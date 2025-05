La "naturaleza de repuesto" de Ángel Haro, en Chicago

Seguramente haya algo provinciano en la fascinación que despierta el ver a uno de los nuestros cruzar charco, pero a nadie se le escapará que no es lo mismo exponer en casa o en la localidad vecina que en Chicago, donde lo normal es que las redes de apoyo sentimental brillen por su ausencia. Y eso convierte la experiencia en algo puro: «Al final, si lo haces en Murcia puede haber connotaciones familiares o amistosas, pero cuando expones fuera el interés es directo», señala Ángel Haro, que hace unos días volvía de inaugurar en la ‘Ciudad del Viento’ una muestra de su arte.

Fue el pasado 16 de mayo. Ese día, el valenciano –que lleva años afincado en la Región– se daba un particular baño de masas a la norteamericana a costa de su pintura. Primero, en Rosenthal Fine Art, una de las galerías más destacadas del circuito artístico de Chicago; después, al día siguiente, en una fiesta organizada en su honor por el célebre fotógrafo Sandro Miller, que reunió a algunas de las personalidades más destacadas del panorama cultural de la ciudad. «Me dijo que había preparado algo, sí, pero yo esperaba a quince o veinte personas, no a las 250 que se juntaron allí. Fue impresionante, una noche muy chula, pero incluso me sentí algo abrumado...», reconoce el pintor.

Y es que, por ejemplo, la velada contó con la actuación de la cantante Mali Hunter-Wilson y el trío de Isaiah Collier; además, por allí se dejó caer también Billy Branch, leyenda del blues, ganador de un Emmy y tres veces nominado al Grammy, quien se sumó con su armónica a una noche inolvidable para Haro. «Fue una cosa como de película. Además –añade el artista–, Sandro me presentó a todo el mundo y hasta me hizo salir al escenario a saludar», recuerda con cariño el creador, que admite tener una relación de «amor y odio» con Estados Unidos y con la forma en que allí se funciona, pero también considera que por estas latitudes tenemos mucho que aprender de ellos en según qué cosas.

«Por ejemplo, para este tipo de historias son maravillosos, muy profesionales. Atienden al artista, valoran su obra, te cuidan...», señala Haro. Aunque el valenciano tiene sus teorías al respecto: «Para ellos el arte es, por supuesto, un proyecto cultural, y, como tal, una cuestión de desarrollo humano. Sin embargo, también es un producto, y lo miman, lo promocionan, etc., y eso hace que genere economía y que, por tanto, los artistas puedan producir mejor», reflexiona. Además, Haro –que no es ni mucho menos la primera vez que cruza fronteras con su obra– asegura que «fuera», cuando le presentan como «un pintor español», ese «español» es un «adjetivo de calidad», «es como si dices ‘un músico vienés’. Y, sin embargo -añade-, aquí valoramos muy mal a nuestros artistas, y cualquiera que viene del extranjero nos parece mucho mejor».

Un éxito a todos los niveles

En este sentido, Haro se muestra encantado con la experiencia y la acogida que ha tenido su proyecto en Chicago, tanto de crítica como de público e, incluso, ventas; «hasta vendimos una pieza antes de inaugurar», señala. Porque no le da miedo hablar de estas cosas... «Aquí es que somos culturalmente católicos y el dinero nos parece pecaminoso; no hablamos de él, nos parece feo. Pero ellos son protestantes y entienden esta conversación como algo natural», opina. Además, para el valenciano el mejor crítico de un artista es el cliente, «porque es el que se rasca el bolsillo. Es muy fácil tirar piropos, porque son gratis, pero el que te compra algo es porque realmente le gusta lo que haces, y más allí, donde no te conoce nadie», insiste. «Y un picasso, aunque no te guste, es una inversión, pero un ángel haro no tiene garantías de revalorización», añade entre risas.

Lo bueno es que su obra no necesita ser traducida para el mercado anglosajón. «En los últimos años parece que si no hay un soporte textual que te proteja estás perdido, y no creo que sea así; o no en la pintura. Yo a los literatos les digo que utilizan un lenguaje que, cuando cambian de país, tienen que traducir; el mío, no. Quizá un chino no vaya a ver mis cuadros como un español, pero los va a entender. Y, si no, si necesito que alguien lo explique, igual es que mi trabajo no es tan bueno», defiende Haro, para quien el arte «es más un sistema de expresión que de comunicación. Primero, porque no soy figurativo y no hago narración y, segundo, porque la pintura tiene unos códigos propios».

Un mundo propio

Entender esto es vital para comprender la obra que expone en Chicago y que en realidad entronca con una idea que lleva trabajando desde hace ya unos cuantos años: la de la pintura como una «naturaleza de repuesto». «Yo soy un ciudadano como cualquier otro. Pago mis facturas, tengo mis problemas y unas veces las cosas me salen bien y otras...o tanto. Pero creo firmemente que los artistas somos niños que hemos estirado la infancia, y, como niños, nos frustramos mucho. Así que nos inventamos un ‘mundo de repuesto’, un lugar en el que las cosas se hacen a nuestra manera», explica. Ese mundo, por supuesto, tiene su núcleo en el estudio, donde Haro alimenta su fantasía, su propio cosmos. Pero, por más que se encierre en él, el valenciano es «sensible» a lo que ocurre fuera, a la crisis climática y medioambiental (entre otras). De ahí esta serie.

Sin embargo, Haro es claro con sus intenciones: «Yo no soy periodista ni científico; no investigo las causas de lo que está pasando ni educo a la gente desde mi púlpito (lo cual me parece deplorable). Quiero decir: me cuesta gestionar mi propia vida, así que no estoy como para darle lecciones a nadie sobre qué hacer con la suya». Lo dice en un contexto como el actual en el que «parece que el artista tiene que ser también activista a la fuerza; que, además de pintar, debe hacer una análisis social de su entorno. Y yo no pretendo ser un outsider, pero no voy a formar parte de algo que no me apetece, y menos cuando hablamos de arte. Porque, además, creo que el mayor valor del arte es que te permite expresarte con libertad», apunta.

Así pues, que nadie espere en su obra mensajes explícitos, por emocional, expresiva y directa que sea la colección que hasta julio presenta en Rosenthal Fine Art. De hecho, en realidad esta serie no deja de ser la enésima exploración del paisaje que realiza el valenciano; «pero no del paisaje este de: un campo y una casita». Hablamos de otro tipo de estampa: «Como el que se enfrente a la inmensidad del mar o a un campo de color». «Me interesa alcanzar un paisaje nuevo, una nueva naturaleza, una ‘naturaleza de repuesto’ que no está basada en lo que he visto, sino en lo que siento o me gustaría sentir», explica un Haro satisfecho.

Porque este proyecto llevaba gestándose dos años. Fue el cartagenero Andrés Fernández, director de LaChrome –una empresa especializada en la producción de exposiciones internacionales–, quien le animó a adentrase en el mercado americano, lo que propició su encuentro con el director de Rosenthal Fine Art, quien se interesó por su obra e, incluso, vino a visitarle. «Estuvimos en Madrid, también en mi estudio en Murcia, y comenzamos a concretar las fechas», recuerda el artista, que también recibió al galerista el pasado mes de febrero, cuando pudo disfrutar en primera persona de las obras que hoy expone en su espacio en el centro de Chicago. «Lo dicho, muy atentos», añade el ‘pintor español’, que tan contento ha quedado con la experiencia que anuncia que en otoño regresará a Estados Unidos para realizar una estancia de un par de meses y seguir labrándose un nombre al otro lado del charco.