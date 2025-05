Alex Ubago, sopla la galerna hacia la sala Mamba

Alex Ubago ha iniciado su gira Galerna 2025. Se trata de un tour muy especial en el que el cantautor, acompañado de su banda habitual -Antxon Sarasua (teclados, coros), David Gorospe (batería), Jorge Luengo (bajo), Imanol Goikoetxea (guitarra) y el propio Álex Ubago a la guitarra, el piano y la voz- , presenta su último álbum, Galerna, donde el donostiarra (aunque nació en Vitoria) se ha atrevido a experimentar con diferentes sonidos y ha exprimido al máximo el potencial de las canciones.

El pasado octubre se publicó Galerna, título que hace referencia a ese cambio brusco climatológico que ocurre mucho en los días calurosos del verano, y con el que quiere reflejar su cambio de estilo. De la cara A, dice: "Son canciones y ritmos que cambian bastante respecto a lo que he hecho en trabajos anteriores". La cara B, en cambio, la define como la calma que viene después de la tormenta: "Más tradicional, más orgánica, y con un sonido más cercano a lo que he hecho en el pasado. Tiene esas dos partes, una un poco más arriesgada y otra más conservadora".

Ubago es uno de los compositores románticos más queridos de la música en español. Su sólida carrera ha sido exitosa desde el primer disco, ¿Qué pides tú? (2001), que vendió millones de discos en el mundo, con temas tan populares como Sin miedo a nada, A gritos de esperanza, No te rindas, Ahora que no estás o Dime si no es amor.

Alex posee prestigiosos reconocimientos, como el Premio ASCAP de Estados Unidos, el Billboard Latino 2005, doble disco de diamante; premios Ondas, premios de la Música, varias nominaciones a los Latín Grammy. Cuenta con millones y millones de streams en las principales plataformas digitales, y es uno de los artistas más seguidos en redes. Ha colaborado con Laura Pausini, Craig David, Amaia Montero, Sharon Corr, Paty Cantú, Raphael, Maite Perroni, Luis Fonsi, o en el especial proyecto junto a Lena Burke y Jorge Villamizar (Alex, Jorge y Lena), que obtuvo el Latín Grammy al mejor álbum pop (2011). Ha participado en las BSO de Disney (Sigo aquí para Treasure Planet y Si humano fuera ya para The princess of the frog) y participado como 'Co-coach' de La Voz en distintos países.

Para conmemorar sus primeros veinte años, lanzó en 2022 el álbum 20 años, con canciones como Aunque no te pueda ver, Sin miedo a nada, A gritos de esperanza, Dame tu aire, Ella vive en mí, Para perderte o Me arrepiento, además interpretados junto a Pablo López, Leo Rizzi, La oreja de Van Gogh, Antonio Orozco, Nil Moliner, Álvaro Soler o Lali Espósito entre otros artistas y bandas del panorama actual.

En esta gira Galerna 2025, Álex Ubago cumple 23 años sobre los escenarios y de cara al año que viene promete sorpresas por ser muy especial para él.

Viernes 30 de mayo. Sala Mamba, Murcia. 22.00 horas. 25 €

.