado a lo largo de estos 30 años.

Su intención era recoger todo ese material para que no se pierda, y ponerlo a disposición de quien quiera escucharlo; por eso decidieron volver a grabarlo todo, desde la primera canción que tocaron hasta la última. Este será un concierto-fiesta de aniversario con colaboraciones especiales. Su repertorio abarcará esos temas escritos durante tres décadas, y también de su próximo disco. Pop rock honesto, facturado con maestría y toneladas de ilusión.

Viernes 30 de mayo. La Puerta Falsa, Murcia 21.00 horas

El profesor Chema Espejo cantando rock y blues a su manera

El cartel del concierto de Crudos / L. O.

Crudos son una de las bandas murcianas más populares y respetadas; se cumplen 37 años de la primera vez que subieron a un escenario. Siempre al frente, el incombustible Chema Espejo, profesor de historia jubilado; no parece que se les vaya a acabar la cuerda. Pocos grupos pueden presentar una trayectoria como la suya. Miles de conciertos, vivencias, canciones. Es momento de echar la vista atrás, reconocer su contribución y su esfuerzo en pro de la escena murciana, de la que Chema ha sido defensor y activista. La cosa va de planes, aniversarios y celebraciones.

Aunque el éxito comercial se les haya resistido, Crudos pueden decir con orgullo que siempre han tocado con el mismo gusto que la primera vez; son una de las bandas indispensables de la escena. Por más años que pasen, la veterana formación de “rock-con-gotitas de funk” siempre anda cociendo algo, y mientras se cocina lo nuevo, que ya toca, Chema Espejo se presenta donde haga falta con su desgarrada voz, su guitarra y miles de canciones entre clásicos rock y blues y temas propios; esta vez será en dúo de rock & blues acústico junto al prodigioso guitarrista Paco Vilches (que también pasó por los Crudos), en un concierto de amplio y variado repertorio de versiones rock blues ‘my way‘ según Chema, a su manera, incluyendo varios temas 'Crudos'. Dependerá de cómo responda la gente.

Domingo, 1 de junio. La Puerta Falsa, Murcia. 18.00 h. 8/1 €

.